Dans le contexte des fonctions personnalisées au sein de la plateforme no-code AppMaster, une « méthode » est une procédure ou une fonction prédéfinie et réutilisable qui peut être invoquée dans la logique métier de l'application ou par les composants de l'interface utilisateur. Les méthodes jouent un rôle crucial dans les applications développées à l'aide de cette plateforme, permettant aux clients d'implémenter diverses fonctionnalités dans leurs applications sans avoir à écrire de code.

Les méthodes d' AppMaster sont conçues pour être flexibles, réutilisables et maintenables, permettant aux clients de créer des applications efficaces et efficientes. Selon des études industrielles, l'utilisation de méthodes sur des plates no-code peut permettre d'économiser jusqu'à 70 % des efforts de développement et de réduire le risque d'erreurs jusqu'à 50 %, par rapport aux approches de programmation traditionnelles.

Le concepteur visuel BP d' AppMaster permet aux clients de créer des méthodes de processus métier (BP) pour les applications backend, Web et mobiles. Ces méthodes peuvent être facilement invoquées par les composants de l'interface utilisateur ou d'autres méthodes via de simples actions drag-and-drop. Les méthodes BP peuvent être davantage personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques et peuvent être créées pour différents niveaux d'application, y compris les modèles de données (schéma de base de données), la logique métier ou l'API REST et les points de terminaison WSS.

L'un des principaux avantages de l'utilisation des méthodes dans AppMaster est leur nature modulaire. Les clients peuvent créer des méthodes qui encapsulent une logique ou des fonctionnalités spécifiques, puis réutiliser ces méthodes dans leurs projets, réduisant ainsi la redondance et améliorant la maintenabilité. En séparant les préoccupations et en organisant la logique des applications en méthodes, les clients peuvent créer des applications plus faciles à comprendre, à modifier et à maintenir.

Les méthodes d' AppMaster couvrent un large éventail de fonctionnalités, telles que la manipulation des données, la validation, les calculs, les notifications et les intégrations avec d'autres systèmes. Cette polyvalence permet aux clients de créer des applications complexes et riches en fonctionnalités à l'aide de la plateforme no-code. Par exemple, un client peut créer une méthode pour calculer les remises en fonction de règles prédéfinies, une méthode pour envoyer des notifications par e-mail lorsque des conditions spécifiques sont remplies ou une méthode pour intégrer des API tierces pour récupérer des données externes et les traiter.

La plateforme AppMaster est conçue pour l'évolutivité et prend en charge la création d'applications hautes performances en tirant parti de la puissance des technologies modernes. Les applications backend générées utilisent Go (golang), les applications Web utilisent le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles utilisent le framework piloté par serveur d' AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS. Cela garantit que les méthodes mises en œuvre dans les applications fonctionnent de manière optimale et répondent aux exigences des entreprises ou aux cas d'utilisation à charge élevée.

La création d'applications avec des méthodes dans AppMaster garantit également une intégration transparente avec l'infrastructure existante. La plateforme prend en charge l'utilisation de n'importe quelle base de données compatible Postgresql comme base de données principale, et les applications générées sont conçues pour fonctionner efficacement dans divers environnements, qu'elles soient basées sur le cloud ou sur site. De plus, AppMaster propose des options pour exporter des fichiers binaires exécutables ou même du code source vers des clients disposant de différents plans d'abonnement, leur permettant ainsi d'avoir un contrôle total sur leurs applications et leurs stratégies de déploiement.

Un autre avantage de l’utilisation des méthodes dans AppMaster est l’élimination de la dette technique. La plateforme génère des applications à partir de zéro chaque fois qu'une modification est apportée aux plans, garantissant ainsi que le produit final est toujours aligné sur les dernières exigences et ne présente aucun artefact ou problème persistant. Cette approche permet d'obtenir des applications plus fiables et peut réduire considérablement les coûts et les efforts de maintenance au fil du temps.

En conclusion, les méthodes de la plate-forme no-code AppMaster constituent un élément clé pour la création de fonctions personnalisées dans les applications backend, Web et mobiles. L'utilisation des méthodes dans AppMaster permet aux clients de développer des applications de manière modulaire, maintenable et efficace. En tirant parti du BP Designer visuel de la plateforme, de la large gamme de fonctionnalités disponibles et de l'architecture évolutive, les clients de divers secteurs peuvent bénéficier d'un processus de développement d'applications plus rapide et plus rentable.