Lo sviluppo dichiarativo, nel contesto di piattaforme No-Code come AppMaster, è un approccio moderno allo sviluppo software che si concentra sulla descrizione del risultato o della funzionalità desiderati di un'applicazione software senza specificare esplicitamente le sequenze di passaggi e i costrutti di programmazione. Questo approccio rende il processo di creazione di applicazioni backend, web e mobili più accessibile, efficiente e meno dispendioso in termini di tempo rispetto alle tecniche di codifica tradizionali.

Le piattaforme No-Code, come AppMaster, utilizzano paradigmi di sviluppo dichiarativi per consentire agli utenti non tecnici, o agli sviluppatori cittadini, di creare applicazioni completamente funzionali senza scrivere una singola riga di codice. Invece, queste piattaforme forniscono strumenti visivi e componenti drag-and-drop per consentire agli utenti di descrivere la funzionalità e l'aspetto desiderati delle loro applicazioni. Astraendo le complessità dei linguaggi di programmazione sottostanti, lo sviluppo dichiarativo consente a una gamma più ampia di individui e aziende di creare applicazioni di alta qualità con competenze tecniche minime e a una frazione del costo dei processi di sviluppo tradizionali.

Un vantaggio chiave dello sviluppo dichiarativo è la sua capacità di ridurre la complessità e il debito tecnico. Nello sviluppo software tradizionale, i cambiamenti nei requisiti possono richiedere modifiche significative alla base di codice esistente, spesso con conseguente ulteriore debito tecnico. Tuttavia, con lo sviluppo dichiarativo, gli utenti possono semplicemente aggiornare i progetti della propria applicazione per riflettere i nuovi requisiti e la piattaforma rigenera il codice dell'applicazione da zero. Ciò garantisce che le applicazioni generate non abbiano alcun debito tecnico, anche se i requisiti evolvono nel tempo.

La ricerca indica che lo sviluppo dichiarativo e le piattaforme No-Code hanno un impatto positivo significativo sul panorama complessivo dello sviluppo software. Secondo un rapporto di Gartner del 2020, si prevede che il mercato delle piattaforme di sviluppo No-Code raggiungerà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 23% dal 2020 al 2025. Questa rapida crescita suggerisce che lo sviluppo dichiarativo è diventato un approccio sempre più popolare per aziende di tutte le dimensioni che cercano un modo più efficiente ed economico per creare applicazioni software.

AppMaster, ad esempio, offre una soluzione No-Code completa per la creazione di applicazioni backend, web e mobili utilizzando l'approccio di sviluppo dichiarativo. Gli utenti possono creare visivamente modelli di dati, definire processi aziendali e progettare interfacce utente manipolando componenti visivi all'interno dell'ambiente di sviluppo integrato AppMaster. La piattaforma genera quindi il codice sorgente per le applicazioni in linguaggi come Go (golang) per il backend, framework Vue3 e JS/TS per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android o SwiftUI per iOS. Le applicazioni risultanti possono essere pubblicate facilmente sul cloud e, grazie al loro approccio basato su server, le applicazioni AppMaster possono essere aggiornate senza richiedere l'approvazione degli app store.

L’integrazione con altre tecnologie è un aspetto essenziale dello sviluppo software moderno e lo sviluppo dichiarativo non fa eccezione. La piattaforma No-Code di AppMaster supporta l'integrazione con database compatibili con PostgreSQL come origini dati primarie, il che aiuta a garantire una compatibilità perfetta con le tecnologie di database ampiamente utilizzate. Le applicazioni generate sono progettate per essere altamente scalabili, rendendole adatte a casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Inoltre, AppMaster genera automaticamente documentazione e script di migrazione per ogni progetto, garantendo la corretta documentazione degli endpoints del server e delle modifiche allo schema del database. Ciò semplifica ulteriormente il processo di manutenzione e sviluppo delle applicazioni per le aziende, poiché gli sviluppatori non devono più dedicare tempo alla creazione e al mantenimento manuale della documentazione.

In conclusione, lo sviluppo dichiarativo nel contesto delle piattaforme No-Code, come AppMaster, sta trasformando il modo in cui le applicazioni vengono create rendendo lo sviluppo software più accessibile, efficiente ed economico. Consentendo a una gamma più ampia di utenti di creare applicazioni ricche di funzionalità senza scrivere codice, lo sviluppo dichiarativo dimostra un notevole potenziale per accelerare ulteriormente la crescita del settore dello sviluppo software. La sua attenzione alla riduzione della complessità e all'eliminazione del debito tecnico garantisce che le applicazioni generate utilizzando questo approccio siano allineate con le migliori pratiche di sviluppo software moderno, contribuendo al successo delle aziende che adottano piattaforme No-Code e metodologie di sviluppo dichiarative.