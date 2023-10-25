Currying هو أسلوب قوي في البرمجة الوظيفية يتيح تحويل وظيفة مخصصة تتلقى وسائط متعددة إلى سلسلة من الوظائف المتداخلة لكل منها وسيطة واحدة. نشأت هذه التقنية من المبادئ الرياضية للمنطق التوافقي، وقد اكتسبت أهمية واسعة النطاق في مجال علوم الكمبيوتر، وخاصة في اللغات الوظيفية مثل هاسكل، وجافا سكريبت، وليسب. في سياق الوظائف المخصصة، يعزز الكاري النمطية، وإعادة استخدام التعليمات البرمجية، وبناء الجملة الأنظف. إنه يعزز قابلية الصيانة الشاملة والتعبير عن التعليمات البرمجية، مما يجعلها أداة لا غنى عنها لـ AppMaster ، وهي منصة غنية بالميزات no-code.

على المستوى التفصيلي، يعمل الكاري عن طريق إرجاع سلسلة من الوظائف الأحادية حتى يتم توفير جميع الوسائط المقصودة للوظيفة الأصلية. يتيح هذا الاستدعاء المتسلسل للوظائف إمكانية تشريح الكود بسهولة وإخضاعه للتطبيق الجزئي - وهي ممارسة تتضمن تحديد وسيطات معينة مسبقًا لإنشاء وظائف متخصصة. يلبي نموذج التصميم هذا الوظائف ذات الترتيب الأعلى، والتي يُعرف عنها أنها تعمل على تضخيم فعالية اللغات الوظيفية.

يستفيد AppMaster كثيرًا من المزايا التي يمتلكها الكاري. من خلال مجموعة شاملة من الأدوات والأطر البديهية التي تعالج تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يعمل Currying كآلية أساسية لتعزيز قابلية التركيب وسهولة القراءة. في النظام الأساسي no-code مثل AppMaster ، يساهم استخدام الكاري ضمن الوظائف المخصصة في تمثيل مرئي أكثر وضوحًا للكيانات الوظيفية، وبالتالي تبسيط عملية تطوير التطبيق بشكل عام.

يمكن توضيح الكاري من خلال مثال مبسط: لنفترض أن لدينا دالة اسمها multiply والتي تأخذ ثلاث وسائط وتعيد ناتجها. في شكل غير مملح، قد تظهر الوظيفة على النحو التالي:

وظيفة تتضاعف (س، ص، ض) { العودة س * ص * ض؛ }

لتحويل هذه الدالة إلى شكلها المتكامل، يمكننا تغليف كل وسيطة داخل دالة متداخلة:

وظيفة مضاعفة (س) { وظيفة العودة (ذ) { وظيفة العودة (ض) { العودة س * ص * ض؛ } } }

وبالتالي، فإن استدعاء الدالة المتجانسة multiply سيظهر على هيئة multi(2)(3)(4)، مما يؤدي إلى النتيجة المتوقعة وهي 24. في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، تعمل هذه الوظائف المتجانسة على تحسين سهولة إنشاء منطق عمل معياري في مصممي BP المرئيين لمكونات الويب والهواتف المحمولة.

علاوة على ذلك، يسهل الكاري عملية تطبيق الوسائط جزئيًا على الوظيفة. بناءً على المثال السابق، يمكن للمطورين إنشاء وظائف متخصصة لتناسب حالات استخدام محددة. خذ بعين الاعتبار سيناريو نحتاج فيه إلى ضرب سلسلة من الأرقام بعامل ثابت قدره 10. من خلال تطبيق القيمة 10 جزئيًا على الوسيطة الأولى في دالة الضرب، نقوم بإنشاء دالة جديدة، multiplyByTen:

const multiplyByTen = multiply(10); نتيجة ثابتة = multiplyByTen(3)(4); console.log(result); // الإخراج: 120

يوضح هذا المثال قوة الكاري في تشكيل تعليمات برمجية موجزة ومعبرة، وهو أمر محوري لنجاح منصة شاملة no-code مثل AppMaster.

في اللغات الوظيفية الحديثة مثل JavaScript، توفر المكتبات مثل Lodash وRamda دعمًا مدمجًا للكاري، وبالتالي تمكين المطورين من دمج الوظائف الكاري بسهولة داخل تطبيقاتهم. مع انتشار المكتبات القوية، يمكن للمطورين الاستفادة من فوائد الكاري لتطوير التطبيقات القادرة على تلبية متطلبات العمل المتنوعة دون تكبد ديون فنية.

في الختام، الكاري هو تقنية تحويلية لا غنى عنها في البرمجة الوظيفية التي تمكن المطورين من تحليل الوظائف المخصصة إلى سلسلة من الوظائف ذات الوسيطة الفردية المعيارية والقابلة لإعادة الاستخدام. من خلال دمج الكاري ضمن الوظائف المخصصة، يحقق AppMaster مستوى محسنًا من سهولة قراءة التعليمات البرمجية وقابلية الصيانة والتعبير. إن اعتماد الكاري ضمن التطبيقات الوظيفية ومصممي BP المرئيين المقدمين من AppMaster يتماشى بسلاسة مع التزام النظام الأساسي بتقديم تجربة تطوير تطبيقات حديثة no-code ، وهي أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات من الأساليب التقليدية.