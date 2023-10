Een subquery, ook wel geneste query of innerlijke query genoemd, is een SQL-query die is ingebed in een andere grotere query in de context van relationele databases. Subquery's vergemakkelijken complexe bewerkingen voor het ophalen van gegevens en zorgen voor meer flexibiliteit bij het opvragen, filteren en sorteren van gegevens door gebruik te maken van de resultaten van andere query's. Subquery's staan ​​tussen haakjes en kunnen voorkomen in verschillende delen van een grotere SQL-query, inclusief de clausules SELECT, FROM, WHERE en HAVING.

Subquery's worden vaak gebruikt in scenario's waarin het nodig is om tussentijdse berekeningen uit te voeren of gegevens te filteren op basis van de resultaten van een andere query. Op het gebied van relationele databases zijn subquery's vaak essentieel voor toegang tot gegevens verspreid over meerdere tabellen, vooral wanneer deze gegevens onderhevig zijn aan verschillende relaties en beperkingen.

Er zijn verschillende soorten subquery's die kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke vereisten van een bepaald scenario. Deze omvatten:

Scalaire subquery: retourneert één waarde.

Kolomsubquery: retourneert één kolom met waarden.

Rij-subquery: retourneert één rij met gegevens.

Tabelsubquery: retourneert een volledige gegevenstabel.

Subquery's kunnen op basis van hun gedrag in twee categorieën worden verdeeld:

Gecorreleerde subquery: een subquery die afhankelijk is van een waarde uit de buitenste query en één keer wordt uitgevoerd voor elke rij in de buitenste query.

Niet-gecorreleerde subquery: een subquery die onafhankelijk van de buitenste query kan worden uitgevoerd, waarbij één resultaat wordt geretourneerd dat door de buitenste query kan worden gebruikt.

Bij het gebruik van subquery's is het van cruciaal belang om rekening te houden met de gevolgen voor de prestaties, aangezien grote datasets en complexe relaties kunnen leiden tot buitensporige rekenoverhead en trage queryprestaties. Om subquery's te optimaliseren, kunnen ontwikkelaars indexen gebruiken, queryhints gebruiken en andere technieken voor prestatieverbetering gebruiken, zoals caching en paginering. Het juiste gebruik van subquery's kan de flexibiliteit en expressiviteit van SQL-query's aanzienlijk vergroten, waardoor ontwikkelaars efficiëntere en geavanceerdere applicaties kunnen bouwen.

Bij AppMaster, het no-code platform voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, wordt het belang van subquery's in relationele databases erkend en opgenomen in het ontwerpproces. Door gebruik te maken van het visuele datamodel en de bedrijfsprocesontwerpers AppMaster kunnen gebruikers moeiteloos complexe SQL-query's genereren die subquery's bevatten, waardoor hun applicaties worden verfijnd om gegevens op de meest efficiënte manier op te halen en te verwerken.

Neem bijvoorbeeld een scenario waarin een gebruiker een lijst wil ophalen van klanten die de afgelopen maand ten minste één bestelling hebben geplaatst. Met behulp van subquery's kan de ontwikkelaar eenvoudig een SQL-query samenstellen die eerst alle bestellingen van de afgelopen maand ophaalt en dit resultaat vervolgens als filter gebruikt om de relevante klantgegevens te verkrijgen.

SELECTEER * VAN klanten WAAR ID IN ( SELECT klant_id VAN bestellingen WHERE orderdatum >= DATEADD(maand, -1, GETDATE()) );

Deze query illustreert de kracht van subquery's bij het mogelijk maken van complexe gegevensophaalbewerkingen en het optimaliseren van het queryproces. Door gebruik te maken van subquery's kunnen ontwikkelaars effectiever applicaties ontwerpen die voldoen aan de eisen van gebruikers, zich houden aan bedrijfsregels en efficiënt communiceren met de onderliggende relationele database.

Concluderend zijn subquery's een belangrijk aspect van SQL-query's in de context van relationele databases, waardoor ontwikkelaars efficiëntere en flexibelere applicaties kunnen bouwen. Met een no-code platform zoals AppMaster kunnen ontwikkelaars hun datamodellen en bedrijfsprocessen visueel ontwerpen en tegelijkertijd automatisch applicaties genereren die de mogelijkheden van subquery's bij het ophalen en verwerken van gegevens volledig benutten. Door subquery's onder de knie te krijgen, kunnen ontwikkelaars het volledige potentieel van relationele databases ontsluiten en efficiënte, schaalbare en geavanceerde softwareoplossingen leveren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van hun klanten.