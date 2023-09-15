في سياق قواعد البيانات العلائقية، "المخطط الفرعي" هو بناء قاعدة بيانات منطقية يصف مجموعة فرعية أو طريقة عرض محددة لمخطط قاعدة البيانات الأصلية. المخطط الفرعي هو في الأساس تمثيل مخصص لقاعدة البيانات يهدف إلى تلبية الاحتياجات المحددة للمستخدم أو التطبيق. من خلال تحديد المخططات الفرعية المناسبة، يمكن لمسؤول قاعدة البيانات أو مهندس النظام تقسيم الوصول إلى البيانات المخزنة داخل قاعدة بيانات علائقية بشكل فعال، مما يضمن أن المستخدمين والتطبيقات لديهم فقط إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها للعمليات الخاصة بهم. يعد هذا المفهوم أمرًا حيويًا للحفاظ على أمان قاعدة البيانات وسلامتها وأدائها.

يعمل المخطط الفرعي كطبقة وسيطة بين المخطط الأساسي (أو المخطط الفعلي) والمستخدم/التطبيق الذي يحتاج إلى الوصول إلى البيانات. يمثل المخطط الأساسي البنية العامة لقاعدة البيانات العلائقية، بما في ذلك جميع الجداول والعلاقات والقيود والفهارس التي تنظم البيانات فعليًا. من ناحية أخرى، يعد المخطط الفرعي عرضًا منطقيًا لهذا المخطط الأساسي، حيث يعرض فقط الأجزاء ذات الصلة للمستخدم أو التطبيق المقصود. من خلال إنشاء مخططات فرعية لأغراض مختلفة، يمكن لمسؤول قاعدة البيانات إنشاء حدود واضحة وإدارة التفاعلات بين المستخدمين والتطبيقات وقاعدة البيانات نفسها بشكل فعال.

على سبيل المثال، فكر في مؤسسة بها أقسام متعددة مثل المالية والموارد البشرية والمبيعات. يمكن لقاعدة بيانات علائقية واحدة تخزين جميع بيانات الأقسام؛ ومع ذلك، لا يحتاج جميع الموظفين إلى الوصول إلى المعلومات الخاصة بكل قسم. من خلال تحديد مخططات فرعية منفصلة لكل قسم، يمكن للمؤسسة التأكد من أن موظفي الشؤون المالية يمكنهم فقط عرض البيانات المتعلقة بالتمويل والتفاعل معها، بينما يتعامل موظفو الموارد البشرية فقط مع البيانات المتعلقة بالموارد البشرية، وما إلى ذلك. يعمل هذا الوصول المقيد على تعزيز أمان البيانات وتحسين إمكانية إدارة النظام بشكل عام.

يمكن أيضًا تصميم المخططات الفرعية لفرض قيود محددة على البيانات. على سبيل المثال، يمكن تعريف مخطط فرعي يسمح فقط بالوصول للقراءة، مما يضمن عدم تمكن أي تطبيق أو مستخدم يستخدم هذا المخطط الفرعي من تعديل البيانات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي إنشاء مخططات فرعية لأدوار مستخدم مختلفة إلى تمكين التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) بكفاءة وقابلية للإدارة داخل نظام قاعدة بيانات علائقية.

يؤدي تنفيذ المخططات الفرعية بشكل فعال إلى تقليل تعقيد وحجم مخطط قاعدة البيانات عن طريق تقسيمه إلى مكونات يمكن التحكم فيها. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى أداء أفضل، حيث يمكن تقييم المخطط الفرعي الأصغر والوصول إليه بسرعة أكبر. علاوة على ذلك، فهو يقلل من مخاطر الأخطاء، ويسهل عملية الصيانة وتحديثات المخطط.

عند العمل مع نظام no-code مثل AppMaster ، فإن الاستفادة من قوة المخططات الفرعية يمكن أن تفيد بشكل كبير عملية تطوير التطبيق. من خلال تحديد مجموعة من المخططات الفرعية المصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لمكونات التطبيق المختلفة، يمكن للمطورين إنشاء حلول معيارية وقابلة للتطوير تتفاعل مع قاعدة البيانات العلائقية بطريقة آمنة وفعالة. تم تصميم AppMaster للتخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن دمج المخططات الفرعية بسلاسة داخل التطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يجعلها محدثة وعالية الأداء.

باختصار، يمثل المخطط الفرعي طريقة عرض معينة أو مجموعة فرعية من المخطط الأساسي لقاعدة بيانات علائقية. والغرض الأساسي منه هو توفير الوصول المتحكم والآمن إلى أجزاء محددة من البيانات لمستخدمين وتطبيقات مختلفة. يتيح ذلك لنظام قاعدة البيانات إمكانية تقسيم الوصول وإدارة الأمان بشكل أفضل والحفاظ على مستويات الأداء. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تضخيم فوائد استخدام المخططات الفرعية، مما يمكّن المطورين من تطوير تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة بسرعة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائهم وشركاتهم.