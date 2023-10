サブクエリは、ネストされたクエリまたは内部クエリとも呼ばれ、リレーショナル データベースのコンテキストで、別のより大きなクエリ内に埋め込まれた SQL クエリです。サブクエリを使用すると、複雑なデータ取得操作が容易になり、他のクエリの結果を活用することでデータのクエリ、フィルタリング、並べ替えをより柔軟に行うことができます。サブクエリは括弧で囲まれており、SELECT、FROM、WHERE、HAVING 句など、より大きな SQL クエリのさまざまな部分に出現できます。

サブクエリは、別のクエリの結果に基づいて中間計算を実行したり、データをフィルタリングしたりする必要があるシナリオで一般的に使用されます。リレーショナル データベースの領域では、特にデータがさまざまな関係や制約を受ける場合、複数のテーブルにまたがるデータにアクセスするためにサブクエリが不可欠になることがよくあります。

特定のシナリオの特定の要件に応じて使用できるサブクエリにはいくつかの種類があります。これらには次のものが含まれます。

スカラー サブクエリ: 単一の値を返します。

列サブクエリ: 単一列の値を返します。

行サブクエリ: 単一行のデータを返します。

テーブル サブクエリ: データのテーブル全体を返します。

サブクエリは、その動作に基づいて 2 つのカテゴリに分類できます。

相関サブクエリ: 外部クエリの値に依存するサブクエリで、外部クエリの行ごとに 1 回実行されます。

非相関サブクエリ: 外部クエリから独立して実行できるサブクエリ。外部クエリで使用できる単一の結果を返します。

サブクエリを使用する場合、大規模なデータセットと複雑な関係により、過度の計算オーバーヘッドが発生し、クエリのパフォーマンスが低下する可能性があるため、パフォーマンスへの影響を考慮することが重要です。サブクエリを最適化するために、開発者はインデックスを利用したり、クエリ ヒントを利用したり、キャッシュやページネーションなどの他のパフォーマンス チューニング手法を採用したりできます。サブクエリを適切に利用すると、SQL クエリの柔軟性と表現力が大幅に向上し、開発者はより効率的で洗練されたアプリケーションを構築できるようになります。

バックエンド、Web、およびモバイル アプリケーションを作成するためのno-codeプラットフォームであるAppMasterでは、リレーショナル データベースにおけるサブクエリの重要性が認識され、設計プロセスに組み込まれています。 AppMasterのビジュアル データ モデルとビジネス プロセス デザイナーを利用することで、ユーザーはサブクエリを含む複雑な SQL クエリを簡単に生成し、可能な限り最も効率的な方法でデータを取得して処理するようにアプリケーションを微調整できます。

例として、ユーザーが先月以内に少なくとも 1 つの注文を行った顧客のリストを取得したいというシナリオを考えてみましょう。サブクエリを使用すると、開発者は最初に先月以内に行われたすべての注文を取得し、この結果をフィルタとして利用して関連する顧客データを取得する SQL クエリを簡単に構築できます。

選択する * お客様から WHERE ID IN ( 顧客IDを選択してください 注文から WHERE order_date >= DATEADD(月, -1, GETDATE()) );

このクエリは、複雑なデータ取得操作を可能にし、クエリ プロセスを最適化するサブクエリの力を示しています。サブクエリを活用することで、開発者はユーザーの要求を満たし、ビジネス ルールを遵守し、基盤となるリレーショナル データベースと効率的に対話するアプリケーションをより効果的に設計できます。

結論として、サブクエリはリレーショナル データベースのコンテキストにおける SQL クエリの重要な側面であり、開発者がより効率的で柔軟なアプリケーションを構築できるようになります。 AppMasterのようなno-codeプラットフォームを使用すると、開発者はデータ モデルとビジネス プロセスを視覚的に設計しながら、データの取得と処理操作でサブクエリの機能を最大限に活用するアプリケーションを自動的に生成できます。サブクエリを習得することで、開発者はリレーショナル データベースの可能性を最大限に引き出し、顧客の特定のニーズに合わせた効率的でスケーラブルで洗練されたソフトウェア ソリューションを提供できます。