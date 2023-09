Low-code startups zijn opkomende ondernemingen die gebruik maken van low-code ontwikkelingsplatforms (LCDP’s) om de ontwikkeling en implementatie van softwareoplossingen te versnellen. Deze platforms stellen bedrijven in staat applicaties te creëren met een minimale afhankelijkheid van traditionele programmering, waardoor de tijd en kosten die gepaard gaan met het ontwikkelen en onderhouden van aangepaste software worden verminderd. Door het softwareontwikkelingsproces te vereenvoudigen, kunnen low-code startups zich concentreren op het leveren van functionaliteit en gebruikerservaring die zich richten op specifieke markten en niches.

De kern van low-code ontwikkelplatforms wordt gevormd door het concept van visuele programmering, waarmee gebruikers applicaties kunnen ontwerpen, ontwikkelen en implementeren via grafische gebruikersinterfaces en configuratie in plaats van met de hand te coderen. In deze context bestaat een low-code startup doorgaans uit professionals met verschillende achtergronden, waaronder bedrijfsanalisten, IT-specialisten en softwareontwikkelaars, die met behulp van deze platforms samenwerken aan het ontwerp en de ontwikkeling van applicaties.

Een onderzoek van Gartner voorspelt dat in 2024 de ontwikkeling low-code applicaties verantwoordelijk zal zijn voor ruim 65% van de applicatieontwikkelingsactiviteiten. Deze stijging in populariteit duidt op de groeiende vraag naar snellere, kosteneffectievere softwareontwikkelingsprocessen, waar low-code startups goed op kunnen inspelen. Durfkapitalisten en investeerders onderkennen dit potentieel en tonen steeds meer interesse in het steunen van low-code startups, en dragen zo bij aan hun groei en expansie.

Een voorbeeld van een low-code succesverhaal is Appian , een pionier op het gebied low-code die in 2017 naar de beurs ging. Het platform stelt bedrijven in staat procesgerichte en casemanagementsoftwareoplossingen te creëren die zijn afgestemd op hun behoeften.

In de voorhoede van de no-code revolutie bevindt zich het AppMaster platform, waarmee gebruikers applicaties voor het web, mobiel en backend kunnen ontwerpen en ontwikkelen zonder code te hoeven schrijven. Door een visuele interface te bieden voor het ontwerpen van datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS- endpoints, verlaagt AppMaster de ontwikkeltijd en -kosten aanzienlijk. Applicaties die met AppMaster zijn gegenereerd, zijn gebouwd met de allernieuwste talen en frameworks, zoals Go voor backend, Vue3 voor web, Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Bovendien zorgt de servergestuurde aanpak van AppMaster ervoor dat applicaties kunnen worden bijgewerkt zonder dat er nieuwe versies bij appstores hoeven te worden ingediend.

Low-code startups zijn met name geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB) die vaak te maken hebben met beperkte budgetten en ontwikkelingsmiddelen. Door gebruik te maken van low-code ontwikkelingsplatforms kunnen deze bedrijven oplossingen op maat ontwikkelen en implementeren tegen een fractie van de tijd en kosten van traditionele ontwikkelingsmethoden. Dit helpt het MKB om wendbaar te blijven en te reageren op veranderende marktomstandigheden, de operationele efficiëntie te verbeteren en hun klantenbestand beter te bedienen.

Bedrijven kunnen om verschillende redenen ook profiteren van het adopteren van low-code ontwikkelingsplatforms. Met de toenemende complexiteit van de IT-infrastructuur, monolithische legacy-systemen en een hoge mate van maatwerk kan het beheren en onderhouden van bedrijfssoftware een enorme uitdaging worden. Low-code platforms stellen bedrijven in staat hun digitale transformatieproces te versnellen en hun softwarestack te moderniseren zonder aanzienlijke technische schulden aan te gaan of exorbitante bedragen uit te geven aan ontwikkeling en onderhoud.

De flexibiliteit en schaalbaarheid van low-code platforms stellen bedrijven in staat applicaties te creëren die naadloos integreren met hun huidige technologie-stack of opschalen om grotere gebruikersbases en databelastingen te accommoderen. Dit betekent dat bedrijven uitgebreide softwareoplossingen kunnen bouwen, compleet met serverbackends, websites, klantportals en native mobiele applicaties die tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften, zonder zich zorgen te hoeven maken over de kosten en complexiteit die gepaard gaan met handmatig coderen.

Samenvattend: low-code startups hervormen het softwareontwikkelingslandschap door bedrijven een sneller, kosteneffectiever alternatief te bieden voor traditionele ontwikkelingsmethoden. Door gebruik te maken van visuele programmering en intuïtieve drag-and-drop interfaces, stellen deze startups bedrijven in staat aangepaste softwareoplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren met minimale afhankelijkheid van handmatige codering. Nu de vraag naar efficiëntere en toegankelijkere softwareontwikkeling blijft groeien, zijn low-code startups goed gepositioneerd om te profiteren van deze paradigmaverschuiving en innovatieve, flexibele en schaalbare oplossingen te leveren aan markten in nood.