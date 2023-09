Les startups Low-code sont des entreprises émergentes qui exploitent les plateformes de développement low-code (LCDP) pour accélérer le développement et le déploiement de solutions logicielles. Ces plates-formes permettent aux entreprises de créer des applications en s'appuyant le moins possible sur la programmation traditionnelle, réduisant ainsi le temps et les coûts associés au développement et à la maintenance de logiciels personnalisés. En simplifiant le processus de développement logiciel, les startups low-code peuvent se concentrer sur la fourniture de fonctionnalités et d'une expérience utilisateur adaptées à des marchés et des niches spécifiques.

Au cœur des plateformes de développement low-code se trouve le concept de programmation visuelle, qui permet aux utilisateurs de concevoir, développer et déployer des applications via des interfaces utilisateur graphiques et une configuration plutôt que par un codage manuel. Dans ce contexte, une startup low-code comprend généralement des professionnels d'horizons divers, notamment des analystes commerciaux, des spécialistes informatiques et des développeurs de logiciels, qui travaillent en collaboration sur la conception et le développement d'applications à l'aide de ces plateformes.

Une étude de Gartner prédit que d’ici 2024, le développement d’applications low-code représentera plus de 65 % de l’activité de développement d’applications. Cette montée en popularité signifie la demande croissante de processus de développement logiciel plus rapides et plus rentables, à laquelle les startups low-code sont bien placées pour répondre. Conscients de ce potentiel, les investisseurs en capital-risque et les investisseurs manifestent de plus en plus d’intérêt pour soutenir les startups low-code, contribuant ainsi à leur croissance et à leur expansion.

Un exemple de réussite du low-code est Appian , un pionnier dans le domaine du low-code devenu public en 2017. Sa plate-forme permet aux entreprises de créer des solutions logicielles de gestion de cas et centrées sur les processus, adaptées à leurs besoins.

À l'avant-garde de la révolution no-code se trouve la plateforme AppMaster , qui permet aux utilisateurs de concevoir et de développer des applications pour le Web, les mobiles et le backend sans écrire de code. En fournissant une interface visuelle pour la conception de modèles de données, de logique métier, d'API REST et endpoints WSS, AppMaster réduit considérablement le temps et les coûts de développement. Les applications générées avec AppMaster sont construites avec des langages et des frameworks de pointe, tels que Go pour le backend, Vue3 pour le Web, Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. De plus, l'approche serveur d' AppMaster garantit que les applications peuvent être mises à jour sans avoir à soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications.

Les startups Low-code sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes entreprises (PME) qui sont souvent confrontées à des budgets et des ressources de développement limités. En tirant parti des plateformes de développement low-code, ces entreprises peuvent développer et déployer des solutions personnalisées en une fraction du temps et du coût des méthodes de développement traditionnelles. Cela aide les PME à rester agiles et réactives face à l’évolution des conditions du marché, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à mieux servir leur clientèle.

Les entreprises peuvent également bénéficier de l’adoption de plateformes de développement low-code pour diverses raisons. Avec la complexité croissante de l’infrastructure informatique, les systèmes existants monolithiques et un degré élevé de personnalisation, la gestion et la maintenance des logiciels d’entreprise peuvent devenir un immense défi. Les plates-formes Low-code permettent aux entreprises d'accélérer leur processus de transformation numérique et de moderniser leur pile logicielle sans contracter de dette technique importante ni dépenser des sommes exorbitantes en développement et en maintenance.

La flexibilité et l'évolutivité des plates-formes low-code permettent aux entreprises de créer des applications qui s'intègrent parfaitement à leur pile technologique actuelle ou qui s'adaptent à des bases d'utilisateurs et des charges de données plus importantes. Cela signifie que les entreprises peuvent créer des solutions logicielles complètes, comprenant des backends de serveur, des sites Web, des portails clients et des applications mobiles natives qui répondent à leurs besoins spécifiques, sans avoir à se soucier du coût et de la complexité associés au codage manuel.

En résumé, les startups low-code remodèlent le paysage du développement logiciel en offrant aux entreprises une alternative plus rapide et plus rentable aux méthodes de développement traditionnelles. Tirant parti de la programmation visuelle et des interfaces intuitives drag-and-drop, ces startups permettent aux entreprises de concevoir, développer et déployer des solutions logicielles personnalisées avec un minimum de recours au codage manuel. Alors que la demande de développement de logiciels plus efficaces et plus accessibles continue de croître, les startups low-code sont bien placées pour capitaliser sur ce changement de paradigme, en proposant des solutions innovantes, agiles et évolutives aux marchés qui en ont besoin.