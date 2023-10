Une sous-requête, également appelée requête imbriquée ou requête interne, est une requête SQL intégrée dans une autre requête plus grande dans le contexte de bases de données relationnelles. Les sous-requêtes facilitent les opérations complexes de récupération de données et permettent une plus grande flexibilité dans l'interrogation, le filtrage et le tri des données en exploitant les résultats d'autres requêtes. Les sous-requêtes sont placées entre parenthèses et peuvent apparaître dans diverses parties d'une requête SQL plus vaste, notamment les clauses SELECT, FROM, WHERE et HAVING.

Les sous-requêtes sont couramment utilisées dans les scénarios où il est nécessaire d'effectuer des calculs intermédiaires ou de filtrer les données en fonction des résultats d'une autre requête. Dans le domaine des bases de données relationnelles, les sous-requêtes sont souvent essentielles pour accéder aux données réparties sur plusieurs tables, en particulier lorsque ces données sont soumises à diverses relations et contraintes.

Il existe plusieurs types de sous-requêtes qui peuvent être utilisées en fonction des exigences spécifiques d'un scénario donné. Ceux-ci inclus:

Sous-requête scalaire : renvoie une valeur unique.

Sous-requête de colonne : renvoie une seule colonne de valeurs.

Sous-requête de ligne : renvoie une seule ligne de données.

Sous-requête de table : renvoie une table entière de données.

Les sous-requêtes peuvent être divisées en deux catégories en fonction de leur comportement :

Sous-requête corrélée : sous-requête qui dépend d'une valeur de la requête externe et est exécutée une fois pour chaque ligne de la requête externe.

Sous-requête non corrélée : sous-requête qui peut être exécutée indépendamment de la requête externe, renvoyant un résultat unique pouvant être utilisé par la requête externe.

Lors de l'utilisation de sous-requêtes, il est crucial de prendre en compte les implications en termes de performances, car des ensembles de données volumineux et des relations complexes peuvent entraîner une surcharge de calcul excessive et un ralentissement des performances des requêtes. Pour optimiser les sous-requêtes, les développeurs peuvent exploiter les index, utiliser des indicateurs de requête et utiliser d'autres techniques d'optimisation des performances telles que la mise en cache et la pagination. Une utilisation appropriée des sous-requêtes peut améliorer considérablement la flexibilité et l'expressivité des requêtes SQL, permettant ainsi aux développeurs de créer des applications plus efficaces et plus sophistiquées.

Chez AppMaster, la plateforme no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, l'importance des sous-requêtes dans les bases de données relationnelles est reconnue et intégrée dans le processus de conception. En utilisant le modèle de données visuel et les concepteurs de processus métier d' AppMaster, les utilisateurs peuvent générer sans effort des requêtes SQL complexes incluant des sous-requêtes, affinant ainsi leurs applications pour récupérer et traiter les données de la manière la plus efficace possible.

À titre d'exemple, considérons un scénario dans lequel un utilisateur souhaite récupérer une liste de clients qui ont passé au moins une commande au cours du mois dernier. À l'aide de sous-requêtes, le développeur peut facilement créer une requête SQL qui récupère d'abord toutes les commandes passées au cours du mois dernier, puis utilise ce résultat comme filtre pour obtenir les données clients pertinentes.

SÉLECTIONNER * DES clients OÙ identifiant DANS ( SELECT client_id DE commandes OÙ date_commande >= DATEADD(mois, -1, GETDATE()) );

Cette requête illustre la puissance des sous-requêtes pour permettre des opérations complexes de récupération de données et optimiser le processus d'interrogation. En exploitant les sous-requêtes, les développeurs peuvent concevoir plus efficacement des applications qui répondent aux demandes des utilisateurs, respectent les règles métier et interagissent efficacement avec la base de données relationnelle sous-jacente.

En conclusion, les sous-requêtes constituent un aspect clé des requêtes SQL dans le contexte des bases de données relationnelles, permettant aux développeurs de créer des applications plus efficaces et plus flexibles. Avec une plateforme no-code comme AppMaster, les développeurs peuvent concevoir visuellement leurs modèles de données et leurs processus métier tout en générant automatiquement des applications qui utilisent pleinement les capacités des sous-requêtes dans les opérations de récupération et de traitement des données. En maîtrisant les sous-requêtes, les développeurs peuvent libérer tout le potentiel des bases de données relationnelles, en fournissant des solutions logicielles efficaces, évolutives et sophistiquées adaptées aux besoins spécifiques de leurs clients.