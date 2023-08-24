حملات البريد الإلكتروني بدون كود

تشير حملات البريد الإلكتروني No-Code ، في سياق التطوير no-code ، إلى حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وسير العمل التي تم تصميمها وتنفيذها وإدارتها دون الحاجة إلى أي خبرة في البرمجة أو خلفية برمجية. تستفيد هذه الحملات من إمكانات الأدوات والأنظمة الأساسية no-code - مثل برامج تحرير drag-and-drop ولوحات التصميم المرئي والقوالب المعدة مسبقًا - لتمكين المستخدمين الذين ليس لديهم معرفة فنية قليلة أو معدومة من إنشاء البريد الإلكتروني وتشغيله ومراقبته بشكل فعال الحملات التسويقية. تتميز عملية التنفيذ بالبساطة والبديهية، مما يساعد الشركات والمؤسسات على تبسيط جهودها التسويقية واتصالاتها دون الاعتماد على المبرمجين أو موارد التطوير باهظة الثمن.

تشير إحصائيات شركة Litmus إلى أن متوسط ​​عائد الاستثمار للتسويق عبر البريد الإلكتروني يبلغ 42 دولارًا لكل دولار يتم إنفاقه، مما يسلط الضوء على القيمة غير القابلة للجدل لحملات البريد الإلكتروني في استراتيجيات التسويق الرقمي المعاصرة. تجعل حملات البريد الإلكتروني No-Code الاستفادة من عائد الاستثمار المرتفع هذا أكثر بساطة وسهولة بالنسبة للمستخدمين الذين يفتقرون إلى خبرة البرمجة، وتمكينهم من التفاعل بفعالية مع جمهورهم المستهدف مع تجاوز الحواجز المالية والتقنية المرتبطة عادةً بتطوير التطبيقات التقليدية.

على منصة AppMaster ، على سبيل المثال، يتم دمج وظيفة حملة البريد الإلكتروني no-code بسلاسة مع فرص تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. باعتبارها أداة قوية no-code تتيح للعملاء إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API بشكل مرئي، AppMaster يشجع اتباع نهج موحد لإنشاء البرامج. من خلال دمج ميزات حملة البريد الإلكتروني التي يمكن الوصول إليها no-code داخل النظام الأساسي، فإنها تعمل على تبسيط دورة حياة تطوير التطبيقات، مما يوفر تجربة أكثر تماسكًا للمستخدمين.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لحملات البريد الإلكتروني No-Code في التخفيض الكبير في وقت التطوير، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء الأعمال وجهود جذب العملاء المحتملين. يمكن أن يستغرق تطوير حملات البريد الإلكتروني التقليدية وقتًا طويلاً، ويتطلب عادةً تصميم بريد إلكتروني بتنسيق HTML، واختبار التخطيط، والتكامل مع خدمات تسليم البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير. وفي المقابل، تعمل الحلول No-code على أتمتة العديد من هذه المهام وتسريع العملية برمتها بشكل كبير. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester، يمكن لمنصات التطوير no-code low-code تحسين سرعة تسليم المشروعات بنسبة تصل إلى 221%، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لبيئات الأعمال سريعة الخطى.

توفر حملات البريد الإلكتروني No-Code أيضًا سهولة إعداد التقارير والتحليلات المضمنة. وهذا يجعل من السهل على المستخدمين تتبع وتقييم كفاءة ونجاح جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني. تتوفر بسهولة رؤى تفصيلية حول مقاييس البريد الإلكتروني - مثل معدلات الفتح والنقر والتحويل - والتي يمكن أن تدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتساهم في النهاية في تحسين مشاركة المستخدم وزيادة عائد الاستثمار لحملة البريد الإلكتروني. تعد هذه الإمكانات المستندة إلى البيانات أحد الأصول القيمة الأخرى التي توفرها منصات التطوير no-code مثل AppMaster ، والتي تعطي الأولوية لجعل المهام المعقدة أكثر جدوى لغير المبرمجين.

علاوة على ذلك، تعمل الأدوات no-code على تبسيط عملية تصميم قوالب بريد إلكتروني سريعة الاستجابة وجذابة بصريًا والتي يمكن عرضها بكفاءة عبر عملاء وأجهزة البريد الإلكتروني المختلفة. يمكن أن يكون تصميم البريد الإلكتروني التقليدي وترميزه معقدًا وصعب التنقل فيه، ومع ذلك يتم تخفيف هذا التحدي من خلال الحلول no-code. تتيح القوالب المعدة مسبقًا ومحررات drag-and-drop للمستخدمين تصميم رسائل البريد الإلكتروني وتحسينها بسهولة، مما يضمن تجربة مستخدم إيجابية لكل من المرسل والمستلم.

في الختام، توفر حملات البريد الإلكتروني No-Code أسلوبًا سهل الوصول إليه وفعالًا وسلسًا لتصميم حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتنفيذها وإدارتها. إنها تزيل الحواجز التقليدية أمام الدخول وتمكن غير المبرمجين من إنشاء حملات بريد إلكتروني عالية الأداء بسهولة. باستخدام أدوات مثل AppMaster التي توفر موارد شاملة no-code ، يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة بشكل فعال من قوة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وبناء علاقات دائمة مع جمهورها المستهدف، وتبسيط سير عمل التسويق الرقمي.