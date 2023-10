Subkueri, juga dikenal sebagai kueri bersarang atau kueri dalam, adalah kueri SQL yang tertanam dalam kueri lain yang lebih besar dalam konteks database relasional. Subkueri memfasilitasi operasi pengambilan data yang kompleks dan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam membuat kueri, memfilter, dan mengurutkan data dengan memanfaatkan hasil kueri lainnya. Subkueri diapit dalam tanda kurung dan dapat muncul di berbagai bagian kueri SQL yang lebih besar, termasuk klausa SELECT, FROM, WHERE, dan HAVING.

Subkueri biasanya digunakan dalam skenario yang memerlukan penghitungan perantara atau memfilter data berdasarkan hasil kueri lain. Dalam bidang database relasional, subkueri seringkali penting untuk mengakses data yang tersebar di beberapa tabel, terutama ketika data ini tunduk pada berbagai hubungan dan batasan.

Ada beberapa jenis subkueri yang dapat digunakan tergantung pada kebutuhan spesifik skenario tertentu. Ini termasuk:

Subkueri skalar: Mengembalikan nilai tunggal.

Subkueri kolom: Mengembalikan satu kolom nilai.

Subkueri baris: Mengembalikan satu baris data.

Subkueri tabel: Mengembalikan seluruh tabel data.

Subkueri dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan perilakunya:

Subkueri berkorelasi: Subkueri yang bergantung pada nilai dari kueri luar, dan dijalankan satu kali untuk setiap baris dalam kueri luar.

Subkueri yang tidak berkorelasi: Subkueri yang dapat dijalankan secara independen dari kueri luar, mengembalikan hasil tunggal yang dapat digunakan oleh kueri luar.

Saat menggunakan subkueri, penting untuk mempertimbangkan implikasi performa, karena kumpulan data yang besar dan hubungan yang kompleks dapat menyebabkan overhead komputasi yang berlebihan dan memperlambat performa kueri. Untuk mengoptimalkan subkueri, pengembang dapat memanfaatkan indeks, memanfaatkan petunjuk kueri, dan menggunakan teknik penyesuaian kinerja lainnya seperti caching dan pagination. Pemanfaatan subkueri yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan fleksibilitas dan ekspresi kueri SQL, memungkinkan pengembang membangun aplikasi yang lebih efisien dan canggih.

Di AppMaster, platform no-code untuk membuat aplikasi backend, web, dan seluler, pentingnya subkueri dalam database relasional dikenali dan dimasukkan ke dalam proses desain. Dengan memanfaatkan model data visual dan perancang proses bisnis AppMaster, pengguna dapat dengan mudah menghasilkan kueri SQL kompleks yang mencakup subkueri, menyempurnakan aplikasi mereka untuk mengambil dan memproses data dengan cara seefisien mungkin.

Sebagai contoh, pertimbangkan skenario ketika pengguna ingin mengambil daftar pelanggan yang telah membuat setidaknya satu pesanan dalam sebulan terakhir. Dengan menggunakan subkueri, pengembang dapat dengan mudah membuat kueri SQL yang pertama-tama mengambil semua pesanan yang dilakukan dalam sebulan terakhir, dan kemudian menggunakan hasil ini sebagai filter untuk mendapatkan data pelanggan yang relevan.

PILIH * DARI pelanggan DIMANA ID DI ( PILIH ID_pelanggan DARI pesanan WHERE order_date >= DATEADD(bulan, -1, GETDATE()) );

Kueri ini menggambarkan kekuatan subkueri dalam mengaktifkan operasi pengambilan data yang kompleks dan mengoptimalkan proses kueri. Dengan memanfaatkan subkueri, pengembang dapat merancang aplikasi secara lebih efektif yang memenuhi permintaan pengguna, mematuhi aturan bisnis, dan berinteraksi secara efisien dengan database relasional yang mendasarinya.

Kesimpulannya, subkueri adalah aspek kunci dari kueri SQL dalam konteks database relasional, yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi yang lebih efisien dan fleksibel. Dengan platform no-code seperti AppMaster, pengembang dapat merancang model data dan proses bisnis mereka secara visual sambil secara otomatis menghasilkan aplikasi yang sepenuhnya memanfaatkan kemampuan subkueri dalam operasi pengambilan dan pemrosesan data. Dengan menguasai subquery, pengembang dapat membuka potensi penuh dari database relasional, memberikan solusi perangkat lunak yang efisien, terukur, dan canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan mereka.