غير متصل أولاً

"Offline First" هو نهج استراتيجي في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار التطبيقات في العمل بفعالية عندما يكون اتصال الجهاز بالإنترنت محدودًا أو معدومًا. يعطي هذا النهج الأولوية لتجربة المستخدمين من خلال السماح لتطبيقات الهاتف المحمول بالعمل بسلاسة، مما يقلل من الإحباط أو الإزعاج الذي يواجهه المستخدمون عندما تكون أجهزتهم غير متصلة بالإنترنت.

في العصر الحديث، يتوقع مستخدمو تطبيقات الهاتف المحمول أن تعمل التطبيقات بكفاءة، بغض النظر عن حالة الاتصال الخاصة بهم. وفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، فإن ما يقرب من 28% من مستخدمي الهواتف المحمولة يعانون من ضعف الاتصال بالإنترنت أو عدم وجود اتصال بالإنترنت بشكل متكرر. لتلبية هذه النسبة الكبيرة من المستخدمين، يهدف "Offline First" إلى توفير وظائف سلسة وتحسين تجربة المستخدم. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل سوق تطبيقات الهاتف المحمول إلى 407.31 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يسلط الضوء على أهمية تلبية احتياجات المستخدمين عبر مستويات الاتصال المختلفة.

يركز نهج "دون الاتصال أولاً" على التخزين المؤقت والتخزين المحلي، مما يسمح باسترداد البيانات ومعالجتها محليًا على الجهاز دون الاعتماد على الاتصال بالشبكة. ومن خلال تخزين البيانات على الجهاز والوصول إليها، يمكّن هذا النهج مطوري التطبيقات من تحديد أولويات الأداء والمزامنة والمرونة في مواجهة مشكلات الشبكة. تبدأ عملية التطوير عادةً بتصميم الوظائف الأساسية للتطبيق وواجهة المستخدم (UI) باستخدام تقنيات مثل منصة AppMaster no-code. تم أيضًا تصميم منطق أعمال التطبيق ونماذج البيانات وواجهات برمجة التطبيقات، مع التركيز على تخزين البيانات والجلب والتخزين المؤقت وإدارة الحالة.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لنهج "Offline First" في تحسين تجربة المستخدم، وهو أمر بالغ الأهمية لمعدلات الاحتفاظ بتطبيقات الهاتف المحمول. تشير إحصائيات الاحتفاظ بتطبيقات الهاتف المحمول إلى أن 32% فقط من المستخدمين يعودون إلى التطبيق خلال 11 إلى 20 مرة من استخدامه، مما يجعل تجربة المستخدم الموثوقة والمستجيبة أمرًا ضروريًا لنجاح التطبيق. ومن خلال ضمان عمل تطبيقات الهاتف المحمول بفعالية حتى في ظل ضعف الاتصال، يمكن للمطورين تحسين مشاركة المستخدم ورضاه بشكل كبير. ويؤدي هذا في النهاية إلى ارتفاع معدلات التبني وزيادة رضا المستخدمين.

علاوة على ذلك، فإن اعتماد نهج "عدم الاتصال أولاً" يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على أداء التطبيق. من خلال الاعتماد على التخزين المحلي وذاكرة التخزين المؤقت، لا تتعرض التطبيقات للتأخير المرتبط عادةً بالشبكات البطيئة وزمن وصول المعالجة من جانب الخادم. يتيح هذا الأسلوب معالجة أسرع، مما يجعل التطبيق أكثر استجابة، ويقلل أوقات الانتظار، ويعزز الأداء العام. وفي المقابل، يؤدي الأداء المتزايد إلى تعزيز رضا المستخدم، مما يؤدي إلى زيادة معدل الاحتفاظ بالمستخدمين والتفاعل مع التطبيق.

بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم والأداء، يوفر "Offline First" أيضًا مزايا مثل مزامنة البيانات وحل النزاعات. نظرًا لأنه يتم تخزين البيانات محليًا، يمكن للمطورين تنفيذ نهج منظم لمزامنة البيانات بين الأجهزة والخوادم عندما يكون الاتصال بالشبكة متاحًا. يسمح هذا الأسلوب بدمج البيانات بكفاءة، وحل التعارضات المحتملة، مع ضمان حصول المستخدمين على معلومات محدثة والحفاظ على سلامة البيانات عبر الأجهزة.

تعد منصة AppMaster no-code أداة قوية لتنفيذ إستراتيجيات "Offline First" في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. تعمل المنصة على تسهيل إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول من خلال مصمميها المرئيين لواجهة المستخدم ونماذج البيانات وواجهات برمجة التطبيقات. يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات باستخدام أطر عمل رائدة في الصناعة، مثل Go وVue3 وKotlin و SwiftUI. باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جوال عالية الاستجابة مع إمكانات استثنائية دون الاتصال بالإنترنت، مما يؤدي إلى تحسين أداء التطبيق وتجربة المستخدم بشكل كبير.

في الختام، أصبح نهج "Offline First" أمرًا بالغ الأهمية في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يلبي احتياجات المستخدمين عبر مستويات الاتصال المختلفة. يعمل هذا الأسلوب على تحسين تجربة المستخدم والأداء ومزامنة البيانات للتطبيق، مما يعزز بشكل كبير رضا المستخدم ومعدلات الاحتفاظ به. باستخدام الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول التي تتضمن مفاهيم "Offline First" بكفاءة، مما يلبي احتياجات نطاق أوسع من المستخدمين ويضمن نجاح التطبيق بشكل عام.