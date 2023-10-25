AppMaster no-code platformundaki özel işlevler bağlamında bir "yöntem", uygulamanın iş mantığı içinde veya kullanıcı arabirimi bileşenleri tarafından çağrılabilen önceden tanımlanmış, yeniden kullanılabilir bir prosedür veya işlevdir. Bu platform kullanılarak geliştirilen uygulamalarda yöntemler çok önemli bir rol oynuyor ve müşterilerin herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan uygulamalarında çeşitli işlevleri hayata geçirmesine olanak tanıyor.

AppMaster yöntemler esneklik, yeniden kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik için tasarlanmış olup müşterilerin verimli ve etkili uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sektör çalışmalarına göre, yöntemlerin no-code platformlarda kullanılması, geleneksel programlama yaklaşımlarına kıyasla geliştirme çabalarından %70'e kadar tasarruf sağlayabilir ve hata riskini %50'ye kadar azaltabilir.

AppMaster görsel BP Tasarımcısı, müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamalar için İş Süreci (BP) yöntemleri oluşturmasına olanak tanır. Bu yöntemler, kullanıcı arayüzü bileşenleri veya diğer yöntemler tarafından basit drag-and-drop işlemleriyle kolayca çağrılabilir. BP yöntemleri, belirli gereksinimlere uyacak şekilde daha da özelleştirilebilir ve veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı veya REST API ve WSS Uç Noktaları dahil olmak üzere farklı uygulama seviyeleri için oluşturulabilir.

AppMaster yöntemleri kullanmanın en önemli faydalarından biri modüler yapılarıdır. Müşteriler, belirli mantığı veya işlevselliği kapsayan yöntemler oluşturabilir ve daha sonra bu yöntemleri projelerinde yeniden kullanarak yedekliliği azaltabilir ve sürdürülebilirliği artırabilir. Müşteriler, endişeleri ayırarak ve uygulama mantığını yöntemler halinde düzenleyerek anlaşılması, değiştirilmesi ve bakımı daha kolay uygulamalar oluşturabilir.

AppMaster yöntemler, veri işleme, doğrulama, hesaplamalar, bildirimler ve diğer sistemlerle entegrasyon gibi çok çeşitli işlevleri kapsar. Bu çok yönlülük, müşterilerin no-code platformu kullanarak karmaşık, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Örneğin bir müşteri, önceden tanımlanmış kurallara göre indirimleri hesaplamak için bir yöntem, belirli koşullar karşılandığında e-posta bildirimleri göndermek için bir yöntem veya harici verileri alıp işlemek için üçüncü taraf API'leri entegre etmek için bir yöntem oluşturabilir.

AppMaster platformu ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır ve modern teknolojilerin gücünden yararlanarak yüksek performanslı uygulamaların oluşturulmasını destekler. Oluşturulan arka uç uygulamaları Go (golang), web uygulamaları Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi kullanır ve mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI temel alan AppMaster sunucu odaklı çerçevesini kullanır. Bu, uygulamalarda uygulanan yöntemlerin en iyi şekilde performans göstermesini ve kurumsal veya yüksek yüklü kullanım durumlarının taleplerini karşılamasını sağlar.

AppMaster yöntemlerle uygulamalar oluşturmak aynı zamanda mevcut altyapıyla kusursuz entegrasyon sağlar. Platform, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanının kullanımını destekler ve oluşturulan uygulamalar, ister bulut tabanlı ister şirket içi olsun, çeşitli ortamlarda verimli bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca AppMaster, farklı abonelik planlarına sahip müşterilere yürütülebilir ikili dosyaları ve hatta kaynak kodunu dışarı aktarma seçenekleri sunarak onların uygulamaları ve dağıtım stratejileri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlar.

AppMaster yöntem kullanmanın bir diğer avantajı da teknik borcun ortadan kaldırılmasıdır. Platform, planlarda her değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan oluşturarak nihai ürünün her zaman en son gereksinimlerle uyumlu olmasını ve kalıcı yapaylıklar veya sorunların olmamasını sağlar. Bu yaklaşım daha güvenilir uygulamalarla sonuçlanır ve bakım maliyetlerini ve zaman içinde harcanan çabayı önemli ölçüde azaltabilir.

Sonuç olarak, AppMaster no-code platformundaki yöntemler, arka uç, web ve mobil uygulamalarda özel işlevler oluşturmak için önemli bir yapı taşı görevi görür. AppMaster yöntemlerin kullanılması, müşterilerin uygulamaları modüler, bakımı kolay ve verimli bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Platformun görsel BP Designer'ından, çok çeşitli kullanılabilir işlevselliklerinden ve ölçeklenebilir mimarisinden yararlanarak, çeşitli sektörlerdeki müşteriler daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir uygulama geliştirme sürecinden yararlanabilirler.