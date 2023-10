Podzapytanie, zwane także zapytaniem zagnieżdżonym lub zapytaniem wewnętrznym, to zapytanie SQL osadzone w innym większym zapytaniu w kontekście relacyjnych baz danych. Podzapytania ułatwiają złożone operacje pobierania danych i pozwalają na większą elastyczność w wykonywaniu zapytań, filtrowaniu i sortowaniu danych poprzez wykorzystanie wyników innych zapytań. Podzapytania są ujęte w nawiasy i mogą pojawiać się w różnych częściach większego zapytania SQL, w tym w klauzulach SELECT, FROM, WHERE i HAVING.

Podzapytania są powszechnie używane w scenariuszach, w których konieczne jest wykonanie obliczeń pośrednich lub filtrowanie danych na podstawie wyników innego zapytania. W dziedzinie relacyjnych baz danych podzapytania są często niezbędne do uzyskania dostępu do danych rozproszonych w wielu tabelach, zwłaszcza gdy dane te podlegają różnym związkom i ograniczeniom.

Istnieje kilka rodzajów podzapytań, które można wykorzystać w zależności od konkretnych wymagań danego scenariusza. Obejmują one:

Podzapytanie skalarne: Zwraca pojedynczą wartość.

Podzapytanie kolumnowe: zwraca pojedynczą kolumnę wartości.

Podzapytanie wierszowe: Zwraca pojedynczy wiersz danych.

Podzapytanie tabeli: Zwraca całą tabelę danych.

Podzapytania można podzielić na dwie kategorie w zależności od ich zachowania:

Skorelowane podzapytanie: Podzapytanie zależne od wartości z zapytania zewnętrznego i wykonywane raz dla każdego wiersza zapytania zewnętrznego.

Podzapytanie nieskorelowane: podzapytanie, które można uruchomić niezależnie od zapytania zewnętrznego i zwrócić pojedynczy wynik, który może zostać wykorzystany w zapytaniu zewnętrznym.

Korzystając z podzapytań, należy wziąć pod uwagę wpływ na wydajność, ponieważ duże zbiory danych i złożone relacje mogą prowadzić do nadmiernego obciążenia obliczeniowego i spowolnienia wydajności zapytań. Aby zoptymalizować podzapytania, programiści mogą wykorzystać indeksy, wskazówki dotyczące zapytań i zastosować inne techniki dostrajania wydajności, takie jak buforowanie i paginacja. Właściwe wykorzystanie podzapytań może znacznie zwiększyć elastyczność i wyrazistość zapytań SQL, umożliwiając programistom tworzenie bardziej wydajnych i wyrafinowanych aplikacji.

W AppMaster, no-code platformie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, znaczenie podzapytań w relacyjnych bazach danych jest rozpoznawane i uwzględniane w procesie projektowania. Wykorzystując wizualny model danych i projektantów procesów biznesowych AppMaster, użytkownicy mogą bez wysiłku generować złożone zapytania SQL zawierające podzapytania, dostrajając swoje aplikacje tak, aby pobierały i przetwarzały dane w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Jako przykład rozważmy scenariusz, w którym użytkownik chce pobrać listę klientów, którzy złożyli co najmniej jedno zamówienie w ciągu ostatniego miesiąca. Korzystając z podzapytań, programista może łatwo skonstruować zapytanie SQL, które najpierw wyszuka wszystkie zamówienia złożone w ciągu ostatniego miesiąca, a następnie wykorzysta ten wynik jako filtr w celu uzyskania odpowiednich danych klienta.

WYBIERAĆ * OD klientów GDZIE identyfikator IN ( WYBIERZ identyfikator_klienta Z zamówień GDZIE data_zamówienia >= DATEADD(miesiąc, -1, GETDATE()) );

To zapytanie ilustruje siłę podzapytań w umożliwianiu złożonych operacji pobierania danych i optymalizacji procesu wysyłania zapytań. Wykorzystując podzapytania, programiści mogą skuteczniej projektować aplikacje, które spełniają wymagania użytkowników, są zgodne z regułami biznesowymi i efektywnie współdziałają z bazową relacyjną bazą danych.

Podsumowując, podzapytania są kluczowym aspektem zapytań SQL w kontekście relacyjnych baz danych, umożliwiając programistom tworzenie bardziej wydajnych i elastycznych aplikacji. Dzięki platformie no-code takiej jak AppMaster, programiści mogą wizualnie projektować swoje modele danych i procesy biznesowe, jednocześnie automatycznie generując aplikacje, które w pełni wykorzystują możliwości podzapytań w operacjach pobierania i przetwarzania danych. Opanowując podzapytania, programiści mogą uwolnić pełny potencjał relacyjnych baz danych, dostarczając wydajne, skalowalne i wyrafinowane rozwiązania programowe dostosowane do specyficznych potrzeb swoich klientów.