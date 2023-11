Nel contesto delle funzioni personalizzate all'interno della piattaforma no-code AppMaster, un "metodo" è una procedura o una funzione predefinita e riutilizzabile che può essere richiamata all'interno della logica aziendale dell'applicazione o dai componenti dell'interfaccia utente. I metodi svolgono un ruolo cruciale nelle applicazioni sviluppate utilizzando questa piattaforma, consentendo ai clienti di implementare una varietà di funzionalità nelle loro applicazioni senza dover scrivere alcun codice.

I metodi di AppMaster sono progettati per garantire flessibilità, riutilizzabilità e manutenibilità, consentendo ai clienti di creare applicazioni efficienti ed efficaci. Secondo studi di settore, l’utilizzo di metodi in piattaforme no-code può far risparmiare fino al 70% dello sforzo di sviluppo e ridurre il rischio di errori fino al 50%, rispetto agli approcci di programmazione tradizionali.

Il visual BP Designer di AppMaster consente ai clienti di creare metodi Business Process (BP) per applicazioni backend, web e mobili. Questi metodi possono essere facilmente richiamati dai componenti dell'interfaccia utente o da altri metodi tramite semplici azioni drag-and-drop. I metodi BP possono essere ulteriormente personalizzati per soddisfare requisiti specifici e possono essere creati per diversi livelli di applicazione, inclusi modelli di dati (schema di database), logica di business o API REST ed endpoint WSS.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo dei metodi in AppMaster è la loro natura modulare. I clienti possono creare metodi che incapsulano logica o funzionalità specifiche e quindi riutilizzarli nei loro progetti, riducendo la ridondanza e migliorando la manutenibilità. Separando gli aspetti e organizzando la logica dell'applicazione in metodi, i clienti possono creare applicazioni più facili da comprendere, modificare e mantenere.

I metodi in AppMaster coprono un'ampia gamma di funzionalità, come manipolazione dei dati, convalida, calcoli, notifiche e integrazioni con altri sistemi. Questa versatilità consente ai clienti di creare applicazioni complesse e ricche di funzionalità utilizzando la piattaforma no-code. Ad esempio, un cliente può creare un metodo per calcolare gli sconti in base a regole predefinite, un metodo per inviare notifiche e-mail quando vengono soddisfatte condizioni specifiche o un metodo per integrare API di terze parti per recuperare dati esterni ed elaborarli.

La piattaforma AppMaster è progettata per la scalabilità e supporta la creazione di applicazioni ad alte prestazioni sfruttando la potenza delle tecnologie moderne. Le applicazioni backend generate utilizzano Go (golang), le applicazioni Web utilizzano il framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili utilizzano il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per IOS. Ciò garantisce che i metodi implementati nelle applicazioni funzionino in modo ottimale e soddisfino le esigenze dei casi d'uso aziendali o ad alto carico.

La creazione di applicazioni con i metodi in AppMaster garantisce inoltre un'integrazione perfetta con l'infrastruttura esistente. La piattaforma supporta l'uso di qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario e le applicazioni generate sono progettate per funzionare in modo efficiente in vari ambienti, siano essi basati su cloud o locali. Inoltre, AppMaster offre opzioni per esportare file binari eseguibili o persino codice sorgente ai clienti con diversi piani di abbonamento, consentendo loro di avere il pieno controllo sulle proprie applicazioni e strategie di implementazione.

Un altro vantaggio dell'utilizzo dei metodi in AppMaster è l'eliminazione del debito tecnico. La piattaforma genera applicazioni da zero ogni volta che viene apportata una modifica ai progetti, garantendo che il prodotto finale sia sempre allineato con i requisiti più recenti e non presenti artefatti o problemi persistenti. Questo approccio si traduce in applicazioni più affidabili e può ridurre significativamente i costi e gli sforzi di manutenzione nel tempo.

In conclusione, i metodi nella piattaforma no-code AppMaster fungono da elemento chiave per la creazione di funzioni personalizzate nelle applicazioni backend, web e mobili. L'utilizzo dei metodi in AppMaster consente ai clienti di sviluppare applicazioni in modo modulare, gestibile ed efficiente. Sfruttando il visual BP Designer della piattaforma, l'ampia gamma di funzionalità disponibili e l'architettura scalabile, i clienti di vari settori possono beneficiare di un processo di sviluppo delle applicazioni più rapido ed economico.