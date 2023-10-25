في سياق الوظائف المخصصة داخل النظام الأساسي AppMaster no-code ، تعد وظيفة التصفية مفهومًا مهمًا يسمح للمستخدمين بأداء مهام محددة لمعالجة البيانات من خلال معالجة بيانات الإدخال وإرجاع المخرجات المطلوبة. تلعب وظائف التصفية دورًا حيويًا في تشكيل البيانات وتحسين بنيتها لتلبية متطلبات المهام المختلفة داخل تطبيقات AppMaster ، مثل تصفية البيانات أو فرزها أو تجميعها أو تحويلها. تستخدم هذه الوظائف عادةً وظائف محددة مسبقًا أو محددة من قبل المستخدم والتي يمكن تطبيقها على البيانات لتحقيق النتائج المرجوة.

وظائف التصفية الخاصة بـ AppMaster مبنية على أفضل ممارسات الصناعة وأنماط التصميم الراسخة في عالم تطوير البرمجيات. إنها توفر طريقة قابلة للتوسعة وقابلة للصيانة لإنشاء قواعد معالجة البيانات، بالإضافة إلى طريقة مبسطة للمستخدمين لتصور هذه القواعد وإدارتها من خلال الواجهة المرئية للنظام الأساسي. يتيح ذلك للمستخدمين من مختلف الخلفيات ومستويات الخبرة فهم وظائف التصفية وتنفيذها بسرعة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة أو تطوير معرفة تقنية متعمقة.

يتم استخدام وظائف التصفية عبر أجزاء مختلفة من تطبيقات AppMaster ، مثل الاستعلام عن قاعدة البيانات، أو معالجة إدخال المستخدم، أو عرض المحتوى الديناميكي على واجهة المستخدم. يمكن للمستخدمين تطبيق وظائف التصفية على مجموعة متنوعة من أنواع البيانات، بما في ذلك السلاسل والأرقام والتواريخ والكائنات المخصصة. يعد استخدام وظائف التصفية بكفاءة جانبًا أساسيًا لإنشاء تطبيق سريع وسريع الاستجابة وقابل للتطوير باستخدام AppMaster الذي يلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

تتضمن أمثلة وظائف التصفية الشائعة ما يلي:

المرشحات المستندة إلى النص: الوظائف التي تعالج السلاسل أو تصفيتها (على سبيل المثال، تحويل النص إلى أحرف كبيرة أو التصفية بناءً على طول النص).

عوامل التصفية المستندة إلى الأرقام: الوظائف التي تعمل على الأرقام (على سبيل المثال، حساب المتوسطات، أو فرز الأرقام، أو التصفية بناءً على الشروط الرقمية).

عوامل التصفية المستندة إلى التاريخ: الوظائف التي تعمل مع التواريخ (على سبيل المثال، التصفية بناءً على نطاقات زمنية محددة، أو حساب الفرق بين التواريخ، أو تجميع التواريخ حسب فترات زمنية محددة).

عوامل التصفية العلائقية: الوظائف التي تقوم بتقييم العلاقات بين كيانات البيانات (على سبيل المثال، تصفية العناصر بناءً على علاقاتها بالعناصر الأخرى في البنية الهرمية).

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أيضًا دمج وظائف التصفية مع بعضها البعض لإنشاء قواعد أكثر تعقيدًا وقوة لمعالجة البيانات. ويتم ذلك عن طريق استخدام العوامل المنطقية والتعبيرات التي تسمح للمستخدمين بتحديد الشروط المعقدة بسهولة، مما يجعل من الممكن إنشاء حلول إدارة بيانات مخصصة للغاية داخل منصة AppMaster.

يمكن إنشاء وظائف التصفية في AppMaster وصيانتها بسهولة عبر الواجهة المرئية للنظام الأساسي، والتي تتيح للمستخدمين إدارة مكتبات الوظائف بشكل تفاعلي، وإعداد معلمات الإدخال وأنواع البيانات، وتحديد منطق الوظائف، واختبار وظائف التصفية مقابل بيانات العينة. يؤدي هذا إلى تبسيط عملية إنشاء وظائف التصفية إلى حد كبير ويساعد على تقليل منحنى التعلم لغير المطورين.

أحد العوامل المهمة في نجاح وظائف التصفية داخل منصة AppMaster هو طبيعتها المعيارية، والتي تمكن المستخدمين من تنفيذها بسرعة في أجزاء مختلفة من تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تكرار التعليمات البرمجية أو إنشاء تبعيات معقدة. تضمن هذه الوحدة، جنبًا إلى جنب مع عملية إنشاء التعليمات البرمجية المُحسّنة للنظام الأساسي، أن تكون وظائف التصفية فعالة وقابلة للصيانة ومرنة.

إن تركيز AppMaster على إنشاء تطبيقات أصلية لمنصات مختلفة (الواجهة الخلفية والويب والجوال) يعني أنه يمكن دمج وظائف التصفية بسلاسة عبر مكونات التطبيق المختلفة. وهذا يضمن قواعد معالجة بيانات متسقة وموثوقة في جميع أنحاء مجموعة التطبيقات بأكملها، مما يبسط جهود التطوير والصيانة، ويضمن تجربة مستخدم موحدة.

في الختام، تعد وظائف التصفية جزءًا قويًا ومتكاملًا من النظام الأساسي AppMaster no-code والتي تمكن المستخدمين من أداء مهام معالجة البيانات المعقدة بأقل قدر من المعرفة التقنية. من خلال الاستفادة من الوظائف المحددة مسبقًا والمخصصة، يمكن للمستخدمين إنشاء وإدارة ودمج وظائف التصفية الفعالة والقابلة للتطوير في تطبيقاتهم بسهولة نسبية. ويساهم هذا في تحقيق هدف AppMaster الأساسي المتمثل في جعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وأسرع وفعالية من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام.