قابلية التوسع تشير الأتمتة، في سياق تطوير البرمجيات، إلى مجموعة من الممارسات والعمليات والحلول التكنولوجية التي تمكن التطبيقات من النمو بكفاءة وإدارة أعباء العمل المتزايدة مع الحفاظ على المستوى المطلوب من الأداء ورضا المستخدم. الهدف الأساسي من أتمتة قابلية التوسع هو السماح للبرنامج باستيعاب التقلبات في طلبات المستخدم ومعالجة البيانات واستخدام الموارد بسلاسة دون أي انخفاض كبير في أداء التطبيق أو وظائفه.

هناك أبعاد متعددة لأتمتة قابلية التوسع: عموديًا وأفقيًا. تشير قابلية التوسع الرأسي إلى إضافة موارد مثل وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة أو التخزين إلى نظام موجود، بينما تتضمن قابلية التوسع الأفقي توزيع عبء العمل عبر مثيلات أو خوادم متعددة. تتطلب أتمتة قابلية التوسع الفعالة اتباع نهج قوي وشامل يأخذ في الاعتبار جميع طبقات حزمة التطبيقات، بما في ذلك البنية التحتية للخادم والشبكة وقواعد البيانات ومنطق التطبيق.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تعالج تحديات أتمتة قابلية التوسع من خلال تزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الإمكانات التي تعمل على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير. من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints REST API، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بشكل كبير دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام Go (golang)، وهي لغة برمجة عالية الأداء، بينما تستفيد تطبيقات الويب من إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم والذي تم إنشاؤه باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لـ Android و SwiftUI لنظام iOS.

إن المفتاح لتحقيق أتمتة قابلية التوسع في عملية تطوير البرمجيات هو تنفيذ أفضل الممارسات والأنماط المعمارية المختلفة التي تقلل من استهلاك الموارد، وتحسين قياس الموارد، والتأكد من قدرة التطبيقات على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة بكفاءة. وتشمل هذه:

تقسيم البيانات وتقسيمها: توزيع البيانات عبر عقد أو خوادم متعددة لضمان معالجة فعالة ومتوازية للبيانات والاستعلامات، وبالتالي تحسين أداء التطبيق.

موازنة التحميل: توزيع حركة المرور الواردة وأحمال العمل بالتساوي بين الخوادم أو المثيلات المختلفة لمنع التحميل الزائد على أي خادم واحد وضمان الأداء السلس حتى في ظل الأحمال القصوى.

التخزين المؤقت: تخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر أو النتائج في الذاكرة قصيرة المدى لتقليل الحاجة إلى الحسابات والاستعلامات المتكررة، وبالتالي تحسين أوقات الاستجابة واستخدام الموارد.

المعالجة غير المتزامنة والموجهة بالأحداث: فصل المكونات واستخدام البنى المبنية على الأحداث للسماح بمعالجة العمليات بكفاءة وغير قابلة للحظر، مما يؤدي بدوره إلى تحسين الأداء العام.

التوسع التلقائي والمرونة: توفير الموارد أو إلغاء توفيرها تلقائيًا بناءً على أعباء العمل والطلب في الوقت الفعلي، مما يضمن حصول التطبيقات على الموارد المطلوبة عند الحاجة مع تقليل تكاليف التشغيل خارج أوقات الذروة.

تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط دمج أفضل الممارسات والأنماط المعمارية في عملية تطوير التطبيق. بفضل أدوات التصميم المرئي البديهية، وميزات قابلية التوسع المضمنة، ودعم مجموعة واسعة من التقنيات، يتيح AppMaster الإنشاء السريع لتطبيقات قابلة للتطوير مع أتمتة العديد من المهام المرتبطة عادةً بتحقيق قابلية التوسع.

من بين فوائد تنفيذ أتمتة قابلية التوسع باستخدام AppMaster توفير كبير في الوقت والتكلفة. وفقًا للبحث، يمكن لـ AppMaster تقليل وقت تطوير التطبيق بما يصل إلى عشرة أضعاف وخفض التكاليف بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بطرق التطوير التقليدية. علاوة على ذلك، فإن منهج AppMaster المتمثل في إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير يزيل الديون الفنية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة البرامج وموثوقيتها.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق ونصوص برمجية للترحيل لكل مشروع، مما يؤدي إلى تبسيط عملية إدارة وصيانة البنية التحتية للتطبيقات القابلة للتطوير. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء إنشاء ونشر إصدارات جديدة من تطبيقاتهم بسرعة بأقل جهد ووقت توقف.

بشكل عام، تعد أتمتة قابلية التوسع جانبًا مهمًا لتطوير التطبيقات الحديثة التي تهدف إلى تقديم برامج فعالة وعالية الأداء يمكنها النمو والتكيف مع متطلبات المستخدم المتغيرة والمتطلبات الفنية. من خلال الاستفادة من إمكانات الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، يمكن للشركات والمطورين تبسيط عملية إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير والاستمتاع بتوفير كبير في الوقت والتكلفة مع التخلص من الديون الفنية وضمان جودة البرامج وموثوقيتها على المدى الطويل.