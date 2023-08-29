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低代码初创公司

Aug 29, 2023

Low-code初创公司是利用low-code开发平台（LCDP）加速软件解决方案的开发和部署的新兴企业。这些平台使企业能够在最小程度地依赖传统编程的情况下创建应用程序，从而减少与开发和维护定制软件相关的时间和成本。通过简化软件开发流程， low-code初创公司能够专注于提供迎合特定市场和利基市场的功能和用户体验。

low-code开发平台的核心是可视化编程的概念，它允许用户通过图形用户界面和配置而不是手动编码来设计、开发和部署应用程序。在这种背景下， low-code初创公司通常由来自不同背景的专业人士组成，包括业务分析师、IT 专家和软件开发人员，他们使用这些平台协作进行应用程序设计和开发。

Gartner的一项研究预测，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。受欢迎程度的激增意味着对更快、更具成本效益的软件开发流程的需求不断增长，而low-code初创公司可以很好地满足这一需求。认识到这种潜力，风险资本家和投资者越来越有兴趣支持low-code初创公司，为其成长和扩张做出贡献。

Appianlow-code成功故事的一个例子，它low-code领域的先驱，于 2017 年上市。其平台使企业能够根据自己的需求创建以流程为中心的案例管理软件解决方案。

AppMaster平台处于no-code革命的最前沿，它使用户能够设计和开发 Web、移动和后端应用程序，而无需编写任何代码。通过提供用于设计数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS endpoints的可视化界面， AppMaster显着减少了开发时间和成本。使用AppMaster生成的应用程序是使用尖端语言和框架构建的，例如用于后端的 Go、用于 Web 的 Vue3、用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及用于 iOS 的SwiftUI 。此外， AppMaster的服务器驱动方法确保应用程序可以更新，而无需向应用程序商店提交新版本。

Low-code初创公司特别适合预算和开发资源有限的中小型企业 (SMB)。通过利用low-code开发平台，这些企业可以以传统开发方法的一小部分时间和成本来开发和部署自定义解决方案。这有助于中小型企业保持敏捷性并响应不断变化的市场条件，提高运营效率并更好地服务其客户群。

由于各种原因，企业还可以从采用low-code开发平台中受益。随着 IT 基础设施、单一遗留系统和高度定制化的日益复杂，管理和维护企业软件可能成为一项巨大的挑战。 Low-code平台使企业能够加速其数字化转型过程并实现软件堆栈现代化，而不会产生大量技术债务或在开发和维护上花费大量资金。

low-code平台的灵活性和可扩展性使企业能够创建与当前技术堆栈无缝集成或扩展以适应更大的用户群和数据负载的应用程序。这意味着企业可以构建全面的软件解决方案，包括满足其特定需求的服务器后端、网站、客户门户和本机移动应用程序，而不必担心与手动编码相关的成本和复杂性。

总之， low-code初创公司正在通过为企业提供比传统开发方法更快、更具成本效益的替代方案来重塑软件开发格局。这些初创公司利用可视化编程和直观的drag-and-drop界面，使企业能够设计、开发和部署定制软件解决方案，同时最大限度地减少对手动编码的依赖。随着对更高效、更易于访问的软件开发的需求不断增长， low-code初创公司处于有利地位，可以利用这种范式转变，为有需要的市场提供创新、敏捷和可扩展的解决方案。

探索更多术语:
低代码互操作性 低代码会议 低代码供应商 低代码发行说明 低代码可扩展性 低代码后端 低代码堆栈 低代码安全性 低代码工资 低代码标准 低代码现代化 低代码生命周期 低代码编排 低代码许可 低代码设计 低代码里程碑

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