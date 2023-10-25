تعد قائمة الوسيطات، المعروفة أيضًا باسم قائمة المعلمات أو التوقيع، مكونًا أساسيًا للوظائف المخصصة في تطوير البرامج. فهو يحدد متغيرات الإدخال المطلوبة للوظيفة لتنفيذ مهمتها الأساسية وإرجاع المخرجات المتوقعة. تعتمد الوظائف المخصصة، خاصة تلك التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، على قوائم الوسائط هذه لتوفير طريقة متعددة الاستخدامات وآمنة للتفاعل بين أجزاء مختلفة من منطق التطبيق مع تغليف منطق تحويل البيانات الخاص بالوظيفة أيضًا.

تلعب قائمة الوسائط المحددة جيدًا دورًا حاسمًا في تبسيط عملية التطوير، وتحسين إمكانية قراءة التعليمات البرمجية، وتحسين الجودة الإجمالية للبرنامج. تضمن قائمة الوسيطات توفير أنواع البيانات المناسبة كمدخلات للوظيفة، وبالتالي الحماية من الأخطاء غير المتوقعة وتبسيط عملية تصحيح الأخطاء. يصبح هذا أكثر أهمية في المشاريع واسعة النطاق التي تتكون من أنماط تفاعل معقدة ووظائف متعددة متصلة.

يمكن تصنيف قوائم الوسائط إلى نوعين بناءً على سلوكها المتوقع: وسائط الإدخال (وتسمى أيضًا المعلمات) ووسائط الإخراج (يشار إليها أيضًا بقيم الإرجاع أو النتائج). ضمن النظام الأساسي AppMaster ، يتم تمثيل كلا النوعين من الوسائط بشكل مرئي في Business Process Designer والمكونات الأخرى مثل Web BP Designer وMobile BP Designer وREST API.

وسيطات الإدخال هي المتغيرات الأساسية التي يتم تمريرها إلى الدالة عند استدعائها. تعمل هذه الوسيطات كنقطة بداية للمنطق الأساسي للوظيفة ويمكن أن تتكون من نطاق واسع من أنواع البيانات، مثل الأرقام والسلاسل والمصفوفات والكائنات. يمكن للوظائف المخصصة في AppMaster قبول وسائط إدخال متعددة، مما يسمح للمطورين بتصميم تطبيقات أكثر مرونة وقابلية للتكيف.

من ناحية أخرى، تمثل وسيطات الإخراج النتيجة النهائية للوظيفة. بمجرد أن تقوم الدالة بمعالجة وسيطات الإدخال وتنفيذ العملية المقصودة، فإنها تُرجع قيمة مخرجات واحدة أو مخرجات منظمة، مثل كائن أو مصفوفة. يمكن بعد ذلك استخدام هذا الإخراج بواسطة مكونات أخرى في التطبيق لدفع المزيد من المنطق أو عرض البيانات على واجهة المستخدم.

بالإضافة إلى تحديد أنواع البيانات لوسائط الإدخال والإخراج، يمكن أن تتضمن قائمة الوسائط أيضًا معلمات اختيارية بقيم افتراضية. تسمح هذه القيم الافتراضية بتكامل أكثر سلاسة للوظيفة المخصصة ضمن سياق التطبيق الأوسع. على سبيل المثال، يمكن أن يكون للدالة المخصصة لحساب الضرائب قيمة معدل ضريبة افتراضية محددة ضمن قائمة الوسيطات الخاصة بها. عندما يتم استدعاء الوظيفة بدون معدل ضريبة محدد، يمكنها الرجوع إلى هذه القيمة الافتراضية، مما يضمن سلوكًا متسقًا عبر التطبيق.

علاوة على ذلك، يمكن لقوائم الوسيطات في الوظائف المخصصة الاستفادة من فحص النوع والتعليقات التوضيحية للنوع الاختياري، مما يزيد من أمان التعليمات البرمجية وقابلية صيانتها. تساعد التعليقات التوضيحية للكتابة المطورين على فهم أنواع بيانات الإدخال والإخراج المتوقعة، مما يقلل الأخطاء المحتملة ويبسط مراجعات التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تسهل ميزات التحسس والإكمال التلقائي، مما يجعل عملية التطوير أسرع وأكثر كفاءة.

باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء وظائف مخصصة مع قوائم الوسائط من خلال أدوات مرئية متنوعة، مثل مكونات drag-and-drop لتصميم واجهات المستخدم والأدوات المرئية لإنشاء عمليات الأعمال. يلغي هذا الأسلوب الحاجة إلى معالجة التعليمات البرمجية يدويًا، مما يسمح للمطورين بالتركيز بشكل أكبر على تصميم التطبيق ومنطقه ووظائفه.

باعتباره نظامًا أساسيًا متعدد الاستخدامات no-code ، يدعم AppMaster أنواعًا مختلفة من البيانات، مثل الأرقام والسلاسل والمصفوفات والكائنات والمزيد، لوسيطات الإدخال والإخراج في الوظائف المخصصة. تتيح هذه الميزة للمطورين إنشاء تطبيقات معقدة تتوافق مع ممارسات البرمجة الشائعة، مما يسهل التكامل السلس وإعادة استخدام الوظائف المخصصة، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز إمكانية صيانة التعليمات البرمجية وتقليل الديون الفنية.

علاوة على ذلك، فإن دعم AppMaster لأطر عمل تطبيقات الهاتف المحمول والويب الشائعة، مثل Vue3 لتطبيقات الويب وKotlin/ Jetpack Compose و SwiftUI لنظامي التشغيل Android وiOS، على التوالي، يضمن أن الوظائف المخصصة مع قوائم الوسائط التي تم إنشاؤها داخل نظام AppMaster الأساسي تكون عالية الأداء، فعالة ومتوافقة مع ممارسات تطوير التطبيقات الحديثة.

في الختام، تعد قوائم الوسيطات بمثابة لبنة أساسية في تصميم الوظائف المخصصة داخل النظام الأساسي AppMaster no-code وتطوير البرامج بشكل عام. إنها تمكن المطورين من إنشاء تعليمات برمجية قابلة لإعادة الاستخدام ومغلفة بدقة مع معدلات خطأ منخفضة وتحسين إمكانية الصيانة طوال عمر التطبيق. من خلال الاستفادة من الأدوات المرئية AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات عالية التخصيص بقوائم وسيطات معقدة ومنظمة بشكل جيد، تلبي احتياجات العديد من الصناعات وحالات الاستخدام.