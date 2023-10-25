في سياق الوظائف المخصصة داخل النظام الأساسي AppMaster no-code ، فإن "الطريقة" هي إجراء أو وظيفة محددة مسبقًا وقابلة لإعادة الاستخدام ويمكن استدعاؤها داخل منطق أعمال التطبيق أو من خلال مكونات واجهة المستخدم. تلعب الأساليب دورًا حاسمًا في التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام هذا النظام الأساسي، مما يسمح للعملاء بتنفيذ مجموعة متنوعة من الوظائف في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.

تم تصميم الأساليب الموجودة في AppMaster لتحقيق المرونة وقابلية إعادة الاستخدام وقابلية الصيانة، مما يتيح للعملاء إنشاء تطبيقات تتسم بالكفاءة والفعالية. وفقًا لدراسات الصناعة، فإن استخدام الأساليب في الأنظمة الأساسية no-code يمكن أن يوفر ما يصل إلى 70% من جهود التطوير ويقلل من مخاطر الأخطاء بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بأساليب البرمجة التقليدية.

يمكّن مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster العملاء من إنشاء أساليب العمليات التجارية (BP) لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكن استدعاء هذه الأساليب بسهولة بواسطة مكونات واجهة المستخدم أو طرق أخرى من خلال إجراءات drag-and-drop البسيطة. يمكن تخصيص أساليب BP بشكل أكبر لتناسب متطلبات محددة ويمكن إنشاؤها لمستويات مختلفة من التطبيقات، بما في ذلك نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات)، أو منطق الأعمال، أو REST API ونقاط نهاية WSS.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام الأساليب في AppMaster هي طبيعتها النمطية. يمكن للعملاء إنشاء أساليب تتضمن منطقًا أو وظيفة محددة ثم إعادة استخدام هذه الأساليب عبر مشاريعهم، مما يقلل من التكرار ويحسن إمكانية الصيانة. ومن خلال فصل الاهتمامات وتنظيم منطق التطبيق إلى أساليب، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات يسهل فهمها وتعديلها وصيانتها.

تغطي الأساليب الموجودة في AppMaster نطاقًا واسعًا من الوظائف، مثل معالجة البيانات والتحقق من صحتها والحسابات والإشعارات والتكامل مع الأنظمة الأخرى. يتيح هذا التنوع للعملاء إنشاء تطبيقات معقدة وغنية بالميزات باستخدام النظام الأساسي no-code. على سبيل المثال، يمكن للعميل إنشاء طريقة لحساب الخصومات بناءً على قواعد محددة مسبقًا، أو طريقة لإرسال إشعارات البريد الإلكتروني عند استيفاء شروط معينة، أو طريقة لدمج واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية لجلب البيانات الخارجية ومعالجتها.

تم تصميم منصة AppMaster لقابلية التوسع ودعم إنشاء تطبيقات عالية الأداء من خلال الاستفادة من قوة التقنيات الحديثة. تستخدم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها Go (golang)، وتستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. وهذا يضمن أن الأساليب المطبقة في التطبيقات تعمل على النحو الأمثل وتلبي متطلبات المؤسسة أو حالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

يضمن إنشاء التطبيقات باستخدام أساليب AppMaster أيضًا التكامل السلس مع البنية التحتية الحالية. يدعم النظام الأساسي استخدام أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، وتم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها للعمل بكفاءة في بيئات مختلفة، سواء كانت قائمة على السحابة أو محلية. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster خيارات لتصدير الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر للعملاء الذين لديهم خطط اشتراك مختلفة، مما يمكنهم من التحكم الكامل في تطبيقاتهم واستراتيجيات النشر الخاصة بهم.

ميزة أخرى لاستخدام الأساليب في AppMaster هي التخلص من الديون الفنية. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير على المخططات، مما يضمن توافق المنتج النهائي دائمًا مع أحدث المتطلبات وعدم وجود أي آثار أو مشكلات عالقة. يؤدي هذا النهج إلى تطبيقات أكثر موثوقية ويمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف الصيانة والجهد بمرور الوقت.

في الختام، تعمل الأساليب الموجودة في منصة AppMaster no-code بمثابة لبنة أساسية لإنشاء وظائف مخصصة في تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يتيح استخدام الأساليب في AppMaster للعملاء تطوير التطبيقات بطريقة معيارية وقابلة للصيانة وفعالة. من خلال الاستفادة من مصمم BP المرئي للمنصة، ومجموعة واسعة من الوظائف المتاحة، والهندسة المعمارية القابلة للتطوير، يمكن للعملاء في مختلف الصناعات الاستفادة من عملية تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.