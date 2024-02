Le développement déclaratif, dans le contexte des plates-formes No-Code comme AppMaster, est une approche moderne du développement logiciel qui se concentre sur la description du résultat ou de la fonctionnalité souhaités d'une application logicielle sans spécifier explicitement les séquences d'étapes et les constructions de programmation. Cette approche rend le processus de création d'applications backend, Web et mobiles plus accessible, efficace et moins long par rapport aux techniques de codage traditionnelles.

Les plateformes No-Code, telles AppMaster, utilisent des paradigmes de développement déclaratifs pour permettre aux utilisateurs non techniques, ou aux développeurs citoyens, de créer des applications entièrement fonctionnelles sans écrire une seule ligne de code. Au lieu de cela, ces plates-formes fournissent des outils visuels et des composants drag-and-drop pour permettre aux utilisateurs de décrire la fonctionnalité et l'apparence souhaitées de leurs applications. En éliminant les complexités des langages de programmation sous-jacents, le développement déclaratif permet à un plus grand nombre d'individus et d'entreprises de créer des applications de haute qualité avec une expertise technique minimale et à une fraction du coût des processus de développement traditionnels.

L’un des principaux avantages du développement déclaratif est sa capacité à réduire la complexité et la dette technique. Dans le développement de logiciels traditionnels, les changements d'exigences peuvent nécessiter des modifications significatives de la base de code existante, entraînant souvent une dette technique supplémentaire. Cependant, avec le développement déclaratif, les utilisateurs peuvent simplement mettre à jour leurs plans d'application pour refléter les nouvelles exigences, et la plateforme régénère le code de l'application à partir de zéro. Cela garantit que les applications générées n’ont aucune dette technique, même si les exigences évoluent au fil du temps.

Les recherches indiquent que le développement déclaratif et les plateformes No-Code ont un impact positif significatif sur le paysage global du développement logiciel. Selon un rapport Gartner de 2020, le marché des plateformes de développement No-Code devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23 % entre 2020 et 2025. Cette croissance rapide suggère que le développement déclaratif est devenu une approche de plus en plus populaire pour les entreprises. les entreprises de toutes tailles à la recherche d'un moyen plus efficace et plus rentable de créer des applications logicielles.

AppMaster, par exemple, propose une solution complète No-Code pour créer des applications backend, Web et mobiles en utilisant l'approche de développement déclaratif. Les utilisateurs peuvent créer visuellement des modèles de données, définir des processus métier et concevoir des interfaces utilisateur en manipulant des composants visuels dans l'environnement de développement intégré AppMaster. La plateforme génère ensuite le code source des applications dans des langages tels que Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android ou SwiftUI pour iOS. Les applications résultantes peuvent être facilement publiées dans le cloud et, grâce à leur approche basée sur le serveur, les applications AppMaster peuvent être mises à jour sans nécessiter l'approbation des magasins d'applications.

L'intégration avec d'autres technologies est un aspect essentiel du développement logiciel moderne, et le développement déclaratif ne fait pas exception. La plateforme No-Code d' AppMaster prend en charge l'intégration avec des bases de données compatibles PostgreSQL en tant que sources de données principales, ce qui contribue à garantir une compatibilité transparente avec les technologies de bases de données largement utilisées. Les applications générées sont conçues pour être hautement évolutives, ce qui les rend adaptées aux cas d'utilisation en entreprise et à forte charge.

De plus, AppMaster génère automatiquement des scripts de documentation et de migration pour chaque projet, garantissant ainsi une documentation appropriée des endpoints du serveur et des modifications du schéma de base de données. Cela simplifie encore davantage le processus de maintenance et de développement des applications pour les entreprises, car les développeurs n'ont plus besoin de passer du temps à créer et à maintenir manuellement la documentation.

En conclusion, le développement déclaratif dans le contexte des plateformes No-Code, telles AppMaster, transforme la manière dont les applications sont créées en rendant le développement logiciel plus accessible, efficace et rentable. En permettant à un plus large éventail d'utilisateurs de créer des applications riches en fonctionnalités sans écrire de code, le développement déclaratif démontre un potentiel considérable pour accélérer encore la croissance du secteur du développement logiciel. L'accent mis sur la réduction de la complexité et l'élimination de la dette technique garantit que les applications générées à l'aide de cette approche sont alignées sur les meilleures pratiques modernes de développement de logiciels, contribuant ainsi au succès des entreprises qui adoptent des plates-formes No-Code et des méthodologies de développement déclaratives.