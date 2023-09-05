Mobil uygulama geliştirme bağlamında vaatler, daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha sezgisel bir sözdizimi ile eşzamansız işlemleri kolaylaştıran bir programlama paradigmasıdır. "O zaman yapılabilir" ve "yakalama" yöntemleri kavramlarını kullanan Promises, geliştiricilere, uygulamanın yanıt verebilirliğini ve performansını korurken API çağrıları, kullanıcı girişleri ve veri işleme gibi eşzamansız görevlerin karmaşık doğasını ele almaları için bir yol sağlar.

Çok sayıda iç içe geçmiş geri arama nedeniyle sıklıkla "geri arama cehennemine" yol açan geleneksel geri arama işlevlerinin aksine, Promises, eşzamansız işlemlerin akıcı bir şekilde zincirlenmesine izin vererek kodun okunabilirliğini ve bakımını büyük ölçüde artırır. Bir Promise nesnesi içinde bir işlem tanımlandığında, fonksiyona iki geri çağırma argümanı verilir ("çöz" ve "reddet"), geliştiricinin bir görevin başarısını veya başarısızlığını belirtmesine ve sonuçta ortaya çıkan verileri veya hata bilgilerini bir sonrakine iletmesine olanak tanır. zincire adım atın.

AppMaster gibi iyi tasarlanmış bir platform, müşterilerin arka uç kodunda ve istemci tarafı mantığında Promises'ı yönetmeye yönelik entegre bir stratejiyle sağlam uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster farklı geliştirme yığınları arasında tutarlılığı korurken Promises'ı oluşturulan Go, Vue3, Kotlin ve SwiftUI koduna dahil ederek, geliştiricilerin uygulamalarında modern eşzamansız programlama tekniklerinin tüm potansiyelinden yararlanabilmelerini sağlar.

WebKit tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Promises'ın web ve mobil uygulamalarda benimsenmesi, ECMAScript 6'da kullanıma sunulmasından bu yana istikrarlı bir artış gösterdi; 2021'de gözlenen web uygulamalarının yaklaşık %78'i Promises'ı kullanıyor. Bu istatistik, Promises'ın oynadığı önemli rolün altını çiziyor modern uygulama geliştirmede, özellikle dosyaları okuma, veritabanı kayıtlarını sorgulama veya API'lere veri aktarma gibi zaman alan görevleri yerine getirirken. Bu görevler, eşzamanlı olarak yürütülürse yanıt vermeyen ve çekici olmayan kullanıcı arayüzlerine yol açabilir ve sonuçta optimumun altında bir kullanıcı deneyimiyle sonuçlanabilir.

AppMaster no-code platformuyla Promises'ı yönetmek çok daha kolay yönetilebilir hale geliyor. Geliştiriciler, görsel İş Süreci Tasarımcısı aracılığıyla, tanıdık drag-and-drop mekanizmalarını kullanarak sunucu tarafı veya istemci tarafı mantığı için eşzamansız işlevler tasarlayabilir ve uygulayabilir. Ayrıca, AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, revizyonların App Store veya Play Market'e yeniden gönderilmesine gerek kalmadan uygulamanın kullanıcı arayüzünün ve mantığının güncellenmesine olanak tanıyarak, değişen ortamlara veya iş ihtiyaçlarına yanıt olarak kesintisiz güncellemeler sağlar.

Çok katmanlı bir e-ticaret mobil uygulaması örneğini düşünün. Bir müşteri ürün bilgilerini görüntülemek, alışveriş sepetine ürün eklemek ve son olarak satın alma işlemini tamamlamak isteyebilir. Bu eylemlerin her biri, arka uç sunucusuna API çağrıları yapılmasını, sunucudan alınan verilerin işlenmesini ve işlenen verilere göre kullanıcı arayüzünün güncellenmesini içerebilecek eşzamansız bir olayı temsil eder. AppMaster no-code platformu, Promises'ı kullanarak ve "sonra" ve "yakalama" yöntemlerini zincirleyerek, uygulamanın yanıt verme hızından ve genel performansından ödün vermeden bu karmaşık işlemlerin her birinin üstesinden gelmeyi oldukça verimli hale getirir.

Üstelik AppMaster Promises ile uygulama oluşturma ve uygulama kodunu düzenleme konusunda benimsediği çevik yaklaşım, performans, sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik açısından önemli faydalar sağlıyor. Gereksinimler değiştiğinde veya yeni özellikler eklendiğinde, AppMaster sıfır birikmiş teknik borçla 30 saniye içinde sıfırdan hızla yeni bir uygulama seti oluşturabilir.+

Özetlemek gerekirse Promises, modern mobil uygulamaların tasarımında ve geliştirilmesinde ayrılmaz bir rol oynamaktadır. Eşzamansız işlemlerin daha iyi yönetilmesini kolaylaştırır ve geliştiricilerin ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve hızlı yanıt veren uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster no-code platformu, geliştiricilere uygulamalarında Promises'ı benimsemeleri için güçlü ve sezgisel bir yol sağlar, uygulama geliştirme sürecini iyileştirir ve web, mobil ve arka uç uygulamalarda olağanüstü sonuçlar sunar.