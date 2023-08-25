Электронное обучение No-Code — это процесс создания и предоставления образовательного контента, учебных материалов и интерактивного обучения с помощью различных цифровых платформ, не требующий знания традиционных языков программирования или методов кодирования. Этот инновационный подход к обучению приобрел значительную популярность в последние годы, поскольку спрос на разработчиков программного обеспечения и других квалифицированных технических специалистов продолжает расти в геометрической прогрессии, вызывая потребность в доступных, эффективных и экономически выгодных методах обучения техническим концепциям и навыкам. разнообразный круг учащихся.

В основе движения электронного обучения No-Code лежит концепция предоставления возможности людям, независимо от их технического образования, создавать и развертывать функциональные, сложные приложения с использованием интуитивно понятных, визуальных инструментов drag-and-drop и автоматизированных процессов, подобных тем, которые предоставляются на платформе AppMaster. Такой подход к разработке приложений и электронному обучению подчеркивает доступность и гибкость инструментов no-code, которые не только позволяют пользователям быстро и легко создавать и развертывать сложные приложения, но также позволяют им усваивать основные концепции и методы программирования на основе практического опыта. без необходимости изучать сложные языки программирования или синтаксис.

С ростом популярности электронного обучения No-Code появилось множество платформ и инструментов для поддержки разработки и доставки образовательного контента no-code. Эти платформы обычно представляют собой комбинацию видеоуроков, интерактивных обучающих упражнений и проектов, призванных предоставить пользователям практическое, пошаговое понимание процесса разработки no-code. Пользователи могут использовать эти инструменты для приобретения навыков и мастерства в таких областях, как проектирование схемы базы данных, моделирование бизнес-процессов, создание REST API и WebSocket, а также разработка внешнего пользовательского интерфейса/UX и других.

Недавние исследования показывают, что электронное обучение No-Code может значительно сократить время, стоимость и сложность, связанные с традиционным обучением разработке программного обеспечения. Например, исследование, проведенное Gartner, прогнозирует, что к 2025 году более 65% всех разработок приложений будет опираться на платформы no-code или low-code, что подчеркивает ключевую роль электронного обучения No-Code в обеспечении массового внедрения этих технологий. . Более того, исследование, проведенное Forrester, показывает, что в среднем платформы разработки no-code могут помочь ускорить разработку приложений до 10 раз и сократить затраты на проект на целых 70%.

Одним из ключевых преимуществ электронного обучения No-Code является его беспрецедентная способность предоставлять индивидуальный, захватывающий опыт обучения для пользователей с различными уровнями навыков и опыта. Такой подход к обучению дает возможность даже начинающим, нетехническим пользователям создавать полнофункциональные, эстетически привлекательные приложения без необходимости углубленного обучения или предварительного опыта в кодировании или разработке. Как демонстрирует платформа AppMaster, пользователи могут создавать серверные, веб- и мобильные приложения, используя набор мощных инструментов визуального дизайна, которые автоматически генерируют исходный код, компилируют приложения, запускают тесты и развертывают обновления в облаке.

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности учащихся, платформы электронного обучения No-Code обычно предлагают ряд моделей подписки и ценовых уровней, что позволяет отдельным лицам и организациям выбирать уровень доступа и поддержки, который лучше всего соответствует их требованиям. Например, платформа AppMaster предлагает несколько вариантов подписки, включая планы Business, Business+ и Enterprise, которые обеспечивают различные уровни доступа к таким функциям, как исполняемые двоичные файлы, исходный код и локальный хостинг для приложений.

Поскольку спрос на квалифицированных технических специалистов продолжает расти, электронное обучение No-Code будет играть все более важную роль в преодолении разрыва между традиционным программированием на основе кода и следующим поколением мощных и удобных для пользователя платформ разработки, таких как Платформа AppMaster. Способствуя развитию культуры обучения и инноваций, электронное обучение No-Code способно изменить ландшафт разработки программного обеспечения, демократизируя доступ к навыкам и способностям программирования, а также предоставляя каждому возможность создавать приложения и системы будущего без необходимости экспертиза кодирования.