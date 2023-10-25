В контексте пользовательских функций в рамках платформы no-code AppMaster «метод» — это заранее определенная многократно используемая процедура или функция, которую можно вызывать в бизнес-логике приложения или компонентах пользовательского интерфейса. Методы играют решающую роль в приложениях, разработанных с использованием этой платформы, позволяя клиентам реализовывать в своих приложениях различные функциональные возможности без необходимости писать какой-либо код.

Методы в AppMaster разработаны с учетом гибкости, возможности повторного использования и сопровождения, что позволяет клиентам создавать эффективные и действенные приложения. Согласно отраслевым исследованиям, использование методов на платформах no-code позволяет сэкономить до 70% усилий по разработке и снизить риск ошибок до 50% по сравнению с традиционными подходами к программированию.

Визуальный конструктор BP в AppMaster позволяет клиентам создавать методы бизнес-процессов (BP) для серверных, веб- и мобильных приложений. Эти методы могут быть легко вызваны компонентами пользовательского интерфейса или другими методами с помощью простых действий drag-and-drop. Методы BP можно дополнительно настроить в соответствии с конкретными требованиями и создать для разных уровней приложений, включая модели данных (схему базы данных), бизнес-логику или REST API и конечные точки WSS.

Одним из ключевых преимуществ использования методов в AppMaster является их модульная природа. Клиенты могут создавать методы, инкапсулирующие определенную логику или функциональность, а затем повторно использовать эти методы в своих проектах, уменьшая избыточность и улучшая удобство обслуживания. Разделив задачи и организовав логику приложения в методы, клиенты могут создавать приложения, которые легче понять, модифицировать и поддерживать.

Методы в AppMaster охватывают широкий спектр функций, таких как манипулирование данными, проверка, вычисления, уведомления и интеграция с другими системами. Такая универсальность позволяет клиентам создавать сложные, многофункциональные приложения, используя платформу no-code. Например, клиент может создать метод расчета скидок на основе предопределенных правил, метод отправки уведомлений по электронной почте при выполнении определенных условий или метод интеграции сторонних API для получения внешних данных и их обработки.

Платформа AppMaster обеспечивает масштабируемость и поддерживает создание высокопроизводительных приложений за счет использования возможностей современных технологий. Сгенерированные серверные приложения используют Go (golang), веб-приложения используют платформу Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS. Это гарантирует, что методы, реализованные в приложениях, работают оптимально и отвечают требованиям корпоративных сценариев использования или сценариев использования с высокой нагрузкой.

Создание приложений с помощью методов AppMaster также обеспечивает плавную интеграцию с существующей инфраструктурой. Платформа поддерживает использование любой базы данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных, а созданные приложения предназначены для эффективной работы в различных средах, будь то облачные или локальные. Кроме того, AppMaster предоставляет возможность экспорта исполняемых двоичных файлов или даже исходного кода клиентам с различными планами подписки, что позволяет им иметь полный контроль над своими приложениями и стратегиями развертывания.

Еще одним преимуществом использования методов в AppMaster является устранение технического долга. Платформа генерирует приложения с нуля каждый раз, когда в чертежи вносятся изменения, гарантируя, что конечный продукт всегда соответствует новейшим требованиям и не имеет устаревших артефактов или проблем. Такой подход приводит к повышению надежности приложений и может со временем значительно снизить затраты на обслуживание и усилия.

В заключение отметим, что методы no-code платформы AppMaster служат ключевым строительным блоком для создания пользовательских функций в серверных, веб- и мобильных приложениях. Использование методов AppMaster позволяет клиентам разрабатывать приложения модульным, удобным в обслуживании и эффективным способом. Используя визуальный конструктор BP Designer, широкий спектр доступных функций и масштабируемую архитектуру, клиенты из различных отраслей могут получить выгоду от более быстрого и экономичного процесса разработки приложений.