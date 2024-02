eLearning senza codice

L'eLearning No-Code si riferisce al processo di creazione e distribuzione di contenuti educativi, materiali di formazione ed esperienze di apprendimento interattive attraverso una varietà di piattaforme digitali, senza richiedere la conoscenza dei linguaggi di programmazione tradizionali o delle tecniche di codifica. Questo approccio innovativo all'apprendimento ha acquisito una notevole popolarità negli ultimi anni, poiché la domanda di sviluppatori di software e altri professionisti tecnici qualificati continua a crescere in modo esponenziale, guidando la necessità di metodi accessibili, efficienti ed economicamente vantaggiosi per insegnare concetti e competenze tecniche a un livello più ampio. gamma diversificata di studenti.

Al centro del movimento eLearning No-Code c'è il concetto di consentire agli individui, indipendentemente dal loro background tecnico, di creare e distribuire applicazioni funzionali e sofisticate utilizzando strumenti intuitivi, visivi, drag-and-drop e processi automatizzati, come quelli forniti dalla piattaforma AppMaster. Questo approccio allo sviluppo di applicazioni e all'eLearning enfatizza l'accessibilità e la flessibilità degli strumenti no-code, che non solo consentono agli utenti di creare e distribuire applicazioni complesse in modo rapido e semplice, ma consentono loro anche di apprendere concetti e tecniche di programmazione essenziali attraverso l'esperienza pratica, senza la necessità di apprendere linguaggi di programmazione o sintassi complessi.

Con la crescente popolarità dell'eLearning No-Code, sono emerse numerose piattaforme e strumenti per supportare lo sviluppo e la fornitura di contenuti educativi no-code. Queste piattaforme in genere presentano una combinazione di tutorial video, esercizi di apprendimento interattivi e progetti progettati per fornire agli utenti una comprensione pratica e dettagliata del processo di sviluppo no-code. Gli utenti possono sfruttare questi strumenti per acquisire competenze e padronanza in aree quali la progettazione di schemi di database, la modellazione dei processi aziendali, la creazione di API REST e WebSocket e lo sviluppo UI/UX front-end, tra gli altri.

Studi recenti indicano che l’eLearning No-Code ha il potenziale per ridurre significativamente i tempi, i costi e la complessità associati alla tradizionale formazione sullo sviluppo software. Ad esempio, una ricerca condotta da Gartner prevede che, entro il 2025, oltre il 65% di tutto lo sviluppo di applicazioni si baserà su piattaforme no-code o low-code, sottolineando il ruolo chiave dell’eLearning No-Code nel consentire l’adozione di massa di queste tecnologie. . Inoltre, un sondaggio condotto da Forrester suggerisce che, in media, le piattaforme di sviluppo no-code possono aiutare ad accelerare lo sviluppo delle applicazioni fino a 10 volte e a ridurre i costi dei progetti fino al 70%.

Uno dei principali vantaggi dell'eLearning No-Code è la sua impareggiabile capacità di offrire esperienze di apprendimento coinvolgenti e personalizzate per utenti con diversi livelli di abilità e background. Questo approccio all'apprendimento consente anche agli utenti inesperti e non tecnici di creare applicazioni completamente funzionali ed esteticamente gradevoli senza la necessità di una formazione approfondita o di precedenti esperienze di codifica o sviluppo. Come dimostrato dalla piattaforma AppMaster, gli utenti possono creare applicazioni backend, web e mobili utilizzando una suite di potenti strumenti di progettazione visiva, che generano automaticamente codice sorgente, compilano applicazioni, eseguono test e distribuiscono aggiornamenti nel cloud.

Per soddisfare le diverse esigenze degli studenti, le piattaforme di eLearning No-Code offrono in genere una gamma di modelli di abbonamento e livelli di prezzo, consentendo a individui e organizzazioni di scegliere il livello di accesso e supporto che meglio si adatta alle loro esigenze. Ad esempio, la piattaforma AppMaster offre molteplici opzioni di abbonamento, inclusi i piani Business, Business+ ed Enterprise, che forniscono diversi livelli di accesso a funzionalità come file binari eseguibili, codice sorgente e hosting locale per le applicazioni.

Poiché la domanda di professionisti tecnici qualificati continua ad aumentare, l'eLearning No-Code è destinato a svolgere un ruolo sempre più critico nel colmare il divario tra la programmazione tradizionale basata su codice e la prossima generazione di piattaforme di sviluppo potenti e facili da usare, come Piattaforma AppMaster. Promuovendo una cultura di apprendimento e innovazione, l’eLearning No-Code è pronto a trasformare il panorama dello sviluppo software, democratizzando l’accesso alle competenze e abilità di programmazione e consentendo a tutti di costruire e creare le applicazioni e i sistemi del futuro, senza la necessità di competenza nella codifica.