Startupy z niskim kodem

Startupy Low-code to wschodzące przedsiębiorstwa, które wykorzystują platformy programistyczne low-code (LCDP) w celu przyspieszenia rozwoju i wdrażania rozwiązań programowych. Platformy te umożliwiają firmom tworzenie aplikacji przy minimalnym uzależnieniu od tradycyjnego programowania, redukując w ten sposób czas i koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem oprogramowania niestandardowego. Upraszczając proces tworzenia oprogramowania, start low-code mogą skoncentrować się na dostarczaniu funkcjonalności i doświadczenia użytkownika, które odpowiadają konkretnym rynkom i niszom.

Sercem platform programistycznych low-code jest koncepcja programowania wizualnego, która umożliwia użytkownikom projektowanie, rozwijanie i wdrażanie aplikacji za pomocą graficznych interfejsów użytkownika i konfiguracji, a nie ręcznego kodowania. W tym kontekście startup low-code zazwyczaj składa się z specjalistów z różnych środowisk, w tym analityków biznesowych, specjalistów IT i programistów, którzy wspólnie pracują nad projektowaniem i rozwojem aplikacji przy użyciu tych platform.

Badanie przeprowadzone przez firmę Gartner przewiduje, że do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie odpowiadać za ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji. Ten wzrost popularności oznacza rosnące zapotrzebowanie na szybsze i bardziej opłacalne procesy tworzenia oprogramowania, z którymi dobrze radzą sobie start low-code. Dostrzegając ten potencjał, inwestorzy i inwestorzy venture capital coraz częściej wykazują zainteresowanie wspieraniem start-upów low-code, przyczyniając się do ich wzrostu i ekspansji.

Przykładem sukcesu w zakresie low-code low-code firma Appian , pionier w tej dziedzinie, który wszedł na giełdę w 2017 roku. Jej platforma umożliwia firmom tworzenie rozwiązań programowych zorientowanych na procesy i zarządzanie przypadkami, dostosowanych do ich potrzeb.

Na czele rewolucji no-code stoi platforma AppMaster , która umożliwia użytkownikom projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych bez konieczności pisania kodu. Zapewniając wizualny interfejs do projektowania modeli danych, logiki biznesowej, REST API i endpoints WSS, AppMaster znacznie skraca czas i koszty programowania. Aplikacje generowane za pomocą AppMaster są budowane przy użyciu najnowocześniejszych języków i frameworków, takich jak Go dla backendu, Vue3 dla Internetu, Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Ponadto podejście AppMaster oparte na serwerze zapewnia, że ​​aplikacje można aktualizować bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami.

Startupy Low-code są szczególnie odpowiednie dla małych i średnich firm (SMB), które często borykają się z ograniczonymi budżetami i zasobami na rozwój. Wykorzystując platformy programistyczne low-code, firmy te mogą opracowywać i wdrażać niestandardowe rozwiązania przy ułamku czasu i kosztów w porównaniu z tradycyjnymi metodami programowania. Pomaga to małym i średnim firmom zachować elastyczność i reagować na zmieniające się warunki rynkowe, poprawiać efektywność operacyjną i lepiej obsługiwać bazę klientów.

Przedsiębiorstwa mogą również z różnych powodów odnieść korzyści z przyjęcia platform programistycznych low-code. Wraz z rosnącą złożonością infrastruktury IT, monolitycznymi starszymi systemami i wysokim stopniem dostosowywania, zarządzanie i konserwacja oprogramowania dla przedsiębiorstw może stać się ogromnym wyzwaniem. Platformy Low-code pozwalają przedsiębiorstwom przyspieszyć proces transformacji cyfrowej i unowocześnić stos oprogramowania bez zaciągania znacznego długu technicznego lub wydawania wygórowanych kwot na rozwój i utrzymanie.

Elastyczność i skalowalność platform wymagających low-code umożliwia firmom tworzenie aplikacji, które płynnie integrują się z ich obecnym stosem technologii lub można je skalować w celu dostosowania do większej bazy użytkowników i obciążenia danych. Oznacza to, że firmy mogą tworzyć kompleksowe rozwiązania programowe, obejmujące zaplecze serwerowe, strony internetowe, portale klientów i natywne aplikacje mobilne, które zaspokoją ich specyficzne potrzeby, bez konieczności martwienia się o koszty i złożoność związaną z ręcznym kodowaniem.

Podsumowując, start-upy wykorzystujące low-code zmieniają krajobraz tworzenia oprogramowania, oferując firmom szybszą i bardziej opłacalną alternatywę dla tradycyjnych metod tworzenia oprogramowania. Wykorzystując programowanie wizualne i intuicyjne interfejsy drag-and-drop, te start-upy umożliwiają firmom projektowanie, opracowywanie i wdrażanie niestandardowych rozwiązań programowych przy minimalnej konieczności ręcznego kodowania. Ponieważ zapotrzebowanie na bardziej wydajne i dostępne oprogramowanie stale rośnie, start low-code są dobrze przygotowane do wykorzystania tej zmiany paradygmatu, dostarczając innowacyjne, sprawne i skalowalne rozwiązania potrzebującym rynkom.