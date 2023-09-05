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مكالمة متزامنة

Sep 05, 2023

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يشير الاستدعاء المتزامن إلى استدعاء الأسلوب أو الوظيفة الذي يتطلب استجابة فورية ومباشرة من المكون المطلوب من أجل متابعة التنفيذ الإضافي لمكون الاستدعاء. يقوم المكون المستدعي بإيقاف عملياته بشكل فعال وينتظر اكتمال المكون المطلوب، قبل استئناف مهامه اللاحقة. يتم ملاحظة هذا السلوك في العديد من نماذج البرمجة التقليدية، وهو ذو أهمية خاصة عند مناقشة العمليات القائمة على الشبكة أو أي تفاعل بين المكونات المتزامنة أو المترابطة.

يعد فهم الآثار المترتبة على المكالمات المتزامنة في تطبيقات الهاتف المحمول أمرًا ضروريًا للمطورين الذين يسعون إلى إنشاء تجارب مستخدم سريعة الاستجابة وفعالة. في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، ترتبط تجربة المستخدم والأداء بشكل مباشر بقدرة التطبيق على إدارة الموارد والتعامل مع زمن وصول الشبكة وتنفيذ المهام المتعددة بكفاءة. في المواقف التي يتم فيها استخدام المكالمات المتزامنة بشكل غير مناسب أو بشكل مفرط، يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل تأخر واجهة المستخدم، وعدم الاستجابة، واستنزاف البطارية، وزيادة التعرض للاختناقات أو فترات التوقف عن العمل الناجمة عن الخدمات التابعة.

عند تطوير تطبيق جوال باستخدام AppMaster ، النظام الأساسي القوي no-code ، من الضروري أن تكون على دراية بالقيود المحتملة أو العواقب السلبية للمكالمات المتزامنة، خاصة فيما يتعلق بمزامنة البيانات في الوقت الفعلي، وجلب البيانات، والتواصل بين المكونات . باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من القدرات الكامنة في النظام الأساسي لإنشاء نماذج بيانات فعالة، وتنفيذ منطق أعمال قابل للتطوير من خلال عمليات الأعمال (BPs)، وتصميم واجهات مستخدم سريعة الاستجابة باستخدام أداة drag-and-drop ، كل ذلك مع الالتزام بأفضل الممارسات المتزامنة أنماط الاتصال غير المتزامنة

ومن الجدير بالذكر أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في اعتماد أطر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول على نطاق واسع في السنوات الأخيرة هو التركيز على البرمجة غير المتزامنة، مما يساعد على معالجة العديد من التحديات المرتبطة تقليديًا بسلوك الاتصال المتزامن. تتيح المكالمات غير المتزامنة للمطورين كتابة تعليمات برمجية مرنة وعالية الأداء وأكثر قدرة على التعامل مع سيناريوهات الشبكة ذات زمن الوصول العالي، وبنيات المعالجات متعددة النواة، وأحداث إدخال المستخدم المتنوعة، دون المساس بالاستجابة الشاملة للتطبيق.

على سبيل المثال، في تطبيق جوال تم إنشاؤه باستخدام AppMaster ، قد يحتاج المطور إلى جلب بيانات خاصة بالمستخدم من خادم خلفي عند الطلب. في نموذج البرمجة المتزامنة، ستوقف عملية الجلب التطبيق من العرض أو تنفيذ مهام أخرى حتى يتم إرجاع استجابة من الخادم، مما يتسبب في عدم استجابة التطبيق ويظهر مجمداً للمستخدم. ومع ذلك، من خلال استخدام مكالمة غير متزامنة، يمكن لتطبيق الهاتف المحمول الاستمرار في تنفيذ التفاعلات الأخرى أو عرض الرسوم المتحركة ذات الصلة أثناء انتظار جلب البيانات، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

عند إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام AppMaster ، يكون لدى المطورين مجموعة من الخيارات لتنفيذ أنماط الاتصال غير المتزامنة باستخدام بنيات وأفضل الممارسات المعترف بها على نطاق واسع. على سبيل المثال، يدعم النظام الأساسي في الأصل العديد من التقنيات غير المتزامنة مثل عمليات الاسترجاعات والوعود والمزامنة/الانتظار في JavaScript/TypeScript أو Kotlin coroutines لتطوير Android. تتيح هذه المرونة للمطورين اعتماد نهج متسق للبرمجة غير المتزامنة عبر مجموعة التطبيقات بأكملها، مما يؤدي إلى تقليل التعقيد وزيادة إمكانية الصيانة.

من المهم ملاحظة أن المكالمات المتزامنة ليست سيئة أو غير مرغوب فيها بطبيعتها، ولكن فائدتها وملاءمتها تعتمد على حالة الاستخدام المحددة أو متطلبات التطبيق. في كثير من الأحيان، يكون السلوك المتزامن ضروريًا للحفاظ على اتساق البيانات، أو ضمان سلوك المعاملات، أو فرض آليات التحكم في الوصول. ومع ذلك، عند إنشاء تطبيق جوال حديث، من المهم للمطورين أن يفكروا بعناية في المفاضلات ويحددوا أولويات المهام التي تتطلب المزامنة، مع تقليل تأثير هذه الاستدعاءات على الأداء العام للتطبيق وتجربة المستخدم.

في الختام، تلعب المكالمات المتزامنة دورًا أساسيًا في مشهد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، لا سيما في سياق مجموعة AppMaster الواسعة من الأدوات والموارد no-code. يعد فهم الآثار المترتبة على سلوك الاتصال المتزامن واعتماد نهج استراتيجي لتنفيذ أنماط الاتصال المتزامنة وغير المتزامنة خطوات محورية في تحسين الأداء وقابلية التوسع وتجربة المستخدم لتطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster القوية.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
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