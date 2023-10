Truy vấn con, còn được gọi là truy vấn lồng nhau hoặc truy vấn bên trong, là truy vấn SQL được nhúng trong một truy vấn lớn hơn khác trong ngữ cảnh cơ sở dữ liệu quan hệ. Truy vấn con hỗ trợ các hoạt động truy xuất dữ liệu phức tạp và cho phép linh hoạt hơn trong việc truy vấn, lọc và sắp xếp dữ liệu bằng cách tận dụng kết quả của các truy vấn khác. Các truy vấn con được đặt trong dấu ngoặc đơn và có thể xuất hiện trong nhiều phần khác nhau của truy vấn SQL lớn hơn, bao gồm các mệnh đề SELECT, FROM, WHERE và HAVING.

Truy vấn con thường được sử dụng trong các trường hợp cần thực hiện các phép tính trung gian hoặc lọc dữ liệu dựa trên kết quả của một truy vấn khác. Trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu quan hệ, các truy vấn con thường rất cần thiết để truy cập dữ liệu trải rộng trên nhiều bảng, đặc biệt khi những dữ liệu này phụ thuộc vào nhiều mối quan hệ và ràng buộc khác nhau.

Có một số loại truy vấn phụ có thể được sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của một tình huống nhất định. Bao gồm các:

Truy vấn con vô hướng: Trả về một giá trị duy nhất.

Truy vấn con cột: Trả về một cột giá trị.

Truy vấn con hàng: Trả về một hàng dữ liệu.

Truy vấn con bảng: Trả về toàn bộ bảng dữ liệu.

Truy vấn con có thể được chia thành hai loại dựa trên hành vi của chúng:

Truy vấn con tương quan: Truy vấn con phụ thuộc vào giá trị từ truy vấn bên ngoài và được thực thi một lần cho mỗi hàng trong truy vấn bên ngoài.

Truy vấn con không tương quan: Truy vấn con có thể chạy độc lập với truy vấn bên ngoài, trả về một kết quả duy nhất mà truy vấn bên ngoài có thể sử dụng.

Khi sử dụng truy vấn con, điều quan trọng là phải xem xét các tác động về hiệu suất, vì các tập dữ liệu lớn và các mối quan hệ phức tạp có thể dẫn đến chi phí tính toán quá mức và hiệu suất truy vấn chậm. Để tối ưu hóa các truy vấn phụ, nhà phát triển có thể tận dụng các chỉ mục, sử dụng gợi ý truy vấn và sử dụng các kỹ thuật điều chỉnh hiệu suất khác như bộ nhớ đệm và phân trang. Việc sử dụng đúng các truy vấn con có thể nâng cao đáng kể tính linh hoạt và tính biểu cảm của truy vấn SQL, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp và hiệu quả hơn.

Tại AppMaster, nền tảng no-code để tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động, tầm quan trọng của truy vấn con trong cơ sở dữ liệu quan hệ được ghi nhận và tích hợp vào quy trình thiết kế. Bằng cách sử dụng mô hình dữ liệu trực quan và các nhà thiết kế quy trình kinh doanh của AppMaster, người dùng có thể dễ dàng tạo các truy vấn SQL phức tạp bao gồm các truy vấn phụ, tinh chỉnh ứng dụng của họ để truy xuất và xử lý dữ liệu theo cách hiệu quả nhất có thể.

Ví dụ: hãy xem xét tình huống trong đó người dùng muốn truy xuất danh sách khách hàng đã thực hiện ít nhất một đơn hàng trong tháng trước. Bằng cách sử dụng truy vấn con, nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng một truy vấn SQL trước tiên truy xuất tất cả các đơn đặt hàng được đặt trong tháng trước, sau đó sử dụng kết quả này làm bộ lọc để thu được dữ liệu khách hàng có liên quan.

LỰA CHỌN * Từ khách hàng Ở ĐÂU id TRONG ( CHỌN khách hàng_id TỪ đơn đặt hàng Ở ĐÂU order_date >= DATEADD(tháng, -1, GETDATE()) );

Truy vấn này minh họa sức mạnh của truy vấn con trong việc hỗ trợ các hoạt động truy xuất dữ liệu phức tạp và tối ưu hóa quy trình truy vấn. Bằng cách tận dụng các truy vấn con, nhà phát triển có thể thiết kế các ứng dụng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của người dùng, tuân thủ các quy tắc kinh doanh và tương tác hiệu quả với cơ sở dữ liệu quan hệ cơ bản.

Tóm lại, truy vấn con là một khía cạnh quan trọng của truy vấn SQL trong bối cảnh cơ sở dữ liệu quan hệ, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng hiệu quả và linh hoạt hơn. Với nền tảng no-code như AppMaster, các nhà phát triển có thể thiết kế trực quan các mô hình dữ liệu và quy trình kinh doanh của họ trong khi tự động tạo các ứng dụng tận dụng tối đa khả năng của truy vấn phụ trong các hoạt động truy xuất và xử lý dữ liệu. Bằng cách nắm vững các truy vấn phụ, các nhà phát triển có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của cơ sở dữ liệu quan hệ, cung cấp các giải pháp phần mềm hiệu quả, có thể mở rộng và tinh vi phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng.