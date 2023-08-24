No-Code在线学习是指无需传统编程或编码即可获取知识和技能来构建应用程序、系统和平台的过程。 no-code运动在软件开发行业中越来越受欢迎，为具有很少或没有技术背景的个人提供了轻松参与应用程序开发的机会。

根据定义， No-Code在线学习通常涉及使用可视化开发工具和平台来创建应用程序，而无需编写任何代码。在这种情况下，用户通过拖放组件、配置可视化模型和定义应用程序逻辑来利用图形用户界面来完成通常使用 JavaScript、Python 或 C# 等传统编码语言执行的任务。这种方法使非技术用户（通常称为“公民开发人员”）可以构建应用程序，从而实现软件开发的民主化。

研究表明，此类no-code解决方案正变得越来越流行，Gartner 最近的一份报告强调，到 2025 年，超过 75% 的大型企业将使用经验丰富的no-code开发工具。这表明人们越来越依赖no-code开发平台，该平台使组织能够提供可扩展、灵活且经济高效的应用程序开发环境。

AppMaster平台是一种强大的no-code工具，它允许客户轻松创建后端、Web 和移动应用程序。这款改变游戏规则的产品为客户提供了一个易于使用的界面来设计后端应用程序的数据模型、业务逻辑流程以及 REST API 和 WSS endpoints 。用于创建 Web 和移动应用程序的drag-and-drop工具支持用户轻松生成具有视觉吸引力且功能复杂的应用程序。此外， AppMaster的服务器驱动方法使客户能够无缝更新其移动应用程序，而无需在 App Store 或 Play Market 中进行额外修改。

No-Code在线学习的另一个引人注目的方面是它提供的快速原型设计功能。与传统的软件开发流程相比， No-code平台使用户能够快速开发和部署应用程序。根据 Forrester 关于no-code开发平台的报告， no-code解决方案可以将应用程序开发和交付的速度提高 50-90%。此外， AppMaster平台可以在 30 秒内生成新应用程序，并在需求发生变化时通过重新生成应用程序来消除任何技术债务。

No-Code在线学习也对应用程序维护产生深远的影响。软件开发生命周期不仅仅是构建应用程序，还包括维护和更新它们。 AppMaster等No-code平台可以从头开始重新生成应用程序，并允许定期更新，而不会产生遗留代码问题或阻碍可扩展性。

此外， No-Code在线学习包括各种形式的教学和学习，例如视频教程、网络研讨会、电子书、播客和专业课程，用户可以在这些课程中获得no-code开发的关键技能。一些流行的在线学习平台包括 Coursera、Udemy 和 LinkedIn Learning，它们提供有关no-code开发和相关主题的专业课程。这些课程不仅适合初学者级别的用户，还适合想要学习与no-code工具和技术相关的特定方面的高级用户。

虽然no-code平台简化了创建和部署应用程序的过程，但这并不意味着传统的编程方法正在变得过时。 No-Code在线学习通过让技术专家和非技术用户熟悉软件开发的基本方面，进一步有助于缩小技术专家和非技术用户之间的差距。这种学习可以帮助用户更好地理解底层结构和技术，为更有效的沟通和协作打开大门。

No-Code在线学习为个人提供了一个独特的机会，让他们无需处理复杂的编程语言即可获得创建应用程序所需的知识和技能。随着越来越多的组织采用no-code平台来满足其应用程序开发需求，这种新的学习范式提供了无与伦比的机会，以经济实惠、可访问且及时的方式构建复杂且强大的应用程序。 no-code和low-code开发平台（例如AppMaster ）的兴起证明了软件开发正在经历变革性转变，使每个人都可以更轻松地构建高质量的应用程序。