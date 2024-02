Deklarative Entwicklung ist im Kontext von No-Code Plattformen wie AppMaster ein moderner Ansatz zur Softwareentwicklung, der sich auf die Beschreibung des gewünschten Ergebnisses oder der gewünschten Funktionalität einer Softwareanwendung konzentriert, ohne die Abfolgen von Schritten und Programmierkonstrukten explizit anzugeben. Dieser Ansatz macht den Prozess der Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen im Vergleich zu herkömmlichen Codierungstechniken zugänglicher, effizienter und weniger zeitaufwändig.

No-Code Plattformen wie AppMaster nutzen deklarative Entwicklungsparadigmen, um technisch nicht versierten Benutzern oder Bürgerentwicklern die Erstellung voll funktionsfähiger Anwendungen zu ermöglichen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Stattdessen stellen diese Plattformen visuelle Tools und drag-and-drop Komponenten bereit, mit denen Benutzer die gewünschte Funktionalität und das gewünschte Erscheinungsbild ihrer Anwendungen beschreiben können. Durch die Abstrahierung der Komplexität der zugrunde liegenden Programmiersprachen ermöglicht die deklarative Entwicklung einem breiteren Spektrum von Einzelpersonen und Unternehmen die Erstellung hochwertiger Anwendungen mit minimalem technischem Fachwissen und zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Entwicklungsprozesse.

Ein wesentlicher Vorteil der deklarativen Entwicklung ist ihre Fähigkeit, Komplexität und technische Schulden zu reduzieren. Bei der traditionellen Softwareentwicklung können geänderte Anforderungen erhebliche Änderungen an der vorhandenen Codebasis erfordern, was häufig zu zusätzlichen technischen Schulden führt. Bei der deklarativen Entwicklung können Benutzer jedoch einfach ihre Anwendungsentwürfe aktualisieren, um die neuen Anforderungen widerzuspiegeln, und die Plattform generiert den Anwendungscode von Grund auf neu. Dadurch wird sichergestellt, dass die generierten Anwendungen keine technischen Schulden aufweisen, auch wenn sich die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern.

Untersuchungen zeigen, dass deklarative Entwicklung und No-Code Plattformen erhebliche positive Auswirkungen auf die gesamte Softwareentwicklungslandschaft haben. Laut einem Bericht von Gartner aus dem Jahr 2020 wird erwartet, dass der Markt für No-Code Entwicklungsplattformen von 2020 bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 23 % erreichen wird. Dieses schnelle Wachstum deutet darauf hin, dass die deklarative Entwicklung zu einem immer beliebter werdenden Ansatz geworden ist Unternehmen jeder Größe, die nach einer effizienteren und kostengünstigeren Möglichkeit suchen, Softwareanwendungen zu erstellen.

AppMaster bietet beispielsweise eine umfassende No-Code Lösung zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen mithilfe des deklarativen Entwicklungsansatzes. Benutzer können Datenmodelle visuell erstellen, Geschäftsprozesse definieren und Benutzeroberflächen entwerfen, indem sie visuelle Komponenten innerhalb der integrierten Entwicklungsumgebung AppMaster manipulieren. Die Plattform generiert dann Quellcode für die Anwendungen in Sprachen wie Go (Golang) für Backend, Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android oder SwiftUI für iOS. Die resultierenden Anwendungen können problemlos in der Cloud veröffentlicht werden, und aufgrund ihres servergesteuerten Ansatzes können AppMaster Anwendungen aktualisiert werden, ohne dass eine Genehmigung durch App-Stores erforderlich ist.

Die Integration mit anderen Technologien ist ein wesentlicher Aspekt der modernen Softwareentwicklung, und die deklarative Entwicklung bildet da keine Ausnahme. No-Code Plattform von AppMaster unterstützt die Integration mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken als primäre Datenquellen, was dazu beiträgt, eine nahtlose Kompatibilität mit weit verbreiteten Datenbanktechnologien sicherzustellen. Die generierten Anwendungen sind hoch skalierbar und eignen sich daher für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle.

Darüber hinaus generiert AppMaster automatisch Dokumentations- und Migrationsskripte für jedes Projekt und gewährleistet so eine ordnungsgemäße Dokumentation von endpoints und Datenbankschemaänderungen. Dies vereinfacht den Anwendungswartungs- und Entwicklungsprozess für Unternehmen weiter, da Entwickler keine Zeit mehr mit der manuellen Erstellung und Pflege der Dokumentation verbringen müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deklarative Entwicklung im Kontext von No-Code Plattformen wie AppMaster die Art und Weise, wie Anwendungen erstellt werden, verändert, indem sie die Softwareentwicklung zugänglicher, effizienter und kostengünstiger macht. Indem sie einem breiteren Benutzerkreis die Möglichkeit gibt, funktionsreiche Anwendungen zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen, weist die deklarative Entwicklung ein erhebliches Potenzial auf, das Wachstum der Softwareentwicklungsbranche weiter zu beschleunigen. Sein Fokus auf die Reduzierung der Komplexität und die Beseitigung technischer Schulden stellt sicher, dass die mit diesem Ansatz generierten Anwendungen an modernen Best Practices für die Softwareentwicklung ausgerichtet sind und trägt so zum Erfolg von Unternehmen bei, die No-Code Plattformen und deklarative Entwicklungsmethoden einsetzen.