يعد التخزين المؤقت، في سياق قابلية التوسع، تقنية مهمة لتحسين الأداء تعمل على تحسين وقت استجابة التطبيق بشكل كبير وتقليل تحميل الخادم. في الأساس، التخزين المؤقت هو عملية تخزين نتائج العمليات الحسابية المطلوبة بشكل متكرر أو عمليات استرجاع البيانات في موقع تخزين مؤقت، يشار إليه باسم ذاكرة التخزين المؤقت، مما يسمح بعمليات استرجاع لاحقة أسرع. عندما يواجه نظام أو تطبيق زيادة في حركة مرور المستخدم، يضمن التخزين المؤقت عدم تنفيذ العمليات كثيفة الاستخدام للموارد بشكل متكرر، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل وقت المعالجة. وبالتالي، يلعب التخزين المؤقت دورًا رئيسيًا في تمكين التطبيقات من التوسع من خلال إدارة الحمل على موارد وخدمات الواجهة الخلفية بشكل فعال مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء.

في تطوير البرامج الحديثة، يمكن تنفيذ التخزين المؤقت على مستويات مختلفة - جانب العميل، جانب الخادم، والتخزين المؤقت الموزع - وكلها تساهم في تعزيز قابلية التوسع الشاملة للتطبيق. يتضمن التخزين المؤقت من جانب العميل عادةً تخزين الأصول الثابتة مثل ملفات HTML وCSS وJavaScript والصور والوسائط الأخرى في متصفح المستخدم، مما يمكّن المتصفح من عرض محتوى الصفحة بسرعة دون الحاجة إلى رحلات ذهاب وإياب إضافية إلى الخادم. من ناحية أخرى، يتعلق التخزين المؤقت على جانب الخادم بتخزين استجابات الخادم أو كائنات البيانات أو نتائج الاستعلام أو العروض الجزئية للمحتوى الديناميكي في ذاكرة الخادم، مما يقلل الحاجة إلى المعالجة المتكررة أو عمليات البحث في قاعدة البيانات. يشير التخزين المؤقت الموزع إلى تنفيذ ذاكرة تخزين مؤقت مشتركة عبر خوادم أو مثيلات متعددة، مما يتيح التوفر العالي وموازنة التحميل والتسامح مع الأخطاء - وهي خصائص حيوية للتطبيقات القابلة للتطوير بدرجة كبيرة.

يؤثر الاستخدام الفعال لاستراتيجيات التخزين المؤقت بشكل مباشر على قدرة التطبيق على التعامل مع الأحمال العالية وخدمة عدد كبير من المستخدمين المتزامنين. كشفت دراسة أجرتها Akamai Technologies وGomez.com عام 2016 أن مستخدمي الويب يتوقعون تحميل الموقع خلال ثانيتين أو أقل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التأخير لمدة ثانية واحدة في أوقات تحميل الصفحة إلى خسارة بنسبة 7% في التحويلات وانخفاض بنسبة 11% في مشاهدات الصفحة. ومن ثم، فإن التخزين المؤقت لا يعمل على تحسين أداء التطبيق فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على تجربة المستخدم، وفي النهاية، على نجاح التطبيق نفسه.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تستخدم آليات تخزين مؤقت قوية لضمان الأداء الأمثل وقابلية التوسع. إحدى هذه الآليات هي استخدام التخزين المؤقت من جانب الخادم للعمليات التجارية (BPs). من خلال التخزين المؤقت لنتائج BPs التي يتم تنفيذها بشكل شائع، يمنع النظام الأساسي حمل المعالجة غير الضروري ويوفر أوقات استجابة أسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن AppMaster العملاء من الاختيار من بين موفري التخزين المؤقت المختلفين بناءً على متطلباتهم، مما يضمن التكامل السلس والأداء المتسق عبر مكونات التطبيق.

علاوة على ذلك، تستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster من تقنيات التخزين المؤقت من جانب العميل من خلال استخدام تقنيات الويب الحديثة، مثل إطار عمل Vue3 وعمال الخدمة. تتيح هذه التقنيات التخزين المؤقت الفعال وتحديث الأصول والبيانات الثابتة، مما يسمح بعرض أسرع لواجهات المستخدم مع الحد الأدنى من طلبات الشبكة. ونتيجة لذلك، تعرض تطبيقات AppMaster خصائص أداء ممتازة، حتى في ظل الأحمال العالية ومع وجود عدد كبير من المستخدمين المتزامنين.

مع تطور المشهد الرقمي واستمرار ارتفاع توقعات المستخدم لأداء التطبيقات واستجابتها، يظل التخزين المؤقت عاملاً حاسماً في ضمان قابلية التوسع القوية وتجارب المستخدم الإيجابية. من خلال تنفيذ إستراتيجيات التخزين المؤقت المصممة جيدًا عبر مستويات متعددة من التطبيق، يمكن للمطورين مواجهة تحديات الويب الحديثة بشكل فعال وتحسين أداء التطبيق دون التضحية بسهولة الاستخدام أو تكبد تكاليف غير ضرورية. مع منصات مثل AppMaster ، يمكن للشركات والمطورين الوصول إلى الأدوات والتقنيات اللازمة لإنشاء التطبيقات وتوسيع نطاقها بكفاءة، والحفاظ على القدرة التنافسية والمرونة في عالم رقمي دائم التغير.