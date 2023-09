Beloften zijn, in de context van de ontwikkeling van mobiele apps, een programmeerparadigma dat asynchrone bewerkingen mogelijk maakt met een schonere, beter onderhoudbare en intuïtievere syntaxis. Door gebruik te maken van de concepten 'thenable' en 'catch'-methoden, biedt Promises ontwikkelaars een manier om de complexe aard van asynchrone taken, zoals API-aanroepen, gebruikersinvoer en gegevensverwerking, af te handelen, terwijl de responsiviteit en prestaties van de applicatie behouden blijven.

In tegenstelling tot traditionele callback-functies die vaak leiden tot de zogenaamde "callback-hel" vanwege talrijke geneste callbacks, maken Promises een gestroomlijnde keten van asynchrone bewerkingen mogelijk, waardoor de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de code aanzienlijk wordt verbeterd. Wanneer een bewerking binnen een Promise-object wordt gedefinieerd, krijgt de functie twee callback-argumenten ('resolve' en 'reject') waarmee de ontwikkelaar het succes of falen van een taak kan aangeven en de resulterende gegevens of foutinformatie kan doorgeven aan de volgende. stap in de keten.

Een goed ontworpen platform als AppMaster stelt klanten in staat robuuste applicaties te bouwen met een geïntegreerde strategie voor het afhandelen van beloften in de back-endcode en de logica aan de clientzijde. Door Promises op te nemen in de gegenereerde Go-, Vue3-, Kotlin- en SwiftUI code en tegelijkertijd de consistentie tussen verschillende ontwikkelingsstacks te behouden, zorgt AppMaster ervoor dat ontwikkelaars het volledige potentieel van moderne asynchrone programmeertechnieken in hun applicaties kunnen benutten.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door WebKit is de adoptie van Promises in web- en mobiele applicaties gestaag toegenomen sinds de introductie ervan in ECMAScript 6, waarbij ongeveer 78% van de waargenomen webapplicaties Promises gebruikt in 2021. Deze statistiek onderstreept de cruciale rol die Promises spelen in de moderne applicatieontwikkeling, vooral bij het uitvoeren van tijdrovende taken zoals het lezen van bestanden, het opvragen van databaserecords of het verzenden van gegevens van en naar API's. Deze taken kunnen, als ze synchroon worden uitgevoerd, leiden tot niet-reagerende en onaantrekkelijke gebruikersinterfaces, wat uiteindelijk resulteert in een suboptimale gebruikerservaring.

Met het no-code platform van AppMaster wordt het afhandelen van Promises veel beter beheersbaar. Via de visuele Business Process Designer kunnen ontwikkelaars asynchrone functies ontwerpen en implementeren voor logica aan de server- of clientzijde met behulp van bekende drag-and-drop mechanismen. Bovendien maakt de servergestuurde aanpak van AppMaster voor mobiele applicaties het bijwerken van de gebruikersinterface en logica van de app mogelijk zonder dat revisies opnieuw moeten worden ingediend bij de App Store of Play Market, waardoor naadloze updates worden geboden als reactie op veranderende omgevingen of zakelijke behoeften.

Beschouw een voorbeeld van een mobiele applicatie voor e-commerce met meerdere niveaus. Het kan zijn dat een klant productinformatie wil bekijken, artikelen aan een winkelwagentje wil toevoegen en uiteindelijk de aankoop wil voltooien. Elk van deze acties vertegenwoordigt een asynchrone gebeurtenis waarbij mogelijk API-aanroepen naar de back-endserver worden gedaan, gegevens worden verwerkt die van de server zijn ontvangen en de gebruikersinterface wordt bijgewerkt op basis van de verwerkte gegevens. Door gebruik te maken van Promises en de 'then'- en 'catch'-methoden aan elkaar te koppelen, maakt het no-code platform van AppMaster het zeer efficiënt om elk van deze complexe bewerkingen uit te voeren zonder de responsiviteit en algehele prestaties van de app in gevaar te brengen.

Bovendien leidt de agile aanpak die AppMaster hanteert bij het genereren van applicaties en het organiseren van applicatiecode met Promises tot aanzienlijke voordelen op het gebied van prestaties, onderhoudbaarheid en schaalbaarheid. Wanneer vereisten veranderen of nieuwe functies worden toegevoegd, kan AppMaster snel binnen 30 seconden een geheel nieuwe reeks applicaties genereren, zonder enige opgebouwde technische schuld.+

Samenvattend: Promises spelen een integrale rol in het ontwerp en de ontwikkeling van moderne mobiele applicaties. Ze vergemakkelijken een betere afhandeling van asynchrone bewerkingen en stellen ontwikkelaars in staat schaalbare, onderhoudbare en responsieve apps te maken. Het no-code platform van AppMaster biedt ontwikkelaars een krachtige en intuïtieve manier om beloften in hun applicaties te omarmen, waardoor het applicatie-ontwikkelingsproces wordt verbeterd en uitstekende resultaten worden geleverd via web-, mobiele en back-end-applicaties.