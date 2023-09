Versprechen sind im Kontext der Entwicklung mobiler Apps ein Programmierparadigma, das asynchrone Vorgänge mit einer saubereren, besser wartbaren und intuitiveren Syntax ermöglicht. Durch die Nutzung der Konzepte der „thenable“- und „catch“-Methoden bieten Promises Entwicklern die Möglichkeit, die komplexe Natur asynchroner Aufgaben wie API-Aufrufe, Benutzereingaben und Datenverarbeitung zu bewältigen und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit und Leistung der Anwendung aufrechtzuerhalten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Callback-Funktionen, die aufgrund zahlreicher verschachtelter Callbacks oft in die sogenannte „Callback-Hölle“ führen, ermöglichen Promises eine optimierte Verkettung asynchroner Vorgänge und verbessern so die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes erheblich. Wenn eine Operation innerhalb eines Promise-Objekts definiert wird, erhält die Funktion zwei Rückrufargumente – „resolve“ und „reject“ –, die es dem Entwickler ermöglichen, den Erfolg oder Misserfolg einer Aufgabe anzuzeigen und die resultierenden Daten oder Fehlerinformationen an die nächste weiterzugeben Schritt in der Kette.

Eine ausgereifte Plattform wie AppMaster ermöglicht es Kunden, robuste Anwendungen mit einer integrierten Strategie für die Handhabung von Promises im Back-End-Code und der clientseitigen Logik zu erstellen. Durch die Integration von Promises in generierten Go-, Vue3-, Kotlin- und SwiftUI Code bei gleichzeitiger Wahrung der Konsistenz über verschiedene Entwicklungs-Stacks hinweg stellt AppMaster sicher, dass Entwickler das volle Potenzial moderner asynchroner Programmiertechniken in ihren Anwendungen nutzen können.

Laut einer von WebKit durchgeführten Studie hat die Akzeptanz von Promises in Web- und Mobilanwendungen seit ihrer Einführung in ECMAScript 6 stetig zugenommen, wobei im Jahr 2021 etwa 78 % der beobachteten Webanwendungen Promises verwenden. Diese Statistik unterstreicht die entscheidende Rolle, die Promises spielen in der modernen Anwendungsentwicklung, insbesondere bei zeitaufwändigen Aufgaben wie dem Lesen von Dateien, dem Abfragen von Datenbankeinträgen oder dem Übertragen von Daten an und von APIs. Wenn diese Aufgaben synchron ausgeführt werden, kann dies zu nicht reagierenden und unansehnlichen Benutzeroberflächen führen, was letztendlich zu einer suboptimalen Benutzererfahrung führt.

Mit der no-code Plattform von AppMaster wird die Handhabung von Promises viel einfacher. Über den visuellen Business Process Designer können Entwickler mithilfe vertrauter drag-and-drop Mechaniken asynchrone Funktionen für serverseitige oder clientseitige Logik entwerfen und implementieren. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen die Aktualisierung der Benutzeroberfläche und Logik der App, ohne dass Änderungen erneut an den App Store oder Play Market übermittelt werden müssen, wodurch nahtlose Updates als Reaktion auf sich ändernde Umgebungen oder Geschäftsanforderungen bereitgestellt werden.

Betrachten Sie ein Beispiel einer mehrstufigen mobilen E-Commerce-Anwendung. Ein Kunde möchte möglicherweise Produktinformationen anzeigen, Artikel zu einem Warenkorb hinzufügen und schließlich den Kauf abschließen. Jede dieser Aktionen stellt ein asynchrones Ereignis dar, das das Durchführen von API-Aufrufen an den Back-End-Server, die Verarbeitung der vom Server empfangenen Daten und die Aktualisierung der Benutzeroberfläche basierend auf den verarbeiteten Daten umfassen kann. Durch die Verwendung von Promises und die Verkettung von „then“- und „catch“-Methoden ist es no-code Plattform von AppMaster sehr effizient, jeden dieser komplexen Vorgänge abzuwickeln, ohne die Reaktionsfähigkeit und Gesamtleistung der App zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus führt der agile Ansatz von AppMaster bei der Generierung von Anwendungen und der Organisation von Anwendungscode mit Promises zu erheblichen Vorteilen in Bezug auf Leistung, Wartbarkeit und Skalierbarkeit. Wenn sich Anforderungen ändern oder neue Funktionen hinzugefügt werden, kann AppMaster innerhalb von 30 Sekunden schnell und ohne angesammelte technische Schulden einen neuen Satz von Anwendungen von Grund auf generieren.+

Um es noch einmal zusammenzufassen: Versprechen spielen eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung und Entwicklung moderner mobiler Anwendungen. Sie ermöglichen eine bessere Handhabung asynchroner Vorgänge und ermöglichen Entwicklern die Erstellung skalierbarer, wartbarer und reaktionsfähiger Apps. Die no-code Plattform von AppMaster bietet Entwicklern eine leistungsstarke und intuitive Möglichkeit, Promises in ihre Anwendungen zu integrieren, den Anwendungsentwicklungsprozess zu verbessern und hervorragende Ergebnisse für Web-, Mobil- und Back-End-Anwendungen zu liefern.