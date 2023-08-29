Стартапы с низким кодом

Стартапы Low-code — это новые предприятия, которые используют платформы разработки low-code (LCDP) для ускорения разработки и внедрения программных решений. Эти платформы позволяют предприятиям создавать приложения с минимальной зависимостью от традиционного программирования, тем самым сокращая время и затраты, связанные с разработкой и обслуживанием специального программного обеспечения. Упрощая процесс разработки программного обеспечения, стартапы low-code могут сосредоточиться на предоставлении функциональности и пользовательского опыта, ориентированных на конкретные рынки и ниши.

В основе платформ разработки low-code лежит концепция визуального программирования, которая позволяет пользователям проектировать, разрабатывать и развертывать приложения с помощью графических пользовательских интерфейсов и конфигурации, а не писать код вручную. В этом контексте стартап low-code обычно включает в себя профессионалов различного профиля, в том числе бизнес-аналитиков, ИТ-специалистов и разработчиков программного обеспечения, которые совместно работают над проектированием и разработкой приложений с использованием этих платформ.

Исследование Gartner прогнозирует, что к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений. Этот всплеск популярности означает растущий спрос на более быстрые и экономически эффективные процессы разработки программного обеспечения, для решения которых хорошо подходят стартапы low-code. Признавая этот потенциал, венчурные капиталисты и инвесторы все чаще проявляют интерес к поддержке стартапов low-code, способствуя их росту и расширению.

Примером истории успеха low-code является Appian , пионер в области low-code, который стал публичным в 2017 году. Его платформа позволяет предприятиям создавать программные решения для управления процессами и делами, адаптированные к их потребностям.

В авангарде революции no-code находится платформа AppMaster , которая позволяет пользователям проектировать и разрабатывать приложения для Интернета, мобильных устройств и серверной части без написания кода. Предоставляя визуальный интерфейс для проектирования моделей данных, бизнес-логики, REST API и endpoints WSS, AppMaster значительно сокращает время и стоимость разработки. Приложения, созданные с помощью AppMaster создаются с использованием новейших языков и платформ, таких как Go для серверной части, Vue3 для Интернета, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Кроме того, серверный подход AppMaster гарантирует возможность обновления приложений без необходимости отправки новых версий в магазины приложений.

Стартапы Low-code особенно хорошо подходят для малого и среднего бизнеса (SMB), которые часто сталкиваются с ограниченными бюджетами и ресурсами для развития. Используя платформы разработки low-code, эти компании могут разрабатывать и развертывать индивидуальные решения за гораздо меньшие деньги и время, чем традиционные методы разработки. Это помогает предприятиям малого и среднего бизнеса оставаться гибкими и оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия, повышать операционную эффективность и лучше обслуживать свою клиентскую базу.

Предприятия также могут получить выгоду от внедрения платформ разработки low-code по разным причинам. В условиях растущей сложности ИТ-инфраструктуры, монолитных устаревших систем и высокой степени настройки управление корпоративным программным обеспечением и его обслуживание могут стать огромной проблемой. Платформы Low-code позволяют предприятиям ускорить процесс цифровой трансформации и модернизировать свой стек программного обеспечения, не создавая при этом значительных технических долгов и не тратя непомерных сумм на разработку и обслуживание.

Гибкость и масштабируемость платформ low-code позволяют компаниям создавать приложения, которые легко интегрируются с их текущим технологическим стеком или масштабируются для поддержки большего количества пользователей и нагрузки на данные. Это означает, что компании могут создавать комплексные программные решения, включающие в себя серверные серверы, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения, отвечающие их конкретным потребностям, не беспокоясь о стоимости и сложности, связанных с ручным кодированием.

Подводя итог, можно сказать, что стартапы low-code меняют ландшафт разработки программного обеспечения, предлагая предприятиям более быструю и экономически эффективную альтернативу традиционным методам разработки. Используя визуальное программирование и интуитивно понятные интерфейсы drag-and-drop, эти стартапы позволяют компаниям проектировать, разрабатывать и развертывать индивидуальные программные решения с минимальной зависимостью от ручного кодирования. Поскольку спрос на более эффективную и доступную разработку программного обеспечения продолжает расти, стартапы low-code имеют хорошие возможности для извлечения выгоды из этого изменения парадигмы, предоставляя инновационные, гибкие и масштабируемые решения нуждающимся рынкам.