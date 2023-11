No contexto de funções personalizadas na plataforma no-code AppMaster, um "método" é um procedimento ou função pré-definida e reutilizável que pode ser invocada dentro da lógica de negócios do aplicativo ou pelos componentes da interface do usuário. Os métodos desempenham um papel crucial nas aplicações desenvolvidas nesta plataforma, permitindo aos clientes implementar uma variedade de funcionalidades nas suas aplicações sem ter que escrever qualquer código.

Os métodos no AppMaster são projetados para oferecer flexibilidade, capacidade de reutilização e facilidade de manutenção, permitindo que os clientes criem aplicativos eficientes e eficazes. De acordo com estudos da indústria, o uso de métodos em plataformas no-code pode economizar até 70% do esforço de desenvolvimento e reduzir o risco de erros em até 50%, em comparação com abordagens de programação tradicionais.

O BP Designer visual do AppMaster permite que os clientes criem métodos de processos de negócios (BP) para aplicativos back-end, web e móveis. Esses métodos podem ser facilmente invocados pelos componentes da interface do usuário ou outros métodos por meio de ações simples drag-and-drop. Os métodos BP podem ser ainda mais customizados para atender a requisitos específicos e podem ser criados para diferentes níveis de aplicação, incluindo modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios ou API REST e endpoints WSS.

Um dos principais benefícios do uso de métodos no AppMaster é sua natureza modular. Os clientes podem criar métodos que encapsulam lógica ou funcionalidade específica e depois reutilizar esses métodos em seus projetos, reduzindo a redundância e melhorando a capacidade de manutenção. Ao separar as preocupações e organizar a lógica do aplicativo em métodos, os clientes podem criar aplicativos mais fáceis de entender, modificar e manter.

Os métodos no AppMaster cobrem uma ampla gama de funcionalidades, como manipulação de dados, validação, cálculos, notificações e integrações com outros sistemas. Essa versatilidade permite que os clientes criem aplicativos complexos e ricos em recursos usando a plataforma no-code. Por exemplo, um cliente pode criar um método para calcular descontos com base em regras predefinidas, um método para enviar notificações por e-mail quando condições específicas forem atendidas ou um método para integrar APIs de terceiros para buscar dados externos e processá-los.

A plataforma AppMaster foi projetada para escalabilidade e oferece suporte à criação de aplicativos de alto desempenho, aproveitando o poder das tecnologias modernas. Os aplicativos de back-end gerados usam Go (golang), os aplicativos da web usam a estrutura Vue3 e JS/TS, e os aplicativos móveis usam a estrutura orientada a servidor do AppMaster baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para IOS. Isso garante que os métodos implementados nos aplicativos tenham um desempenho ideal e atendam às demandas de casos de uso corporativos ou de alta carga.

A construção de aplicativos com métodos no AppMaster também garante integração perfeita com a infraestrutura existente. A plataforma suporta o uso de qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados primário, e os aplicativos gerados são projetados para funcionar de forma eficiente em vários ambientes, sejam eles baseados em nuvem ou locais. Além disso, AppMaster oferece opções para exportar arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte para clientes com diferentes planos de assinatura, permitindo-lhes ter controle total sobre seus aplicativos e estratégias de implantação.

Outra vantagem de utilizar métodos no AppMaster é a eliminação de débitos técnicos. A plataforma gera aplicativos do zero sempre que uma alteração é feita nos blueprints, garantindo que o produto final esteja sempre alinhado com os requisitos mais recentes e sem artefatos ou problemas persistentes. Essa abordagem resulta em aplicações mais confiáveis ​​e pode reduzir significativamente os custos e esforços de manutenção ao longo do tempo.

Concluindo, os métodos na plataforma no-code AppMaster servem como um elemento-chave para a criação de funções personalizadas em aplicativos back-end, web e móveis. A utilização de métodos no AppMaster permite que os clientes desenvolvam aplicativos de maneira modular, sustentável e eficiente. Ao aproveitar o BP Designer visual da plataforma, a ampla gama de funcionalidades disponíveis e a arquitetura escalável, os clientes de vários setores podem se beneficiar de um processo de desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico.