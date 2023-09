Inicializações de baixo código

As startups Low-code são empresas emergentes que utilizam plataformas de desenvolvimento low-code (LCDPs) para acelerar o desenvolvimento e a implantação de soluções de software. Essas plataformas permitem que as empresas criem aplicativos com dependência mínima da programação tradicional, reduzindo assim o tempo e o custo associados ao desenvolvimento e à manutenção de software personalizado. Ao simplificar o processo de desenvolvimento de software, as startups low-code são capazes de se concentrar no fornecimento de funcionalidades e experiência do usuário que atendem a mercados e nichos específicos.

No centro das plataformas de desenvolvimento low-code está o conceito de programação visual, que permite aos usuários projetar, desenvolver e implantar aplicativos por meio de interfaces gráficas de usuário e configuração, em vez de codificação manual. Nesse contexto, uma startup low-code normalmente é composta por profissionais de diversas formações, incluindo analistas de negócios, especialistas em TI e desenvolvedores de software, que trabalham colaborativamente no design e desenvolvimento de aplicações usando essas plataformas.

Um estudo da Gartner prevê que, até 2024, o desenvolvimento de aplicações low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicações. Esse aumento na popularidade significa a crescente demanda por processos de desenvolvimento de software mais rápidos e econômicos, que as startups low-code estão bem posicionadas para atender. Reconhecendo este potencial, os capitalistas de risco e os investidores demonstram cada vez mais interesse em apoiar startups low-code, contribuindo para o seu crescimento e expansão.

Um exemplo de história de sucesso low-code é a Appian , pioneira no espaço low-code que se tornou pública em 2017. Sua plataforma permite que as empresas criem soluções de software centradas em processos e de gerenciamento de casos adaptadas às suas necessidades.

Na vanguarda da revolução no-code está a plataforma AppMaster , que permite aos usuários projetar e desenvolver aplicativos para web, dispositivos móveis e back-end sem escrever nenhum código. Ao fornecer uma interface visual para projetar modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS, AppMaster reduz significativamente o tempo e o custo de desenvolvimento. Os aplicativos gerados com AppMaster são construídos com linguagens e frameworks de última geração, como Go para backend, Vue3 para web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Além disso, a abordagem orientada ao servidor do AppMaster garante que os aplicativos possam ser atualizados sem a necessidade de enviar novas versões às lojas de aplicativos.

As startups Low-code são particularmente adequadas para pequenas e médias empresas (SMBs) que muitas vezes enfrentam orçamentos e recursos de desenvolvimento limitados. Ao aproveitar plataformas de desenvolvimento low-code, essas empresas podem desenvolver e implantar soluções personalizadas por uma fração do tempo e do custo dos métodos de desenvolvimento tradicionais. Isto ajuda as pequenas e médias empresas a permanecerem ágeis e receptivas às mudanças nas condições do mercado, a melhorarem a eficiência operacional e a servirem melhor a sua base de clientes.

As empresas também podem se beneficiar da adoção de plataformas de desenvolvimento low-code por vários motivos. Com a crescente complexidade da infraestrutura de TI, sistemas legados monolíticos e um alto grau de personalização, o gerenciamento e a manutenção de software empresarial podem se tornar um imenso desafio. As plataformas Low-code permitem que as empresas acelerem o seu processo de transformação digital e modernizem a sua pilha de software sem incorrer em dívidas técnicas significativas ou gastar quantias exorbitantes em desenvolvimento e manutenção.

A flexibilidade e a escalabilidade das plataformas low-code permitem que as empresas criem aplicações que se integram perfeitamente com sua pilha de tecnologia atual ou que sejam ampliadas para acomodar maiores bases de usuários e cargas de dados. Isso significa que as empresas podem criar soluções de software abrangentes, completas com back-ends de servidores, sites, portais de clientes e aplicativos móveis nativos que atendam às suas necessidades específicas, sem precisar se preocupar com o custo e a complexidade associados à codificação manual.

Em resumo, as startups low-code estão remodelando o cenário de desenvolvimento de software, oferecendo às empresas uma alternativa mais rápida e econômica aos métodos de desenvolvimento tradicionais. Aproveitando a programação visual e interfaces intuitivas drag-and-drop, essas startups permitem que as empresas projetem, desenvolvam e implantem soluções de software personalizadas com dependência mínima de codificação manual. À medida que a procura por desenvolvimento de software mais eficiente e acessível continua a crescer, as startups low-code estão bem posicionadas para capitalizar esta mudança de paradigma, fornecendo soluções inovadoras, ágeis e escaláveis ​​aos mercados necessitados.