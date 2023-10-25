在AppMaster no-code平台内的自定义函数的上下文中，“方法”是预定义的、可重用的过程或函数，可以在应用程序的业务逻辑内或由用户界面组件调用。方法在使用该平台开发的应用程序中发挥着至关重要的作用，允许客户在其应用程序中实现各种功能而无需编写任何代码。

AppMaster中的方法专为灵活性、可重用性和可维护性而设计，使客户能够创建高效且有效的应用程序。根据行业研究，与传统编程方法相比，在no-code平台中使用方法可以节省高达 70% 的开发工作，并降低高达 50% 的错误风险。

AppMaster的可视化 BP Designer 使客户能够为后端、Web 和移动应用程序创建业务流程 (BP) 方法。用户界面组件或其他方法可以通过简单的drag-and-drop操作轻松调用这些方法。 BP 方法可以进一步定制以满足特定要求，并且可以为不同的应用程序级别创建，包括数据模型（数据库模式）、业务逻辑或 REST API 和 WSS 端点。

在AppMaster中使用方法的主要好处之一是它们的模块化特性。客户可以创建封装特定逻辑或功能的方法，然后在其项目中重复使用这些方法，从而减少冗余并提高可维护性。通过分离关注点并将应用程序逻辑组织为方法，客户可以构建更易于理解、修改和维护的应用程序。

AppMaster中的方法涵盖了广泛的功能，例如数据操作、验证、计算、通知以及与其他系统的集成。这种多功能性允许客户使用no-code平台创建复杂、功能丰富的应用程序。例如，客户可以创建一种根据预定义规则计算折扣的方法、一种在满足特定条件时发送电子邮件通知的方法，或者一种集成第三方 API 以获取外部数据并进行处理的方法。

AppMaster平台专为可扩展性而设计，并支持利用现代技术的力量创建高性能应用程序。生成的后端应用程序使用 Go (golang)，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS，移动应用程序使用AppMaster的基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 IOS）的服务器驱动框架。这确保了应用程序中实现的方法能够以最佳方式执行并满足企业或高负载用例的需求。

使用AppMaster中的方法构建应用程序还可以确保与现有基础设施的无缝集成。该平台支持使用任何兼容 Postgresql 的数据库作为主数据库，生成的应用程序旨在在各种环境（无论是基于云的环境还是本地环境）中高效工作。此外， AppMaster还提供了向具有不同订阅计划的客户导出可执行二进制文件甚至源代码的选项，使他们能够完全控制其应用程序和部署策略。

在AppMaster中使用方法的另一个优点是消除技术债务。每次对蓝图进行更改时，该平台都会从头开始生成应用程序，确保最终产品始终符合最新要求，并且没有遗留的工件或问题。这种方法可以带来更可靠的应用程序，并且随着时间的推移可以显着降低维护成本和工作量。

总之， AppMaster no-code平台中的方法是在后端、Web 和移动应用程序中创建自定义功能的关键构建块。利用AppMaster中的方法使客户能够以模块化、可维护且高效的方式开发应用程序。通过利用该平台的可视化 BP Designer、广泛的可用功能和可扩展架构，各行业的客户可以从更快、更具成本效益的应用程序开发流程中受益。