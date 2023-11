Im Zusammenhang mit benutzerdefinierten Funktionen innerhalb der AppMaster no-code Plattform ist eine „Methode“ eine vordefinierte, wiederverwendbare Prozedur oder Funktion, die innerhalb der Geschäftslogik der Anwendung oder durch die Komponenten der Benutzeroberfläche aufgerufen werden kann. Bei den mit dieser Plattform entwickelten Anwendungen spielen Methoden eine entscheidende Rolle, die es Kunden ermöglichen, vielfältige Funktionalitäten in ihre Anwendungen zu implementieren, ohne Code schreiben zu müssen.

Die Methoden in AppMaster sind auf Flexibilität, Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit ausgelegt und ermöglichen es Kunden, effiziente und effektive Anwendungen zu erstellen. Branchenstudien zufolge kann der Einsatz von Methoden in no-code Plattformen im Vergleich zu herkömmlichen Programmieransätzen bis zu 70 % des Entwicklungsaufwands einsparen und das Fehlerrisiko um bis zu 50 % reduzieren.

Mit dem visuellen BP Designer von AppMaster können Kunden Geschäftsprozessmethoden (BP) für Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen. Diese Methoden können einfach von den Benutzeroberflächenkomponenten oder anderen Methoden durch einfache drag-and-drop Aktionen aufgerufen werden. BP-Methoden können weiter an spezifische Anforderungen angepasst und für verschiedene Anwendungsebenen erstellt werden, darunter Datenmodelle (Datenbankschema), Geschäftslogik oder REST-API und WSS-Endpunkte.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung von Methoden in AppMaster ist ihr modularer Charakter. Kunden können Methoden erstellen, die bestimmte Logik oder Funktionen kapseln, und diese Methoden dann in ihren Projekten wiederverwenden, wodurch Redundanzen reduziert und die Wartbarkeit verbessert werden. Durch die Trennung von Belangen und die Organisation der Anwendungslogik in Methoden können Kunden Anwendungen erstellen, die einfacher zu verstehen, zu ändern und zu warten sind.

Die Methoden in AppMaster decken ein breites Spektrum an Funktionalitäten ab, wie z. B. Datenmanipulation, Validierung, Berechnungen, Benachrichtigungen und Integrationen mit anderen Systemen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Kunden, mithilfe der no-code -Plattform komplexe, funktionsreiche Anwendungen zu erstellen. Beispielsweise kann ein Kunde eine Methode zur Berechnung von Rabatten auf der Grundlage vordefinierter Regeln, eine Methode zum Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen bei Erfüllung bestimmter Bedingungen oder eine Methode zur Integration von APIs von Drittanbietern erstellen, um externe Daten abzurufen und zu verarbeiten.

Die AppMaster Plattform ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und unterstützt die Erstellung leistungsstarker Anwendungen durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit moderner Technologien. Generierte Backend-Anwendungen verwenden Go (Golang), Webanwendungen verwenden das Vue3-Framework und JS/TS und mobile Anwendungen verwenden das servergesteuerte Framework von AppMaster basierend auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für IOS. Dadurch wird sichergestellt, dass die in den Anwendungen implementierten Methoden optimal funktionieren und den Anforderungen von Unternehmens- oder Hochlast-Anwendungsfällen gerecht werden.

Die Erstellung von Anwendungen mit Methoden in AppMaster gewährleistet außerdem eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur. Die Plattform unterstützt die Verwendung jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank und die generierten Anwendungen sind so konzipiert, dass sie in verschiedenen Umgebungen effizient funktionieren, egal ob cloudbasiert oder lokal. Darüber hinaus bietet AppMaster Optionen zum Exportieren ausführbarer Binärdateien oder sogar Quellcodes für Kunden mit unterschiedlichen Abonnementplänen, sodass diese die volle Kontrolle über ihre Anwendungen und Bereitstellungsstrategien haben.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Methoden in AppMaster ist die Beseitigung technischer Schulden. Die Plattform generiert bei jeder Änderung der Blaupausen Anwendungen von Grund auf und stellt so sicher, dass das Endprodukt immer den neuesten Anforderungen entspricht und keine verbleibenden Artefakte oder Probleme aufweist. Dieser Ansatz führt zu zuverlässigeren Anwendungen und kann die Wartungskosten und den Wartungsaufwand im Laufe der Zeit erheblich reduzieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Methoden der AppMaster no-code Plattform als wichtiger Baustein für die Erstellung benutzerdefinierter Funktionen in Backend-, Web- und mobilen Anwendungen dienen. Durch die Nutzung der Methoden in AppMaster können Kunden Anwendungen auf modulare, wartbare und effiziente Weise entwickeln. Durch die Nutzung des visuellen BP Designers der Plattform, der breiten Palette verfügbarer Funktionalitäten und der skalierbaren Architektur können Kunden aus verschiedenen Branchen von einem schnelleren und kostengünstigeren Anwendungsentwicklungsprozess profitieren.