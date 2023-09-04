في عالم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول سريع التطور، يشير التطبيق الهجين إلى نوع من التطبيقات التي تجمع بين عناصر كل من التطبيقات الأصلية وتطبيقات الويب، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية. تعد التطبيقات الهجينة مفهومًا مهمًا في تطوير التطبيقات الحديثة لأنها تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات متعددة الاستخدامات وفعالة من حيث التكلفة ويمكن صيانتها بسهولة والتي تعمل بشكل مثالي على أنظمة التشغيل iOS وAndroid وأنظمة التشغيل الأخرى. ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في سياق سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة المزدهر، والذي من المتوقع أن يصل إلى إيرادات مذهلة تبلغ 935.2 مليار دولار بحلول عام 2023، وفقًا لشركة Business of Apps.

يتم إنشاء التطبيق المختلط بشكل أساسي باستخدام تقنيات الويب مثل HTML5 وCSS3 وJavaScript. يتم بعد ذلك تغليفها داخل غلاف تطبيق أصلي، باستخدام أطر عمل وأدوات مثل Cordova أو Ionic أو React Native. يقوم هذا الغلاف الأصلي بدمج التطبيق مع نظام تشغيل الجهاز والأجهزة، مما يمكّنه من الوصول إلى ميزات مثل الكاميرا ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والإشعارات المباشرة، والتي لا يمكن عادةً الوصول إليها من خلال تطبيقات الويب. يعمل التطبيق المختلط بشكل أساسي كعرض ويب داخل التطبيق الأصلي، مما يوفر توافقًا عبر الأنظمة الأساسية وواجهة مستخدم متسقة بغض النظر عن الجهاز.

توفر التطبيقات الهجينة العديد من المزايا مقارنة بنظيراتها المحلية وتطبيقات الويب. أولاً، نظرًا لأن جوهر التطبيق تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الويب، يمكن للمطورين تقليل وقت التطوير والتكلفة بشكل كبير، حيث يمكن استخدام قاعدة تعليمات برمجية واحدة لاستهداف أنظمة تشغيل متعددة. وهذا يتناقض مع التطبيقات الأصلية، التي تتطلب قواعد تعليمات برمجية منفصلة، ​​مكتوبة بلغات خاصة بالنظام الأساسي مثل Swift لنظام iOS أو Kotlin لنظام Android.

علاوة على ذلك، توفر التطبيقات الهجينة صيانة بسيطة نسبيًا، حيث يمكن دفع التحديثات وإصلاحات الأخطاء من خلال عرض الويب، دون مطالبة المستخدمين بتنزيل إصدارات جديدة من التطبيق من App Store أو Play Store. تعد هذه المرونة أمرًا بالغ الأهمية للصناعات سريعة الخطى، حيث يكون النشر السريع للميزات والتكيفات ضروريًا لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن التطبيقات الهجينة تقدم فوائد عديدة، إلا أنها يمكن أن تعاني من قيود الأداء عند مقارنتها بالتطبيقات الأصلية. على سبيل المثال، قد لا تعمل التطبيقات كثيفة الرسومات مثل الألعاب المتطورة أو تجارب الواقع الافتراضي على النحو الأمثل في تطبيق مختلط. لذلك، يجب على المطورين مراعاة المتطلبات والوظائف المحددة لتطبيقهم بعناية قبل اختيار مسار تطوير التطبيق المختلط.

في سياق منصة AppMaster no-code ، تم تبسيط عملية تطوير التطبيقات المختلطة بشكل أكبر، مما يتيح حتى لغير المطورين إنشاء تطبيقات غنية بالميزات ومتعددة المنصات بأقل جهد. تسمح أدوات AppMaster المرئية المتطورة للمستخدمين بتصميم نموذج أولي لمخطط قاعدة البيانات ومكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال بسرعة، والتي يتم بعد ذلك ترجمتها تلقائيًا إلى كود المصدر لتطبيقات Go الخلفية أو تطبيقات الويب Vue3 أو Kotlin/ Jetpack Compose و SwiftUI لنظام Android وتطبيقات الهاتف المحمول iOS.

يستفيد AppMaster من منهجه القوي القائم على الخادم لتمكين العملاء من تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Store. تضمن هذه المرونة، إلى جانب مجموعة الميزات الشاملة للنظام الأساسي مثل توثيق التباهي التلقائي، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والنشر السحابي السلس، أن يكون تطوير التطبيقات المختلطة على AppMaster عملية فعالة وموثوقة وسريعة للغاية. علاوة على ذلك، فإن تركيز AppMaster على التخلص من الديون التقنية من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر يضمن أن التطبيقات الهجينة التي يتم إنتاجها من خلال النظام الأساسي ستكون مستقرة وقابلة للتطوير ودائمة الخضرة.

بشكل عام، تمثل التطبيقات المختلطة الحل الأمثل لمجموعة واسعة من سيناريوهات تطوير التطبيقات، حيث تفوق مرونة التوافق عبر الأنظمة الأساسية وسهولة الصيانة ووقت التطوير السريع مخاوف الأداء. مع استمرار نمو سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة، سيلعب تطوير التطبيقات الهجينة دورًا متزايد الأهمية في تقديم حلول عالية الجودة تلبي تفضيلات واحتياجات المستخدمين المتنوعة. يمكن الاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster أن تعزز بشكل كبير فعالية جهود تطوير التطبيقات المختلطة، وتمهيد الطريق لإنشاء حلول برمجية مبتكرة ومؤثرة ويمكن الوصول إليها للشركات والمؤسسات والمستخدمين الأفراد على حد سواء.