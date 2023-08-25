Декларативная разработка в контексте платформ No-Code, таких как AppMaster, — это современный подход к разработке программного обеспечения, который фокусируется на описании желаемого результата или функциональности программного приложения без явного указания последовательностей шагов и программных конструкций. Такой подход делает процесс создания серверных, веб- и мобильных приложений более доступным, эффективным и менее трудоемким по сравнению с традиционными методами кодирования.

Платформы No-Code, такие как AppMaster, используют декларативные парадигмы разработки, позволяющие нетехническим пользователям или гражданским разработчикам создавать полнофункциональные приложения без написания единой строки кода. Вместо этого эти платформы предоставляют визуальные инструменты и компоненты drag-and-drop, позволяющие пользователям описывать желаемую функциональность и внешний вид своих приложений. Абстрагируя сложности базовых языков программирования, декларативная разработка позволяет более широкому кругу людей и предприятий создавать высококачественные приложения с минимальными техническими знаниями и за небольшую часть стоимости традиционных процессов разработки.

Одним из ключевых преимуществ декларативной разработки является ее способность снижать сложность и техническую задолженность. При традиционной разработке программного обеспечения изменения в требованиях могут потребовать значительных модификаций существующей кодовой базы, что часто приводит к дополнительному техническому долгу. Однако при декларативной разработке пользователи могут просто обновлять схемы своих приложений в соответствии с новыми требованиями, и платформа восстанавливает код приложения с нуля. Это гарантирует, что созданные приложения не имеют технического долга, даже если требования со временем меняются.

Исследования показывают, что декларативная разработка и платформы No-Code оказывают значительное положительное влияние на общую среду разработки программного обеспечения. Согласно отчету Gartner за 2020 год, ожидается, что рынок платформ разработки No-Code достигнет среднегодовых темпов роста (CAGR) в размере 23% в период с 2020 по 2025 год. Такой быстрый рост предполагает, что декларативная разработка становится все более популярным подходом для предприятия всех размеров ищут более эффективный и экономичный способ создания программных приложений.

AppMaster, например, предлагает комплексное решение No-Code для создания серверных, веб- и мобильных приложений с использованием декларативного подхода к разработке. Пользователи могут визуально создавать модели данных, определять бизнес-процессы и проектировать пользовательские интерфейсы, манипулируя визуальными компонентами в интегрированной среде разработки AppMaster. Затем платформа генерирует исходный код для приложений на таких языках, как Go (golang) для серверной части, платформа Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android или SwiftUI для iOS. Полученные приложения можно легко публиковать в облаке, а благодаря серверному подходу приложения AppMaster можно обновлять, не требуя одобрения в магазинах приложений.

Интеграция с другими технологиями является важным аспектом современной разработки программного обеспечения, и декларативная разработка не является исключением. Платформа AppMaster No-Code поддерживает интеграцию с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, в качестве основных источников данных, что помогает обеспечить полную совместимость с широко используемыми технологиями баз данных. Сгенерированные приложения обладают высокой масштабируемостью, что делает их подходящими для корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой.

Более того, AppMaster автоматически генерирует документацию и сценарии миграции для каждого проекта, обеспечивая правильное документирование endpoints сервера и изменений схемы базы данных. Это еще больше упрощает процесс обслуживания и разработки приложений для предприятий, поскольку разработчикам больше не нужно тратить время на создание и поддержку документации вручную.

В заключение, декларативная разработка в контексте платформ No-Code, таких как AppMaster, меняет способ создания приложений, делая разработку программного обеспечения более доступной, эффективной и экономически выгодной. Предоставляя более широкому кругу пользователей возможность создавать многофункциональные приложения без написания кода, декларативная разработка демонстрирует значительный потенциал для дальнейшего ускорения роста индустрии разработки программного обеспечения. Его внимание к снижению сложности и устранению технического долга гарантирует, что приложения, созданные с использованием этого подхода, будут соответствовать современным передовым практикам разработки программного обеспечения, что способствует успеху предприятий, использующих платформы No-Code и декларативные методологии разработки.