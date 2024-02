Online-Lernen ohne Code

No-Code Online-Lernen bezieht sich auf den Prozess des Erwerbs von Wissen und Fähigkeiten zum Erstellen von Anwendungen, Systemen und Plattformen, ohne dass herkömmliche Programmierung oder Codierung erforderlich ist. Die no-code Bewegung gewinnt in der Softwareentwicklungsbranche an Bedeutung und bietet Personen mit wenig oder keinem technischen Hintergrund die Möglichkeit, mühelos an der Anwendungsentwicklung teilzunehmen.

Definitionsgemäß beinhaltet No-Code Online-Lernen typischerweise die Verwendung visueller Entwicklungstools und -plattformen zum Erstellen von Anwendungen, ohne Code schreiben zu müssen. In diesem Zusammenhang nutzen Benutzer grafische Benutzeroberflächen, indem sie Komponenten per Drag-and-Drop verschieben, visuelle Modelle konfigurieren und Anwendungslogik definieren, um Aufgaben auszuführen, die normalerweise mit herkömmlichen Programmiersprachen wie JavaScript, Python oder C# ausgeführt werden. Dieser Ansatz ermöglicht es technisch nicht versierten Benutzern, die oft als „Bürgerentwickler“ bezeichnet werden, Anwendungen zu erstellen und so die Softwareentwicklung zu demokratisieren.

Untersuchungen zeigen, dass solche no-code Lösungen immer beliebter werden, wie aus einem aktuellen Gartner-Bericht hervorgeht, der hervorhebt, dass bis 2025 über 75 % der großen Unternehmen erfahrene no-code Entwicklungstools verwenden werden. Dies zeigt die wachsende Abhängigkeit von no-code Entwicklungsplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, eine skalierbare, flexible und kostengünstige App-Entwicklungsumgebung bereitzustellen.

Ein leistungsstarkes no-code Tool ist die AppMaster Plattform, mit der Kunden problemlos Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können. Dieses bahnbrechende Produkt bietet Kunden eine benutzerfreundliche Schnittstelle zum Entwerfen von Datenmodellen, Geschäftslogikprozessen sowie REST-API- und WSS- endpoints für Backend-Anwendungen. Die drag-and-drop Funktionen für die Erstellung von Web- und Mobil-Apps unterstützen Benutzer bei der einfachen Erstellung optisch ansprechender und funktional anspruchsvoller Anwendungen. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz von AppMaster den Kunden, ihre mobilen Anwendungen nahtlos zu aktualisieren, ohne dass zusätzliche Änderungen im App Store oder Play Market erforderlich sind.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des No-Code Online-Lernens sind die Rapid-Prototyping-Funktionen, die es bietet. No-code Plattformen ermöglichen Benutzern im Vergleich zum herkömmlichen Softwareentwicklungsprozess eine schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen. Laut einem Forrester-Bericht über no-code Entwicklungsplattformen können no-code Lösungen die Geschwindigkeit der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung um 50–90 % verbessern. Darüber hinaus kann die AppMaster Plattform neue Anwendungen in weniger als 30 Sekunden generieren und technische Schulden eliminieren, indem Anwendungen immer dann neu generiert werden, wenn sich die Anforderungen ändern.

No-Code Online Learning hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Anwendungswartung. Im Softwareentwicklungslebenszyklus geht es nicht nur um die Erstellung von Anwendungen, sondern auch um deren Wartung und Aktualisierung. No-code Plattformen wie AppMaster können Anwendungen von Grund auf neu generieren und regelmäßige Updates ermöglichen, ohne dass Probleme mit dem alten Code entstehen oder die Skalierbarkeit beeinträchtigt wird.

Darüber hinaus umfasst No-Code Online Learning das Lehren und Lernen in verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel Video-Tutorials, Webinare, E-Books, Podcasts und Spezialkurse, in denen Benutzer wichtige Fähigkeiten in no-code Entwicklung erwerben. Zu den beliebten Online-Lernplattformen gehören Coursera, Udemy und LinkedIn Learning, die spezielle Kurse zur no-code Entwicklung und verwandten Themen anbieten. Diese Kurse richten sich nicht nur an Benutzer auf Anfängerniveau, sondern auch an fortgeschrittene Benutzer, die spezifische Aspekte im Zusammenhang mit no-code Tools und -Technologien erlernen möchten.

Während no-code Plattformen den Prozess der Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen vereinfachen, bedeutet dies nicht, dass herkömmliche Programmiermethoden obsolet werden. No-Code Online Learning trägt darüber hinaus dazu bei, die Lücke zwischen technischen Experten und nicht-technischen Benutzern zu schließen, indem es sie mit den grundlegenden Aspekten der Softwareentwicklung vertraut macht. Dieses Lernen hilft Benutzern, die zugrunde liegenden Strukturen und Technologien besser zu verstehen und öffnet die Tore für eine effizientere Kommunikation und Zusammenarbeit.

No-Code Online-Lernen bietet Einzelpersonen eine einzigartige Gelegenheit, sich die für die Erstellung von Anwendungen erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, ohne sich mit komplexen Programmiersprachen auseinandersetzen zu müssen. Da immer mehr Unternehmen no-code Plattformen einsetzen, um ihre Anforderungen an die App-Entwicklung zu erfüllen, bietet dieses neue Lernparadigma beispiellose Möglichkeiten, anspruchsvolle und leistungsstarke Anwendungen auf erschwingliche, zugängliche und zeitnahe Weise zu erstellen. Der Aufstieg von no-code und low-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster ist ein Beweis dafür, dass die Softwareentwicklung einen transformativen Wandel durchläuft, der die Erstellung hochwertiger Anwendungen für alle einfacher macht.