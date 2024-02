O Desenvolvimento Declarativo, no contexto de plataformas No-Code como AppMaster, é uma abordagem moderna para desenvolvimento de software que se concentra na descrição do resultado desejado ou funcionalidade de um aplicativo de software sem especificar explicitamente as sequências de etapas e construções de programação. Essa abordagem torna o processo de criação de aplicativos back-end, web e móveis mais acessível, eficiente e menos demorado em comparação com as técnicas de codificação tradicionais.

Plataformas No-Code, como AppMaster, utilizam paradigmas de desenvolvimento declarativos para permitir que usuários não técnicos, ou desenvolvedores cidadãos, criem aplicativos totalmente funcionais sem escrever uma única linha de código. Em vez disso, essas plataformas fornecem ferramentas visuais e componentes drag-and-drop para permitir que os usuários descrevam a funcionalidade e a aparência desejadas de seus aplicativos. Ao abstrair as complexidades das linguagens de programação subjacentes, o desenvolvimento declarativo permite que uma gama mais ampla de indivíduos e empresas criem aplicações de alta qualidade com conhecimento técnico mínimo e por uma fração do custo dos processos de desenvolvimento tradicionais.

Uma vantagem importante do desenvolvimento declarativo é a sua capacidade de reduzir a complexidade e a dívida técnica. No desenvolvimento de software tradicional, as alterações nos requisitos podem exigir modificações significativas na base de código existente, muitas vezes resultando em dívida técnica adicional. No entanto, com o desenvolvimento declarativo, os usuários podem simplesmente atualizar os blueprints de seus aplicativos para refletir os novos requisitos, e a plataforma regenera o código do aplicativo do zero. Isso garante que os aplicativos gerados não tenham dívidas técnicas, mesmo que os requisitos evoluam com o tempo.

A pesquisa indica que o desenvolvimento declarativo e as plataformas No-Code têm um impacto positivo significativo no cenário geral de desenvolvimento de software. De acordo com um relatório de 2020 do Gartner, espera-se que o mercado de plataformas de desenvolvimento No-Code atinja uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 23% de 2020 a 2025. Este rápido crescimento sugere que o desenvolvimento declarativo se tornou uma abordagem cada vez mais popular para empresas de todos os tamanhos que buscam uma maneira mais eficiente e econômica de criar aplicativos de software.

AppMaster, por exemplo, oferece uma solução abrangente No-Code para a criação de aplicativos backend, web e móveis usando a abordagem de desenvolvimento declarativo. Os usuários podem criar modelos de dados visualmente, definir processos de negócios e projetar interfaces de usuário manipulando componentes visuais dentro do ambiente de desenvolvimento integrado AppMaster. A plataforma então gera código-fonte para os aplicativos em linguagens como Go (golang) para backend, framework Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android ou SwiftUI para iOS. Os aplicativos resultantes podem ser publicados na nuvem com facilidade e, devido à sua abordagem orientada ao servidor, os aplicativos AppMaster podem ser atualizados sem exigir aprovação das lojas de aplicativos.

A integração com outras tecnologias é um aspecto essencial do desenvolvimento de software moderno, e o desenvolvimento declarativo não é exceção. A plataforma No-Code da AppMaster suporta integração com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como fontes de dados primárias, o que ajuda a garantir compatibilidade perfeita com tecnologias de banco de dados amplamente utilizadas. Os aplicativos gerados são projetados para serem altamente escaláveis, tornando-os adequados para casos de uso corporativos e de alta carga.

Além disso, AppMaster gera automaticamente documentação e scripts de migração para cada projeto, garantindo a documentação adequada dos endpoints do servidor e alterações no esquema do banco de dados. Isso simplifica ainda mais o processo de manutenção e desenvolvimento de aplicativos para empresas, já que os desenvolvedores não precisam mais perder tempo criando e mantendo manualmente a documentação.

Concluindo, o desenvolvimento declarativo no contexto de plataformas No-Code, como o AppMaster, está transformando a forma como os aplicativos são construídos, tornando o desenvolvimento de software mais acessível, eficiente e econômico. Ao capacitar uma gama mais ampla de usuários para criar aplicativos ricos em recursos sem escrever código, o desenvolvimento declarativo demonstra um potencial considerável para acelerar ainda mais o crescimento da indústria de desenvolvimento de software. Seu foco na redução da complexidade e na eliminação do débito técnico garante que as aplicações geradas com essa abordagem estejam alinhadas às melhores práticas de desenvolvimento de software moderno, contribuindo para o sucesso dos negócios que adotam plataformas No-Code e metodologias de desenvolvimento declarativas.