في سياق الوظائف المخصصة داخل النظام الأساسي AppMaster no-code ، تشير "معلمة الوظيفة الافتراضية" إلى ممارسة تعيين قيمة محددة مسبقًا لمعلمة دالة، وتكون بمثابة احتياطي عندما لا يتم توفير قيمة صريحة أثناء استدعاء الوظيفة . يعد هذا المفهوم جانبًا أساسيًا في تطوير البرمجيات، لا سيما في إنشاء تعليمات برمجية قوية ومرنة تظهر قابلية الصيانة وقابلية التوسع والموثوقية.

يعد تعيين القيم الافتراضية لمعلمات الوظيفة أسلوبًا شائع الاستخدام بين المطورين نظرًا لقدرته على تحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية وتقليل احتمالية حدوث أخطاء وتبسيط عملية التطوير. من خلال إنشاء قيم افتراضية، يمكن للمطورين التأكد من أن المعلمات المهمة يتم تعيين قيمة لها دائمًا، حتى عندما لا يتم تحديدها بشكل صريح من قبل المستخدم.

في سياق AppMaster ، تلعب الإعدادات الافتراضية لمعلمات الوظيفة دورًا حيويًا في تعزيز الإنشاء الفعال لمكونات البرامج المختلفة، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا ومتعدد no-code ، يتيح AppMaster للمستخدمين إمكانية إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي من خلال مصممي عمليات الأعمال (BP) وREST API endpoints WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين استخدام وظيفة السحب والإفلات لإنشاء واجهات المستخدم، وتطوير منطق الأعمال لمكونات الويب والهواتف المحمولة، وجعل التطبيقات تفاعلية بالكامل.

خذ بعين الاعتبار المثال التالي: يقوم المستخدم بتطوير تطبيق برمجي للفوترة باستخدام النظام الأساسي AppMaster. يتضمن التطبيق وظيفة مخصصة تقوم بحساب الضريبة على الفاتورة. تتلقى هذه الوظيفة معلمتين - المبلغ الإجمالي للفاتورة ومعدل الضريبة المطبق. نظرًا لأن البرنامج يلبي احتياجات مناطق متعددة بمعدلات ضرائب مختلفة، فمن الضروري توفير قيمة معدل الضريبة الافتراضية، مما يضمن أن الوظيفة تعمل بشكل صحيح حتى عندما يحذف رمز الاتصال معلمة معدل الضريبة.

في هذه الحالة، يتم تشغيل المعلمة الافتراضية للوظيفة، حيث يتم تعيين القيمة المحددة مسبقًا لمعلمة معدل الضريبة، مما يسمح للوظيفة بحساب الضريبة بناءً على القيمة الافتراضية المحددة. يوضح هذا المثال فائدة معلمات الوظيفة الافتراضية في إنشاء حل برمجي قوي يأخذ في الاعتبار مدخلات المستخدم ومتطلباته المتنوعة.

يشير تنفيذ الإعدادات الافتراضية لمعلمات الوظيفة في AppMaster إلى التزامها باتباع مبادئ تطوير البرامج المتوافقة مع معايير الصناعة، مما يوفر للمستخدمين حلاً موثوقًا وفعالًا no-code. تم الإبلاغ عن الاستفادة من الإعدادات الافتراضية لمعلمات الوظيفة لزيادة سرعة تطوير التطبيق بما يصل إلى 10 مرات وتقليل تكاليف التطوير بما يصل إلى 3 مرات. وبالتالي، فهي ميزة لا غنى عنها لقاعدة مستخدمي AppMaster المتنوعة، والتي تمتد من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

تتميز منصة AppMaster الشاملة أيضًا بالعديد من الميزات البارزة الأخرى، مثل الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. علاوة على ذلك، فهو يدعم نطاقًا واسعًا من توافق قواعد البيانات، بما في ذلك جميع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقواعد بيانات أساسية. تُظهر التطبيقات الناتجة، التي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS للويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI للجوال، قابلية تطوير وأداء رائعين، ومصممة خصيصًا لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

في الختام، تلعب الإعدادات الافتراضية لمعلمات الوظيفة دورًا أساسيًا في تطوير الوظائف المخصصة لمجموعة واسعة من مشاريع البرامج. من خلال تطبيق القيم الافتراضية في معلمات الوظائف، يحقق النظام الأساسي AppMaster no-code مستوى عالٍ من القوة والمرونة وقابلية الصيانة في تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والخلفية سريعة التطور. تميز هذه الميزة القوية AppMaster كبيئة تطوير متكاملة ومتطورة (IDE) تلبي متطلبات تطوير البرامج الحديثة، وتزيل بشكل فعال الديون التقنية وتعزز تجربة مستخدم سلسة وفعالة لجميع العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.