Онлайн обучение No-Code — это процесс приобретения знаний и навыков для создания приложений, систем и платформ без необходимости традиционного программирования или кодирования. Движение no-code набирает обороты в индустрии разработки программного обеспечения, предоставляя людям с небольшим техническим образованием или вообще без него возможность без особых усилий участвовать в разработке приложений.

По определению, онлайн обучение No-Code обычно предполагает использование инструментов и платформ визуальной разработки для создания приложений без написания кода. В этом контексте пользователи используют графические пользовательские интерфейсы, перетаскивая компоненты, настраивая визуальные модели и определяя логику приложения для выполнения задач, обычно выполняемых с использованием традиционных языков кодирования, таких как JavaScript, Python или C#. Такой подход позволяет нетехническим пользователям, которых часто называют «гражданскими разработчиками», создавать приложения, тем самым демократизируя разработку программного обеспечения.

Исследования показывают, что такие решения no-code становятся все более популярными, о чем свидетельствует недавний отчет Gartner, в котором подчеркивается, что к 2025 году более 75% крупных предприятий будут использовать многофункциональные инструменты разработки no-code. Это демонстрирует растущую зависимость от платформ разработки no-code, которые позволяют организациям предоставлять масштабируемую, гибкую и экономичную среду разработки приложений.

Одним из мощных инструментов no-code является платформа AppMaster, которая позволяет клиентам легко создавать серверные, веб- и мобильные приложения. Этот революционный продукт предлагает клиентам простой в использовании интерфейс для проектирования моделей данных, процессов бизнес-логики, а также endpoints REST API и WSS для серверных приложений. Средства drag-and-drop приложений и мобильных приложений помогают пользователям с легкостью создавать визуально привлекательные и функционально сложные приложения. Более того, серверный подход AppMaster позволяет клиентам беспрепятственно обновлять свои мобильные приложения без необходимости внесения дополнительных изменений в App Store или Play Market.

Еще одним поразительным аспектом онлайн No-Code являются возможности быстрого прототипирования, которые оно предлагает. Платформы No-code позволяют пользователям быстрее разрабатывать и развертывать приложения по сравнению с традиционным процессом разработки программного обеспечения. Согласно отчету Forrester о платформах разработки no-code, решения no-code могут повысить скорость разработки и доставки приложений на 50–90%. Более того, платформа AppMaster может генерировать новые приложения менее чем за 30 секунд и устранять любую техническую задолженность за счет повторного создания приложений при изменении требований.

Онлайн обучение No-Code также оказывает глубокое влияние на обслуживание приложений. Жизненный цикл разработки программного обеспечения заключается не только в создании приложений, но также в их обслуживании и обновлении. Платформы No-code такие как AppMaster, могут восстанавливать приложения с нуля и обеспечивать регулярные обновления, не вызывая проблем с устаревшим кодом и не препятствуя масштабируемости.

Кроме того, онлайн No-Code включает в себя преподавание и обучение в различных форматах, таких как видеоуроки, вебинары, электронные книги, подкасты и специализированные курсы, на которых пользователи приобретают важные навыки разработки no-code. Некоторые популярные платформы онлайн-обучения включают Coursera, Udemy и LinkedIn Learning, которые предлагают специализированные курсы по разработке no-code и смежным темам. Эти курсы предназначены не только для пользователей начального уровня, но и для опытных пользователей, которые хотят изучить конкретные аспекты, связанные с инструментами и технологиями no-code.

Хотя платформы no-code упрощают процесс создания и развертывания приложений, это не означает, что традиционные методы программирования устаревают. Онлайн обучение No-Code также способствует сокращению разрыва между техническими экспертами и нетехническими пользователями, знакомя их с фундаментальными аспектами разработки программного обеспечения. Такое обучение помогает пользователям лучше понять основные структуры и технологии, открывая возможности для более эффективного общения и сотрудничества.

Онлайн обучение No-Code предоставляет людям уникальную возможность приобрести знания и навыки, необходимые для создания приложений, не имея дело со сложными языками программирования. Поскольку все больше организаций используют платформы no-code для удовлетворения своих потребностей в разработке приложений, эта новая парадигма обучения дает беспрецедентные возможности для создания сложных и мощных приложений доступным, доступным и своевременным способом. Появление платформ разработки no-code и low-code, таких как AppMaster, свидетельствует о том, что в разработке программного обеспечения происходят революционные изменения, делающие создание высококачественных приложений более доступным для всех.