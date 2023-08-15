التدفق المنطقي </ h2>

في سياق n o-code ، يشير Logic Flow إلى الترتيب المتسلسل للخطوات الحسابية والأحداث والإجراءات التي تشكل مخططًا وظيفيًا أساسيًا لبرنامج أو تطبيق أو عملية. التدفقات المنطقية هي لبنات بناء أساسية في منصات No-Code مثل AppMaster ، حيث تساعد الأدوات المرئية والواجهات الرسومية المستخدمين في تصميم التطبيقات وإنشائها وصيانتها دون كتابة أي كود. تشمل المكونات الأساسية لـ Logic Flow معالجة البيانات والعبارات الشرطية والحلقات والتكامل مع الأنظمة الخارجية. الهدف الرئيسي من Logic Flow في بيئات No-Code هو تسهيل الإنشاء الفعال والبديهي لتطبيقات قوية وقابلة للتطوير من خلال تحسين ترتيب العمليات وتقليل التكرار.

AppMaster ، على وجه الخصوص ، يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ، والعمليات التجارية ، و REST API ، ونقاط endpoints WebSocket بشكل مرئي من خلال مصمم BP (عملية الأعمال) القوي. يمكن تصميم واجهات مستخدم الويب والجوّال بوظيفة drag-and-drop بسيطة ، بينما يتم إنشاء منطق الأعمال الخاص بالمكون في Web BP ومصممي Mobile BP على التوالي. التدفقات المنطقية ضرورية لتحديد تسلسل الأحداث والإجراءات التي يجب على التطبيق تنفيذها استجابة لتفاعلات المستخدم أو المشغلات الخارجية.

مع نضوج منصات No-Code واكتسبت اعتمادًا على نطاق أوسع ، زادت الحاجة إلى المزيد من إمكانات Logic Flow المتقدمة. وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة Gartner لعام 2020 ، فإن 61٪ من المؤسسات إما قد تبنت أو تخطط لاعتماد تطوير تطبيق No-Code بحلول عام 2023. تساعد Logic Flows بناة التطبيقات على تكوين عمليات معالجة معقدة واتخاذ القرار دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن اختبار Logic Flows وتعديله بشكل متكرر ، مما يضمن توافق وظائف التطبيق مع متطلبات المستخدم وأهداف العمل.

تعمل إمكانات التدفق المنطقي الخاصة بـ AppMaster على تقليل تكاليف تطوير التطبيقات والوقت اللازم للتسويق بشكل كبير. تشير الأبحاث إلى أن تطوير التطبيقات باستخدام الأنظمة الأساسية No-Code يمكن أن يكون أسرع بعشر مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة من طرق الترميز التقليدية. من خلال التخلص من تعقيدات الكود والتركيز على منظور المستخدم ، تعمل No-Code Logic Flows على تبسيط إنشاء التطبيقات ، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إلى جمهور أوسع من المطورين المواطنين والشركات الصغيرة والمؤسسات.

فيما يتعلق بقابلية التوسع ، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster العمل بسلاسة مع أي قواعد بيانات متوافقة مع PostgreSQL وإثبات قابلية توسع رائعة بسبب استخدام الخلفيات المترجمة عديمة الحالة التي تم تطويرها في لغة برمجة Go. تلعب التدفقات المنطقية دورًا حاسمًا في توفير قابلية التوسع والأداء ، لأنها تضمن أن جميع الإجراءات المطلوبة وخطوات المعالجة تحدث في التسلسل الأمثل ، مما يقلل من استخدام الموارد ووقت التنفيذ.

تتمثل إحدى المزايا المهمة للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster في توافقها مع مجموعة واسعة من قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وأنظمة الجهات الخارجية. تكون Logic Flows مسؤولة عن دمج هذه المكونات الخارجية ، مما يتيح دمج وظائفها بسلاسة في التطبيق. تتضمن الأمثلة دمج موجز البيانات في الوقت الفعلي ، والاتصال بأنظمة معالجة الدفع ، والتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات الوسائط الاجتماعية لمصادقة المستخدم أو مشاركة المحتوى.

تدعم إمكانات Logic Flow في AppMaster ميزات التصحيح والاختبار والتوثيق القوية. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، وبالتالي ضمان أن الأنظمة والمطورين الآخرين يمكنهم بسهولة استهلاك التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster. علاوة على ذلك ، يمكن اختبار كل تدفق منطقي ومراقبته أثناء التطوير ، مما يسمح للمستخدمين بعزل المشكلات وتحسين وظائف تطبيقاتهم بشكل متكرر.

Logic Flows هي مكونات أساسية في منصات تطوير تطبيقات No-Code مثل AppMaster ، وهي تسهل إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من المستخدمين. من خلال التمثيل المرئي للعمليات وخطوات اتخاذ القرار ، تعمل Logic Flows على تبسيط إنشاء التطبيقات وتحسين إمكانية الوصول وتقليل الوقت المستغرق لتقديم حل إلى السوق. مع استمرار تزايد الطلب على منصات No-Code ، ستظل Logic Flows بلا شك جزءًا لا يتجزأ من نجاحها.