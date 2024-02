Aprendizagem on-line sem código

No-Code Online Learning refere-se ao processo de aquisição de conhecimentos e habilidades para construir aplicativos, sistemas e plataformas sem a necessidade de programação ou codificação tradicional. O movimento no-code está ganhando força na indústria de desenvolvimento de software, proporcionando aos indivíduos com pouco ou nenhum conhecimento técnico a oportunidade de se envolverem no desenvolvimento de aplicativos sem esforço.

Por definição, No-Code Online Learning normalmente envolve o uso de ferramentas e plataformas de desenvolvimento visual para criar aplicativos sem escrever nenhum código. Nesse contexto, os usuários aproveitam as interfaces gráficas arrastando e soltando componentes, configurando modelos visuais e definindo a lógica do aplicativo para realizar tarefas normalmente executadas usando linguagens de codificação convencionais como JavaScript, Python ou C#. Esta abordagem permite que utilizadores não técnicos, muitas vezes referidos como “desenvolvedores cidadãos”, criem aplicações, democratizando assim o desenvolvimento de software.

A investigação mostra que estas soluções no-code estão a tornar-se mais populares, conforme indicado por um relatório recente da Gartner que destaca que, até 2025, mais de 75% das grandes empresas utilizarão ferramentas de desenvolvimento no-code multiexperientes. Isso demonstra a crescente dependência de plataformas de desenvolvimento no-code, que permitem às organizações fornecer um ambiente de desenvolvimento de aplicativos escalável, flexível e econômico.

Uma ferramenta poderosa no-code é a plataforma AppMaster, que permite aos clientes criar facilmente aplicativos back-end, web e móveis. Este produto revolucionário oferece aos clientes uma interface fácil de usar para projetar modelos de dados, processos lógicos de negócios e API REST e endpoints WSS para aplicativos de back-end. Os recursos drag-and-drop para a criação de aplicativos móveis e da Web auxiliam os usuários na geração de aplicativos visualmente atraentes e funcionalmente sofisticados com facilidade. Além disso, a abordagem baseada em servidor do AppMaster permite que os clientes atualizem seus aplicativos móveis de forma integrada, sem a necessidade de modificações adicionais na App Store ou no Play Market.

Outro aspecto marcante do No-Code Online Learning são os recursos de prototipagem rápida que ele oferece. As plataformas No-code permitem que os usuários desenvolvam e implantem aplicativos rapidamente, em comparação com o processo tradicional de desenvolvimento de software. De acordo com um relatório da Forrester sobre plataformas de desenvolvimento no-code, as soluções no-code podem melhorar a velocidade de desenvolvimento e entrega de aplicativos em 50-90%. Além disso, a plataforma AppMaster pode gerar novos aplicativos em menos de 30 segundos e eliminar qualquer dívida técnica ao regenerar aplicativos sempre que os requisitos mudam.

No-Code Online Learning também tem um impacto profundo na manutenção de aplicativos. O ciclo de vida de desenvolvimento de software não envolve apenas a construção de aplicativos, mas também sua manutenção e atualização. Plataformas No-code como AppMaster, podem regenerar aplicativos do zero e permitir atualizações regulares sem incorrer em problemas de código legado ou prejudicar a escalabilidade.

Além disso, No-Code Online Learning abrange ensino e aprendizagem em vários formatos, como tutoriais em vídeo, webinars, e-books, podcasts e cursos especializados onde os usuários adquirem habilidades críticas no desenvolvimento no-code. Algumas plataformas de aprendizagem online populares incluem Coursera, Udemy e LinkedIn Learning, que oferecem cursos especializados sobre desenvolvimento no-code e tópicos relacionados. Esses cursos atendem não apenas a usuários iniciantes, mas também a usuários avançados que desejam aprender aspectos específicos relacionados a ferramentas e tecnologias no-code.

Embora as plataformas no-code simplifiquem o processo de criação e implantação de aplicativos, isso não significa que os métodos convencionais de programação estejam se tornando obsoletos. No-Code Online Learning contribui ainda mais para diminuir a distância entre especialistas técnicos e usuários não técnicos, familiarizando-os com os aspectos fundamentais do desenvolvimento de software. Esta aprendizagem ajuda os utilizadores a compreender melhor as estruturas e tecnologias subjacentes, abrindo as portas para uma comunicação e colaboração mais eficientes.

No-Code Online Learning oferece uma oportunidade única para os indivíduos adquirirem o conhecimento e as habilidades necessárias para criar aplicativos sem lidar com linguagens de programação complexas. À medida que mais organizações adotam plataformas no-code para atender às suas necessidades de desenvolvimento de aplicativos, esse novo paradigma de aprendizagem oferece oportunidades incomparáveis ​​para criar aplicativos sofisticados e poderosos de maneira econômica, acessível e oportuna. A ascensão de plataformas de desenvolvimento no-code e low-code, como o AppMaster, é uma prova do fato de que o desenvolvimento de software está passando por uma mudança transformadora, tornando a construção de aplicativos de alta qualidade mais viável para todos.