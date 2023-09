Les promesses, dans le contexte du développement d'applications mobiles, sont un paradigme de programmation qui facilite les opérations asynchrones avec une syntaxe plus propre, plus maintenable et plus intuitive. Utilisant les concepts de méthodes « thenable » et « catch », Promises offre aux développeurs un moyen de gérer la nature complexe des tâches asynchrones telles que les appels d'API, les entrées utilisateur et le traitement des données, tout en conservant la réactivité et les performances de l'application.

Contrairement aux fonctions de rappel traditionnelles qui conduisent souvent à ce que l'on appelle « l'enfer des rappels » en raison de nombreux rappels imbriqués, Promises permet un chaînage rationalisé des opérations asynchrones, améliorant considérablement la lisibilité et la maintenabilité du code. Lorsqu'une opération est définie dans un objet Promise, la fonction reçoit deux arguments de rappel : « résoudre » et « rejeter » - qui permettent au développeur d'indiquer le succès ou l'échec d'une tâche et de transmettre les données ou les informations d'erreur résultantes au suivant. étape dans la chaîne.

Une plate-forme bien conçue comme AppMaster permet aux clients de créer des applications robustes avec une stratégie intégrée de gestion des promesses dans le code back-end et la logique côté client. En incorporant Promises dans le code généré par Go, Vue3, Kotlin et SwiftUI tout en maintenant la cohérence entre les différentes piles de développement, AppMaster garantit que les développeurs peuvent exploiter tout le potentiel des techniques de programmation asynchrone modernes dans leurs applications.

Selon une étude menée par WebKit, l'adoption des promesses dans les applications Web et mobiles a connu une augmentation constante depuis leur introduction dans ECMAScript 6, avec environ 78 % des applications Web observées utilisant des promesses en 2021. Cette statistique souligne le rôle crucial que jouent les promesses. dans le développement d'applications modernes, en particulier lors de la gestion de tâches chronophages telles que la lecture de fichiers, l'interrogation d'enregistrements de bases de données ou la transmission de données vers et depuis des API. Ces tâches, si elles sont exécutées de manière synchrone, peuvent conduire à des interfaces utilisateur insensibles et peu attrayantes, aboutissant finalement à une expérience utilisateur sous-optimale.

Avec la plateforme no-code d' AppMaster, la gestion des promesses devient beaucoup plus gérable. Grâce à son Business Process Designer visuel, les développeurs peuvent concevoir et implémenter des fonctions asynchrones pour une logique côté serveur ou côté client à l'aide de mécanismes drag-and-drop familiers. De plus, l'approche serveur d' AppMaster pour les applications mobiles permet de mettre à jour l'interface utilisateur et la logique de l'application sans avoir à soumettre à nouveau les révisions à l'App Store ou au Play Market, fournissant ainsi des mises à jour transparentes en réponse aux environnements changeants ou aux besoins de l'entreprise.

Prenons un exemple d'application mobile de commerce électronique à plusieurs niveaux. Un client peut souhaiter afficher des informations sur le produit, ajouter des articles à un panier et enfin finaliser l'achat. Chacune de ces actions représente un événement asynchrone qui peut impliquer des appels d'API vers le serveur principal, le traitement des données reçues du serveur et la mise à jour de l'interface utilisateur en fonction des données traitées. En utilisant des promesses et en enchaînant les méthodes « puis » et « catch », la plate no-code d' AppMaster permet de gérer très efficacement chacune de ces opérations complexes sans compromettre la réactivité et les performances globales de l'application.

De plus, l'approche agile adoptée par AppMaster pour générer des applications et organiser le code d'application avec Promises entraîne des avantages significatifs en termes de performances, de maintenabilité et d'évolutivité. Lorsque les exigences changent ou que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, AppMaster peut rapidement générer un nouvel ensemble d'applications à partir de zéro en 30 secondes sans aucune dette technique accumulée.+

Pour récapituler, les promesses jouent un rôle essentiel dans la conception et le développement des applications mobiles modernes. Ils facilitent une meilleure gestion des opérations asynchrones et permettent aux développeurs de créer des applications évolutives, maintenables et réactives. La plate no-code d' AppMaster offre aux développeurs un moyen puissant et intuitif d'adopter Promises dans leurs applications, améliorant ainsi le processus de développement d'applications et fournissant des résultats exceptionnels sur les applications Web, mobiles et back-end.