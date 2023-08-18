واقعة الاستخدام

في سياق no-code ، تشير "حالة الاستخدام" إلى سيناريو محدد أو مجموعة من الظروف حيث يعالج حل برمجي معين ، مثل AppMaster ، احتياجات ومتطلبات المستخدم. تشمل حالات الاستخدام عادةً مجموعة من الخطوات والتفاعلات والنتائج المتوقعة ، مما يوفر حسابًا تفصيليًا لكيفية قيام المستخدم بإنجاز مهمة أو تحقيق هدف باستخدام حل البرنامج المعني. على هذا النحو ، تعد حالات الاستخدام مفيدة لفهم وظائف البرنامج ، والتحقق من صحة قدراته ، والتأكد من أنه يلبي توقعات المستخدم عبر سيناريوهات مختلفة.

يعد تطوير حالات الاستخدام التفصيلية جزءًا مهمًا من عملية تطوير البرامج ، لا سيما في مجال الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster. توفر الأنظمة الأساسية No-code أسلوبًا مرئيًا يعتمد على السحب والإفلات لتطوير التطبيقات ، دون أي تشفير. لا تخدم حالات الاستخدام في سياق no-code لتوضيح الوظيفة فحسب ، بل تساعد أيضًا المطورين وأصحاب المصلحة غير التقنيين على حد سواء على فهم التطبيقات العملية وفوائد البرنامج وإيصالها.

تتيح الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster للمؤسسات تصميم وبناء وتكرار التطبيقات بسرعة بأقل قدر من المعرفة التقنية. بالنظر إلى التطبيقات واسعة النطاق لهذه الأدوات القوية ، من الضروري تحديد وتوثيق مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المحتملة لتسليط الضوء على تنوعها وفعاليتها في حل مشاكل العالم الحقيقي.

على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك شركة تريد إنشاء نظام داخلي لإدارة المخزون. ستركز حالة الاستخدام لهذا الموقف على تحديد الوظائف الأساسية اللازمة لإدارة المخزون ، مثل إضافة عناصر جديدة ، وتحديث كميات الأصناف ، وتتبع المبيعات والمشتريات ، وإنشاء التقارير. تسمح منصة AppMaster no-code للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) ، ومنطق الأعمال (العمليات التجارية) ، و REST API ، endpoints WebSocket Secure (WSS) ، والتي تتناول متطلبات حالة الاستخدام هذه. يمكن للمستخدمين بعد ذلك تصميم أحد التطبيقات وتطويره بسهولة ، وإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام إمكانات AppMaster القوية.

بالإضافة إلى تسهيل التطوير السريع للتطبيقات ، تساعد الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster المستخدمين أيضًا في الحفاظ على برامجهم وتحديثها دون الحاجة إلى عمليات الترميز والتطوير التقليدية. نظرًا لأن متطلبات العمل تتغير حتمًا بمرور الوقت ، فقد تتطور حالات الاستخدام ، مما يستلزم إجراء تعديلات على وظائف التطبيق. يسمح AppMaster للمستخدمين بإجراء هذه التغييرات بسرعة وكفاءة. تضمن المنصة صفرًا من الديون التقنية عن طريق التوليد التلقائي لرمز نظيف وحديث ، مما يتيح تحديثات وتكييفات سلسة دون التأثير على البنية التحتية الحالية.

لإثبات النطاق الواسع لمنصة AppMaster no-code ، يمكن تحديد حالات استخدام إضافية عبر مختلف الصناعات والمجالات. تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

الموارد البشرية: تبسيط وأتمتة عمليات إعداد الموظفين ، ومراجعات الأداء ، وإدارة المواهب.

تبسيط وأتمتة عمليات إعداد الموظفين ، ومراجعات الأداء ، وإدارة المواهب. الرعاية الصحية: إدارة مواعيد المرضى والسجلات الطبية ومعلومات الفواتير.

إدارة مواعيد المرضى والسجلات الطبية ومعلومات الفواتير. التعليم: تطوير أنظمة إدارة التعلم لمحتوى الدورة ، والدرجات ، وتعاون الطلاب.

تطوير أنظمة إدارة التعلم لمحتوى الدورة ، والدرجات ، وتعاون الطلاب. المالية: إنشاء تطبيقات مصرفية لتتبع المعاملات وإعداد التقارير المالية وتحليل المخاطر.

إنشاء تطبيقات مصرفية لتتبع المعاملات وإعداد التقارير المالية وتحليل المخاطر. خدمة العملاء: تطوير أنظمة بطاقات الدعم والأسئلة الشائعة وبوابات الخدمة الذاتية لإدارة تفاعلات العملاء بشكل فعال وحل المشكلات.

تمثل حالات الاستخدام هذه مجرد جزء بسيط من التطبيقات والحلول المحتملة التي يمكن إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code. علاوة على ذلك ، فإن قابلية تطوير المنصة ومرونتها تجعلها خيارًا مثاليًا للمشاريع ذات الأحجام المختلفة ، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

حالات الاستخدام هي أدوات لا غنى عنها في مجال التطوير no-code وتنفيذ منصة AppMaster. تساعد حالات الاستخدام المصممة بمهارة في إلقاء الضوء على التطبيقات العملية وفوائد الأنظمة الأساسية القوية الخالية من no-code مثل AppMaster ، وتعزيز فهم أفضل لقدرات البرنامج ، وضمان تلبية التطبيقات لمتطلبات المستخدم ، وتسهيل عمليات التطوير والصيانة الفعالة.