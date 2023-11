In de context van aangepaste functies binnen het AppMaster no-code platform is een "methode" een vooraf gedefinieerde, herbruikbare procedure of functie die kan worden aangeroepen binnen de bedrijfslogica van de applicatie of door de componenten van de gebruikersinterface. Methoden spelen een cruciale rol in de applicaties die met dit platform worden ontwikkeld, waardoor klanten verschillende functionaliteiten in hun applicaties kunnen implementeren zonder dat ze code hoeven te schrijven.

Methoden in AppMaster zijn ontworpen voor flexibiliteit, herbruikbaarheid en onderhoudbaarheid, waardoor klanten efficiënte en effectieve applicaties kunnen creëren. Volgens branchestudies kan het gebruik van methoden op platforms no-code tot 70% van de ontwikkelingsinspanningen besparen en het risico op fouten tot 50% verminderen, vergeleken met traditionele programmeerbenaderingen.

Met de visuele BP Designer van AppMaster kunnen klanten Business Process (BP)-methoden creëren voor backend-, web- en mobiele applicaties. Deze methoden kunnen eenvoudig worden aangeroepen door de componenten van de gebruikersinterface of andere methoden door middel van eenvoudige drag-and-drop acties. BP-methoden kunnen verder worden aangepast aan specifieke vereisten en kunnen worden gemaakt voor verschillende applicatieniveaus, inclusief datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica of REST API en WSS-eindpunten.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van methoden in AppMaster is hun modulaire karakter. Klanten kunnen methoden creëren die specifieke logica of functionaliteit inkapselen en deze methoden vervolgens in hun projecten hergebruiken, waardoor redundantie wordt verminderd en de onderhoudbaarheid wordt verbeterd. Door problemen te scheiden en de applicatielogica in methoden te organiseren, kunnen klanten applicaties bouwen die gemakkelijker te begrijpen, aan te passen en te onderhouden zijn.

Methoden in AppMaster bestrijken een breed scala aan functionaliteiten, zoals datamanipulatie, validatie, berekeningen, notificaties en integraties met andere systemen. Deze veelzijdigheid stelt klanten in staat complexe applicaties met veel functies te creëren met behulp van het no-code -platform. Een klant kan bijvoorbeeld een methode creëren om kortingen te berekenen op basis van vooraf gedefinieerde regels, een methode om e-mailmeldingen te verzenden wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan, of een methode om API's van derden te integreren om externe gegevens op te halen en te verwerken.

Het AppMaster platform is ontworpen met het oog op schaalbaarheid en ondersteunt de creatie van hoogwaardige applicaties door gebruik te maken van de kracht van moderne technologieën. Gegenereerde backend-applicaties gebruiken Go (golang), webapplicaties gebruiken het Vue3-framework en JS/TS, en mobiele applicaties gebruiken het servergestuurde framework van AppMaster, gebaseerd op Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor IOS. Dit zorgt ervoor dat de methoden die in de applicaties zijn geïmplementeerd optimaal presteren en voldoen aan de eisen van bedrijfs- of gebruiksscenario's met hoge belasting.

Het bouwen van applicaties met methoden in AppMaster zorgt bovendien voor een naadloze integratie met bestaande infrastructuur. Het platform ondersteunt het gebruik van elke Postgresql-compatibele database als primaire database, en de gegenereerde applicaties zijn ontworpen om efficiënt te werken binnen verschillende omgevingen, of deze nu in de cloud of op locatie zijn. Bovendien biedt AppMaster opties om uitvoerbare binaire bestanden of zelfs broncode te exporteren naar klanten met verschillende abonnementen, waardoor ze volledige controle hebben over hun applicaties en implementatiestrategieën.

Een ander voordeel van het gebruik van methoden in AppMaster is het elimineren van technische schulden. Het platform genereert elke keer dat er een wijziging in de blauwdrukken wordt aangebracht vanaf het begin applicaties, zodat het eindproduct altijd is afgestemd op de nieuwste vereisten en geen slepende artefacten of problemen vertoont. Deze aanpak resulteert in betrouwbaardere toepassingen en kan de onderhoudskosten en -inspanningen in de loop van de tijd aanzienlijk verminderen.

Kortom, de methoden in het AppMaster no-code platform dienen als een belangrijke bouwsteen voor het creëren van aangepaste functies in backend-, web- en mobiele applicaties. Door gebruik te maken van methoden in AppMaster kunnen klanten applicaties op een modulaire, onderhoudbare en efficiënte manier ontwikkelen. Door gebruik te maken van de visuele BP Designer van het platform, het brede scala aan beschikbare functionaliteiten en de schaalbare architectuur, kunnen klanten in verschillende sectoren profiteren van een sneller en kosteneffectiever applicatieontwikkelingsproces.