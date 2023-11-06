يعد تحسين الأداء، في سياق قابلية التوسع، جانبًا متطورًا وحاسمًا لتطوير البرمجيات الذي يركز على تحسين أداء التطبيق عن طريق تقليل أو إزالة العمل الزائد واستخدام الموارد، وتحسين الكفاءة، ودمج أفضل الممارسات لهندسة البرمجيات. الهدف الأساسي هو ضمان تنفيذ التطبيقات بسرعة وسلاسة وفعالية تحت درجات متفاوتة من الحمل، مع استهلاك الحد الأدنى من الموارد مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وعرض النطاق الترددي للشبكة والتخزين.

في AppMaster ، يتيح النظام الأساسي no-code للعملاء إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول مُحسّنة لتحقيق الأداء وقابلية التوسع منذ البداية. إن نهج النظام الأساسي في إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS بشكل مرئي، واستخدام أطر عمل ولغات من الدرجة الأولى مثل Go (golang) وVue3 وKotlin و Jetpack Compose ، يسهل تطوير أنظمة عالية الكفاءة والأداء. والتطبيقات القابلة للتطوير.

يشمل تحسين الأداء عدة مجالات، مثل:

تحسين قاعدة البيانات: ضمان استرجاع البيانات وتخزينها ومعالجتها بسرعة وكفاءة باستخدام تصميم قاعدة البيانات المناسب واستراتيجيات الفهرسة وتقنيات تحسين الاستعلام. تعمل تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن الأداء الأمثل لقاعدة البيانات وقابلية التوسع.

ضمان استرجاع البيانات وتخزينها ومعالجتها بسرعة وكفاءة باستخدام تصميم قاعدة البيانات المناسب واستراتيجيات الفهرسة وتقنيات تحسين الاستعلام. تعمل تطبيقات مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن الأداء الأمثل لقاعدة البيانات وقابلية التوسع. تحسين الكود: تنفيذ الخوارزميات وهياكل البيانات التي تتميز بالحد الأدنى من تعقيد الزمان والمكان، والقضاء على التعليمات البرمجية الزائدة عن الحاجة، وتقليل الاقتران وتعزيز النمطية. يمكن لعملاء AppMaster الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ والتعليمات البرمجية المصدرية لمراجعة قاعدة التعليمات البرمجية وتعديلها وتحسينها حسب الحاجة، مما يضمن الأداء الأمثل.

تنفيذ الخوارزميات وهياكل البيانات التي تتميز بالحد الأدنى من تعقيد الزمان والمكان، والقضاء على التعليمات البرمجية الزائدة عن الحاجة، وتقليل الاقتران وتعزيز النمطية. يمكن لعملاء الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ والتعليمات البرمجية المصدرية لمراجعة قاعدة التعليمات البرمجية وتعديلها وتحسينها حسب الحاجة، مما يضمن الأداء الأمثل. موازنة التحميل والقياس الأفقي: توزيع حمل التطبيق عبر خوادم متعددة لمنع أي نظام واحد من أن يصبح عنق الزجاجة. يتيح استخدام AppMaster لتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة أعباء عمل قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وقابلة للتوزيع بسهولة، مما يلبي متطلبات كل من المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم.

توزيع حمل التطبيق عبر خوادم متعددة لمنع أي نظام واحد من أن يصبح عنق الزجاجة. يتيح استخدام لتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة أعباء عمل قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وقابلة للتوزيع بسهولة، مما يلبي متطلبات كل من المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم. التخزين المؤقت: تخزين البيانات أو العمليات الحسابية المطلوبة بشكل متكرر وإعادة استخدامها، مما يقلل الحاجة إلى إجراء عمليات متكررة تستغرق وقتًا طويلاً أو كثيفة الاستخدام للموارد. تدعم تطبيقات AppMaster المتطورة آليات التخزين المؤقت لتعزيز الأداء بشكل أكبر.

تخزين البيانات أو العمليات الحسابية المطلوبة بشكل متكرر وإعادة استخدامها، مما يقلل الحاجة إلى إجراء عمليات متكررة تستغرق وقتًا طويلاً أو كثيفة الاستخدام للموارد. تدعم تطبيقات المتطورة آليات التخزين المؤقت لتعزيز الأداء بشكل أكبر. التزامن والتوازي: إدارة العمليات والخيوط المتعددة بشكل فعال، مما يسمح للتطبيق بتنفيذ المهام في وقت واحد، وتحسين الأداء والاستجابة. تستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) في AppMaster من ميزات البرمجة المتزامنة والمتوازية للغاية، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية.

إدارة العمليات والخيوط المتعددة بشكل فعال، مما يسمح للتطبيق بتنفيذ المهام في وقت واحد، وتحسين الأداء والاستجابة. تستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) في من ميزات البرمجة المتزامنة والمتوازية للغاية، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية. إدارة الذاكرة: ضمان الاستخدام الكفء والفعال لموارد الذاكرة من خلال اكتشاف تسرب الذاكرة والقضاء عليه، وتحسين تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها، وتقليل استخدام الذاكرة. يؤدي اختيار AppMaster للغات والأطر إلى الحصول على تطبيقات ذات إدارة محسنة للذاكرة.

ضمان الاستخدام الكفء والفعال لموارد الذاكرة من خلال اكتشاف تسرب الذاكرة والقضاء عليه، وتحسين تخصيص الذاكرة وإلغاء تخصيصها، وتقليل استخدام الذاكرة. يؤدي اختيار للغات والأطر إلى الحصول على تطبيقات ذات إدارة محسنة للذاكرة. تحسين الشبكة: تقليل زمن وصول الشبكة، وإدارة تدفق البيانات بين أجزاء مختلفة من التطبيق، وضمان نقل البيانات والاتصالات بكفاءة. تعمل تطبيقات AppMaster على تعزيز بروتوكولات الشبكة وآليات الاتصال الفعالة، مما يدعم التفاعلات عالية الأداء بين العميل والخادم.

تقليل زمن وصول الشبكة، وإدارة تدفق البيانات بين أجزاء مختلفة من التطبيق، وضمان نقل البيانات والاتصالات بكفاءة. تعمل تطبيقات على تعزيز بروتوكولات الشبكة وآليات الاتصال الفعالة، مما يدعم التفاعلات عالية الأداء بين العميل والخادم. المراقبة والتوصيف: مراقبة التطبيق وتوصيفه بشكل مستمر لتحديد اختناقات الأداء وفرص التحسين. يعمل AppMaster على تمكين النماذج الأولية السريعة للتطبيقات واختبارها وتكرارها، مما يسمح للعملاء بتحديد مشكلات الأداء ومعالجتها في الوقت الفعلي.

توفر منصة AppMaster أسلوبًا سلسًا وآليًا ومبسطًا لتطوير التطبيقات، مع مراعاة تحسين الأداء وقابلية التوسع. تسهل قدرات النظام الأساسي الإنشاء السريع للتطبيقات من الصفر، مما يقلل من الديون التقنية ويضمن الأداء المستدام للمنتج مع مرور الوقت. سواء كان التطبيق المستهدف هو الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية، تساعد AppMaster العملاء في إنشاء حلول برمجية محسّنة تلبي متطلباتهم الفريدة، مع ضمان الأداء عالي الجودة والاستجابة وقابلية التوسع.

في الختام، يعد تحسين الأداء عنصرًا أساسيًا في الحلول البرمجية القابلة للتطوير والتي تضمن الاستخدام الفعال للموارد، وتقلل من أوقات الاستجابة وزمن الاستجابة، وتعزز تجربة المستخدم الشاملة. تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين العملاء من الاستفادة من الأدوات المرئية والأطر الحديثة وأفضل الممارسات لإنشاء تطبيقات محسنة بشكل جيد تتميز بالأداء وقابلة للتطوير، مما يفيد الشركات من جميع الأحجام والقطاعات على المدى الطويل.